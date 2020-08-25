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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200825/vrachi-1576276344.html
В Подмосковье планируют привлечь свыше 200 земских докторов
Свыше 200 сельских врачей и порядка 20 фельдшеров планируется привлечь в 2020 году в Московскую область для работы в медицинских учреждениях региона, говорится... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T11:46
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости</strong>. Свыше 200 сельских врачей и порядка 20 фельдшеров планируется привлечь в 2020 году в <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московскую область</a> для работы в медицинских учреждениях региона, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Подмосковья.Программа "Земский доктор" призвана поддержать медицинских специалистов, пришедших работать в учреждения здравоохранения, расположенные в сельской местности. В рамках программы ее участникам выплачивается единовременная денежная выплата: врачам – в размере одного миллиона рублей, фельдшерам – 500 тысяч рублей."Наша приоритетная задача - обеспечение квалифицированными кадрами, повышение доступности медицинской помощи. Жители сельских территорий должны иметь возможность получить консультацию медицинского специалиста фактически рядом с домом. В этом году на поддержку специалистов, участников программы "Земский доктор", направлено 222 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Московской области Светланы Лазаревой.
https://ria.ru/20200824/vuzy-podmoskovya-1576251492.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)

В Подмосковье планируют привлечь свыше 200 земских докторов

11:46 25.08.2020
41
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Стетоскоп
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Свыше 200 сельских врачей и порядка 20 фельдшеров планируется привлечь в 2020 году в Московскую область для работы в медицинских учреждениях региона, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Подмосковья.
Программа "Земский доктор" призвана поддержать медицинских специалистов, пришедших работать в учреждения здравоохранения, расположенные в сельской местности. В рамках программы ее участникам выплачивается единовременная денежная выплата: врачам – в размере одного миллиона рублей, фельдшерам – 500 тысяч рублей.
"Наша приоритетная задача - обеспечение квалифицированными кадрами, повышение доступности медицинской помощи. Жители сельских территорий должны иметь возможность получить консультацию медицинского специалиста фактически рядом с домом. В этом году на поддержку специалистов, участников программы "Земский доктор", направлено 222 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Московской области Светланы Лазаревой.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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