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Освобождение Южного Сахалина от войск милитаристской Японии (1945)
25 августа 1945 года успешно завершилась операция советской армии и флота по освобождению Южного Сахалина от японских войск в ходе Второй мировой войны. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T00:45
2020-08-25T00:45
сахалин
япония
ссср
справки
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25 августа 1945 года успешно завершилась <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/155020/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE" target="_blank">операция советской армии и флота</a> по освобождению Южного Сахалина от японских войск в ходе Второй мировой войны.По условиям Портсмутского мирного договора 1905 года, завершившего Русско-японскую войну 1904-1905 годов, Россия уступала <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> южную часть Сахалина (по 50-ю параллель северной широты) при условии, что обе стороны не станут строить на острове никаких военных укреплений. Договор предусматривал также отвод и русских, и японских войск из Маньчжурии (северо-восток современного Китая).В 1925 году при установлении с Японией дипломатических отношений советское правительство признало <a href="http://www.hrono.ru/dokum/190_dok/19050825portsmut.php" target="_blank">договор с оговоркой</a>, что не несет за него политической ответственности, и добросовестно выполняло его. Япония же нарушила договор, оккупировав в 1931 году Маньчжурию и построив укрепления на Южном Сахалине.Во время Второй мировой войны, на <a href="https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/tieghieranskaia-konfierientsiia" target="_blank">Тегеранской конференции</a> лидеров стран антигитлеровской коалиции в 1943 года <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> дал согласие на вступление в войну против Японии после завершения военных действий в Европе. Выработанное в Ялте в феврале 1945 года советско-американо-британское <a href="http://militera.lib.ru/h/istoriya_voyny_na_tihom_okeane/35.html" target="_blank">соглашение</a> уточняло, что СССР вступит в войну с Японией через два-три месяца после капитуляции Германии при условии "восстановления принадлежавших России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 году" – возвращения южной части <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалина</a>.<br>Верный обязательствам, СССР объявил войну Японии 8 августа 1945 года. На следующий день началась <a href="https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/man-chzhurskaia-stratieghichieskaia-nastupatiel-naia-opieratsiia" target="_blank">Маньчжурская наступательная операция</a>, успешное развитие которой создало предпосылки для ударов по японским войскам и на других участках фронта.<br>Подготовленный позднее американским командованием на Тихом океане и согласованный с союзниками <a href="http://www.hrono.ru/libris/stalin/sr45_362.html" target="_blank">"Общий приказ №1"</a> предписывал японским войскам на Сахалине и <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островах</a> сдаваться советскому командованию.10 августа главком советских сил на Дальнем Востоке маршал Советского Союза Александр Василевский приказал командованию 2-го Дальневосточного фронта (генерал-полковник Максим Пуркаев) подготовить и провести в срок до 25 августа операцию по освобождению Южного Сахалина.Части Красной армии на севере острова были объединены командованием 56-го стрелкового корпуса гвардии генерал-майора Анатолия Дьяконова. Главные силы корпуса составляли стрелковая дивизия, танковая бригада и три артиллерийских полка. К операции привлекались также отдельная стрелковая бригада 16-й армии (генерал-майор Леонтий Черемисов), батальон морской пехоты и корабли Северной Тихоокеанской флотилии (вице-адмирал Владимир Андреев). Эти силы базировались на континентальные порты Советская Гавань и Ванино. Операцию поддерживала смешанная авиадивизия (около 100 самолетов). Южный Сахалин обороняла 88-я японская пехотная дивизия (генерал-лейтенант Тоитиро Минэки), части полевой жандармерии и резервисты. Всего на Южном Сахалине насчитывалось до 20 тысяч японских солдат и офицеров и около 10 тысяч резервистов. Опорой обороны служил оборудованный вдоль пограничной 50-й параллели севернее города Котон (Победино) укрепленный район, перекрывавший единственную дорогу с севера на юг острова вдоль долины реки Поронай.<a href="http://militera.lib.ru/h/tihookeanskiy_flot/13.html" target="_blank">План операции</a> предусматривал прорыв приграничного укрепленного района силами 56-го корпуса и разгром японской группировки при участии высаживаемых с моря десантов.<br>Начав наступление 11 августа, части 56-го корпуса к исходу 18 августа овладели приграничными укреплениями и продолжили движение на юг в направлении административного центра Южного Сахалина города Тоёхара (Южно-Сахалинск).Параллельно, в период с 16 по 25 августа, переправленные с континента морские пехотинцы и бойцы стрелковой бригады 16-й армии захватили порты Торо (Шахтерск) и Маока (Холмск) и военно-морскую базу Отомари (Корсаков). 25 августа город Тоёхара был взят. Более 18 тысяч японских солдат и офицеров сдались в плен. Южная часть Сахалина, отторгнутая от России в результате русско-японской войны 1904-1905 годов, была возвращена СССР.Разгром японских войск на Сахалине предопределил успех <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/9097/%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF_1945" target="_blank">Курильской десантной операции</a>, в ходе которой к 1 сентября 1945 года советские войска очистили от противника все Курильские острова, отторгнутые Японией в 1855-1875 годах.<em>Материал подготовлен на основе информации открытых источников</em>
https://ria.ru/20150831/1218953606.html
https://ria.ru/20190122/1549691029.html
https://ria.ru/20200815/1575725790.html
сахалин
япония
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сахалин, япония, ссср, справки

Освобождение Южного Сахалина от войск милитаристской Японии (1945)

00:45 25.08.2020
156
© РИА Новости / РИА НовостиСоветские транспортные суда на пути к Южному Сахалину. Август 1945 года
Советские транспортные суда на пути к Южному Сахалину. Август 1945 года
© РИА Новости / РИА Новости
25 августа 1945 года успешно завершилась операция советской армии и флота по освобождению Южного Сахалина от японских войск в ходе Второй мировой войны.
По условиям Портсмутского мирного договора 1905 года, завершившего Русско-японскую войну 1904-1905 годов, Россия уступала Японии южную часть Сахалина (по 50-ю параллель северной широты) при условии, что обе стороны не станут строить на острове никаких военных укреплений. Договор предусматривал также отвод и русских, и японских войск из Маньчжурии (северо-восток современного Китая).
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В 1925 году при установлении с Японией дипломатических отношений советское правительство признало договор с оговоркой, что не несет за него политической ответственности, и добросовестно выполняло его. Япония же нарушила договор, оккупировав в 1931 году Маньчжурию и построив укрепления на Южном Сахалине.
Во время Второй мировой войны, на Тегеранской конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции в 1943 года СССР дал согласие на вступление в войну против Японии после завершения военных действий в Европе.
Выработанное в Ялте в феврале 1945 года советско-американо-британское соглашение уточняло, что СССР вступит в войну с Японией через два-три месяца после капитуляции Германии при условии "восстановления принадлежавших России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 году" – возвращения южной части Сахалина.
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Верный обязательствам, СССР объявил войну Японии 8 августа 1945 года. На следующий день началась Маньчжурская наступательная операция, успешное развитие которой создало предпосылки для ударов по японским войскам и на других участках фронта.
Подготовленный позднее американским командованием на Тихом океане и согласованный с союзниками "Общий приказ №1" предписывал японским войскам на Сахалине и Курильских островах сдаваться советскому командованию.
10 августа главком советских сил на Дальнем Востоке маршал Советского Союза Александр Василевский приказал командованию 2-го Дальневосточного фронта (генерал-полковник Максим Пуркаев) подготовить и провести в срок до 25 августа операцию по освобождению Южного Сахалина.
Части Красной армии на севере острова были объединены командованием 56-го стрелкового корпуса гвардии генерал-майора Анатолия Дьяконова. Главные силы корпуса составляли стрелковая дивизия, танковая бригада и три артиллерийских полка. К операции привлекались также отдельная стрелковая бригада 16-й армии (генерал-майор Леонтий Черемисов), батальон морской пехоты и корабли Северной Тихоокеанской флотилии (вице-адмирал Владимир Андреев). Эти силы базировались на континентальные порты Советская Гавань и Ванино. Операцию поддерживала смешанная авиадивизия (около 100 самолетов).
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Южный Сахалин обороняла 88-я японская пехотная дивизия (генерал-лейтенант Тоитиро Минэки), части полевой жандармерии и резервисты. Всего на Южном Сахалине насчитывалось до 20 тысяч японских солдат и офицеров и около 10 тысяч резервистов. Опорой обороны служил оборудованный вдоль пограничной 50-й параллели севернее города Котон (Победино) укрепленный район, перекрывавший единственную дорогу с севера на юг острова вдоль долины реки Поронай.
План операции предусматривал прорыв приграничного укрепленного района силами 56-го корпуса и разгром японской группировки при участии высаживаемых с моря десантов.
Начав наступление 11 августа, части 56-го корпуса к исходу 18 августа овладели приграничными укреплениями и продолжили движение на юг в направлении административного центра Южного Сахалина города Тоёхара (Южно-Сахалинск).
Параллельно, в период с 16 по 25 августа, переправленные с континента морские пехотинцы и бойцы стрелковой бригады 16-й армии захватили порты Торо (Шахтерск) и Маока (Холмск) и военно-морскую базу Отомари (Корсаков). 25 августа город Тоёхара был взят. Более 18 тысяч японских солдат и офицеров сдались в плен. Южная часть Сахалина, отторгнутая от России в результате русско-японской войны 1904-1905 годов, была возвращена СССР.
Разгром японских войск на Сахалине предопределил успех Курильской десантной операции, в ходе которой к 1 сентября 1945 года советские войска очистили от противника все Курильские острова, отторгнутые Японией в 1855-1875 годах.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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СахалинЯпонияСССРСправки
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