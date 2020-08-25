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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израильские танки и самолеты атаковали объекты военной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой, сообщила армейская... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T05:40
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сектор газа
москва
хамас
израиль
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Израильские танки и самолеты атаковали объекты военной инфраструктуры <a href="http://ria.ru/organization_KHamas/" target="_blank" data-auto="true">ХАМАС</a> в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой, сообщила армейская пресс-служба."В ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой из Газы на территорию <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> сегодня, наши танки и самолеты только что нанесли удар по военным постам ХАМАС и подземным объектам в Газе", - говорится в сообщении армии в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>.С начала августа из Газы в сторону Израиля начали запускать воздушные шары с взрывными устройствами. В ответ армия Израиля на протяжении последних двух недель ежедневно наносила удары по военной инфраструктуре палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20170605/1495869721.html
На территории сектора Газа нет ни одного метра земли, оккупированной Израилем. Воду, горючее, продукты, медикаменты и прочее необходимое им провозят через КПП ежедневно. Но им нужны деньги, 40 миллионов долларов ежемесячно, которые они требуют с Катара.
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сектор газа
москва
израиль
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сектор газа, москва, хамас, израиль, в мире

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

05:40 25.08.2020 (обновлено: 05:53 25.08.2020)
3075
© REUTERS / Amir CohenИзраильские военные на границе между Израилем и сектором Газа
Израильские военные на границе между Израилем и сектором Газа
© REUTERS / Amir Cohen
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Израильские танки и самолеты атаковали объекты военной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой, сообщила армейская пресс-служба.
"В ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой из Газы на территорию Израиля сегодня, наши танки и самолеты только что нанесли удар по военным постам ХАМАС и подземным объектам в Газе", - говорится в сообщении армии в Twitter.
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Шестидневная война: урок молниеносных боев
С начала августа из Газы в сторону Израиля начали запускать воздушные шары с взрывными устройствами. В ответ армия Израиля на протяжении последних двух недель ежедневно наносила удары по военной инфраструктуре палестинского движения ХАМАС.
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Сектор ГазаМоскваХамасИзраильВ мире
Популярные комментарии
На территории сектора Газа нет ни одного метра земли, оккупированной Израилем. Воду, горючее, продукты, медикаменты и прочее необходимое им провозят через КПП ежедневно. Но им нужны деньги, 40 миллионов долларов ежемесячно, которые они требуют с Катара.
25 августа, 07:46
Алексадр Хромов
1600015
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