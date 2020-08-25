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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/vmeshatelstvo-1576302700.html
Россия предостерегла США и Евросоюз от вмешательства в дела Белоруссии
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T18:34
2020-08-25T19:05
протесты в белоруссии
россия
евросоюз
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Министр иностранных дел Сергей Лавров <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4299276" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявил</a> о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии.На встрече с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом глава МИД обратил внимание, что внешние силы пытаются обострить ситуацию в Минске."Призыв наш заключался в том, чтобы эти страны, прежде всего, США и лидеры Евросоюза обратили внимание на те круги, которые, скажем, в Польше, Литве всячески выражают недовольство тем, что ситуация в Белоруссии нормализуется, и пытаются спровоцировать насильственные действия, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков", — сказал он.Лавров назвал такие действия крайне опасными. Также в <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4299276" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a> на сайте МИД отмечается, что Москва выступает против попыток оказания санкционного и политического давления на Минск.Замгоссекретаря США находится с визитом в России 24-25 августа. Встреча Бигана и Лаврова длилась более полутора часов, она прошла в закрытом режиме.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, они начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская, при этом сама кандидат выехала в Литву.Сначала силовики подавляли акции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.Во вторник высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил РИА Новости, что совет глав МИД стран ЕС обсудят возможность введения точечных санкции против белорусских властей. Перед этим некоторые государства уже анонсировали ограничительные меры. Так, Латвия и Эстония собираются ввести индивидуальные санкции против отдельных должностных лиц, Литва ввела санкции против 32 человек, включая президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Лукашенко</a>. Сам глава государства считает, что за протестами в республике стоят США, а европейские страны "подыгрывают" и делают так, "как сказано"Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="https://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a>
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576281356.html
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576220326.html
https://ria.ru/20200820/1576003275.html
Правильно , а то получат по сопатке !
61
Вот это и есть НАСТОЯЩИЙ голос России. Браво!
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россия
белоруссия
сша
РИА Новости
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60
россия, евросоюз, белоруссия, сша, в мире

Россия предостерегла США и Евросоюз от вмешательства в дела Белоруссии

18:34 25.08.2020 (обновлено: 19:05 25.08.2020)
14138
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВертолёт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на борту над территорией Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Вертолёт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на борту над территорией Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии.
На встрече с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом глава МИД обратил внимание, что внешние силы пытаются обострить ситуацию в Минске.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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"Призыв наш заключался в том, чтобы эти страны, прежде всего, США и лидеры Евросоюза обратили внимание на те круги, которые, скажем, в Польше, Литве всячески выражают недовольство тем, что ситуация в Белоруссии нормализуется, и пытаются спровоцировать насильственные действия, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков", — сказал он.
Лавров назвал такие действия крайне опасными. Также в сообщении на сайте МИД отмечается, что Москва выступает против попыток оказания санкционного и политического давления на Минск.
"Россия предостерегает США и ЕС от любых форм вмешательства во внутренние дела Беларуссии, включая звучащие сейчас в некоторых столицах открытые призывы к антиправительственным манифестациям", — говорится в публикации.
Замгоссекретаря США находится с визитом в России 24-25 августа. Встреча Бигана и Лаврова длилась более полутора часов, она прошла в закрытом режиме.
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Протесты в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, они начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская, при этом сама кандидат выехала в Литву.
Сначала силовики подавляли акции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.
По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.
Во вторник высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил РИА Новости, что совет глав МИД стран ЕС обсудят возможность введения точечных санкции против белорусских властей. Перед этим некоторые государства уже анонсировали ограничительные меры. Так, Латвия и Эстония собираются ввести индивидуальные санкции против отдельных должностных лиц, Литва ввела санкции против 32 человек, включая президента Лукашенко. Сам глава государства считает, что за протестами в республике стоят США, а европейские страны "подыгрывают" и делают так, "как сказано"
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Протесты в БелоруссииРоссияЕвросоюзБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Правильно , а то получат по сопатке !
25 августа, 18:35
Дядька Митька
5530003
Вот это и есть НАСТОЯЩИЙ голос России. Браво!
25 августа, 18:42
Alex Montie
2500102
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