https://ria.ru/20200825/ushi-1576265865.html
Лор объяснил, почему чистить уши опасно
Пытаться полностью очистить уши от серы с помощью ватных палочек не только бесполезно, но и вредно, рассказал радио Sputnik врач-отоларинголог из клиники "Город РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T02:00
2020-08-25T02:00
2020-08-25T02:00
уши
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Пытаться полностью очистить <a href="https://ria.ru/keyword_ushi/" target="_blank">уши</a> от серы с помощью ватных палочек не только бесполезно, но и вредно, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200825/zdorove-1576230723.html">радио Sputnik</a> врач-отоларинголог из клиники "Город детства" Иван Лесков. По его словам, отсутствие ушной серы повышает шанс подцепить инфекцию. С самого раннего возраста родители учат детей, что надо чистить уши, но редко говорят, что это нужно делать только с краю, не пытаясь углубиться подальше. Иван Лесков уверяет, что из-за этого к врачам постоянно попадают пациенты, повредившие себе слуховой проход ватными палочками. Иван Лесков также рассказал, что не нужно бояться оглохнуть от большого количества серы в ушах. Он уверен, что это не предусмотрено природой человека. "Ушная сера сама очень легко эвакуируется из ушей. Например, это происходит при жевании. Там рядом со слуховым проходом височно-нижнечелюстной сустав, когда вы жуете, головка нижней челюсти двигается и массирует слуховой проход и сера выходит. Она выходит и остается на входе в ухо. Именно тогда мы ее видим и говорим, что уши грязные, а если заглянуть внутрь, то там все будет очень даже неплохо", – уточнил Иван Лесков в интервью радио Sputnik.
https://rsport.ria.ru/20200821/izzhoga-1576071272.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уши, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Пытаться полностью очистить уши
от серы с помощью ватных палочек не только бесполезно, но и вредно, рассказал радио Sputnik
врач-отоларинголог из клиники "Город детства" Иван Лесков. По его словам, отсутствие ушной серы повышает шанс подцепить инфекцию.
С самого раннего возраста родители учат детей, что надо чистить уши, но редко говорят, что это нужно делать только с краю, не пытаясь углубиться подальше. Иван Лесков уверяет, что из-за этого к врачам постоянно попадают пациенты, повредившие себе слуховой проход ватными палочками.
"На самом деле сера в ушах, пусть в небольшом количестве, но нужна. Она защищает кожу слухового прохода. Там кожа отличается от той, что у нас на руках или ногах. Там более крупные поры, из-за этого больше риск развития инфекции на кожи. В частности сейчас много идет наружных отитов после купания в не очень чистых водоемах вроде пруда или речки. После такого купания можно обнаружить, что болит ухо. А от попадания инфекции как раз и защищает ушная сера", – объяснил радио Sputnik врач.
Иван Лесков также рассказал, что не нужно бояться оглохнуть от большого количества серы в ушах. Он уверен, что это не предусмотрено природой человека.
"Ушная сера сама очень легко эвакуируется из ушей. Например, это происходит при жевании. Там рядом со слуховым проходом височно-нижнечелюстной сустав, когда вы жуете, головка нижней челюсти двигается и массирует слуховой проход и сера выходит. Она выходит и остается на входе в ухо. Именно тогда мы ее видим и говорим, что уши грязные, а если заглянуть внутрь, то там все будет очень даже неплохо", – уточнил Иван Лесков в интервью радио Sputnik.