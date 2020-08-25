https://ria.ru/20200825/ushi-1576265865.html

Лор объяснил, почему чистить уши опасно

Пытаться полностью очистить уши от серы с помощью ватных палочек не только бесполезно, но и вредно, рассказал радио Sputnik врач-отоларинголог из клиники "Город РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T02:00

2020-08-25T02:00

2020-08-25T02:00

уши

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Пытаться полностью очистить <a href="https://ria.ru/keyword_ushi/" target="_blank">уши</a> от серы с помощью ватных палочек не только бесполезно, но и вредно, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200825/zdorove-1576230723.html">радио Sputnik</a> врач-отоларинголог из клиники "Город детства" Иван Лесков. По его словам, отсутствие ушной серы повышает шанс подцепить инфекцию. С самого раннего возраста родители учат детей, что надо чистить уши, но редко говорят, что это нужно делать только с краю, не пытаясь углубиться подальше. Иван Лесков уверяет, что из-за этого к врачам постоянно попадают пациенты, повредившие себе слуховой проход ватными палочками. Иван Лесков также рассказал, что не нужно бояться оглохнуть от большого количества серы в ушах. Он уверен, что это не предусмотрено природой человека. "Ушная сера сама очень легко эвакуируется из ушей. Например, это происходит при жевании. Там рядом со слуховым проходом височно-нижнечелюстной сустав, когда вы жуете, головка нижней челюсти двигается и массирует слуховой проход и сера выходит. Она выходит и остается на входе в ухо. Именно тогда мы ее видим и говорим, что уши грязные, а если заглянуть внутрь, то там все будет очень даже неплохо", – уточнил Иван Лесков в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20200821/izzhoga-1576071272.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уши, здоровье - общество, общество