https://ria.ru/20200825/udar-1576266900.html

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские танки и самолеты атаковали объекты военной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой, сообщила армейская... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T05:40

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сектор газа

москва

хамас

израиль

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Израильские танки и самолеты атаковали объекты военной инфраструктуры <a href="http://ria.ru/organization_KHamas/" target="_blank" data-auto="true">ХАМАС</a> в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой, сообщила армейская пресс-служба."В ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой из Газы на территорию <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> сегодня, наши танки и самолеты только что нанесли удар по военным постам ХАМАС и подземным объектам в Газе", - говорится в сообщении армии в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>.С начала августа из Газы в сторону Израиля начали запускать воздушные шары с взрывными устройствами. В ответ армия Израиля на протяжении последних двух недель ежедневно наносила удары по военной инфраструктуре палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20170605/1495869721.html

Алексадр Хромов На территории сектора Газа нет ни одного метра земли, оккупированной Израилем. Воду, горючее, продукты, медикаменты и прочее необходимое им провозят через КПП ежедневно. Но им нужны деньги, 40 миллионов долларов ежемесячно, которые они требуют с Катара. 22

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сектор газа

москва

израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, москва, хамас, израиль, в мире