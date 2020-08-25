https://ria.ru/20200825/vrachi-1576276344.html

В Подмосковье планируют привлечь свыше 200 земских докторов

Свыше 200 сельских врачей и порядка 20 фельдшеров планируется привлечь в 2020 году в Московскую область для работы в медицинских учреждениях региона, говорится... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T11:46

2020-08-25T11:46

2020-08-25T11:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости</strong>. Свыше 200 сельских врачей и порядка 20 фельдшеров планируется привлечь в 2020 году в <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московскую область</a> для работы в медицинских учреждениях региона, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Подмосковья.Программа "Земский доктор" призвана поддержать медицинских специалистов, пришедших работать в учреждения здравоохранения, расположенные в сельской местности. В рамках программы ее участникам выплачивается единовременная денежная выплата: врачам – в размере одного миллиона рублей, фельдшерам – 500 тысяч рублей."Наша приоритетная задача - обеспечение квалифицированными кадрами, повышение доступности медицинской помощи. Жители сельских территорий должны иметь возможность получить консультацию медицинского специалиста фактически рядом с домом. В этом году на поддержку специалистов, участников программы "Земский доктор", направлено 222 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Московской области Светланы Лазаревой.

https://ria.ru/20200824/vuzy-podmoskovya-1576251492.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)