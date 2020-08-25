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В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19,... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T06:37
2020-08-25T09:12
россия
василий власов
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
лдпр
госдума рф
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Кравцову</a> (есть в распоряжении РИА Новости).Депутат пояснил, что его предложение обусловлено фактом ежедневной регистрации порядка пяти тысяч новых случаев COVID-19 на территории России."Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру", - полагает парламентарий."В штатном режиме"В Минпросвещения рассчитывают, что учебные заведения 1 сентября начнут работу в нормальном очном режиме с соблюдением требований <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, заявил ранее глава ведомства Сергей Кравцов.По его словам, министерство держит на особом контроле ход подготовки образовательных организаций к учебному году, включая вопрос не только эпидемиологический, но и пожарной и антитеррористической безопасности."На текущий момент уже 36 485 образовательных организаций прошли все процедуры и полностью готовы к учебному году", - добавил Кравцов.Перенос не планируетсяРанее в Минобрнауки заявили, что перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок в российских вузах не планируется. "Дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Сейчас вернуться в Россию могут граждане Турции, Великобритании, Танзании, Швейцарии, Абхазии, а также лица, имеющие вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в вышеуказанных странах. Приступить к обучению они смогут после выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе прохождения двухнедельного карантина и сдачи теста на наличие коронавируса", - заявили в ведомстве.Отказ от праздничных линеекНа фоне ситуации с COVID-19 власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и многих других российских регионов решили отказаться от проведения массовых мероприятий и линеек в новом учебном году.Заммэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила журналистам, что традиционных общешкольных линеек 1 сентября в этом году не будет, но для первоклашек проведут "локальные праздники"."Мы понимаем, что День знаний особенно важен для ребят, которые впервые в этом году пойдут в школу. Поэтому чтобы сохранить атмосферу первого знакомства со школой отдельно для первоклассников организуют линейки. Поскольку время начала дня у первоклассников будет иным, с другими учениками они общаться в этот момент не будут. А для школьников со второго по 11-й классы педагоги проведут классные часы", - рассказали, в свою очередь, в столичном департаменте образования и науки.
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А я считаю , есть рациональное зерно в его предложении.
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россия
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россия, василий власов, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лдпр, госдума рф, москва, общество

В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

06:37 25.08.2020 (обновлено: 09:12 25.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДень знаний в школе №11 в Краснодаре
День знаний в школе №11 в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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День знаний в школе №11 в Краснодаре
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
"Со своей стороны считаю необходимым перенести начало учебного года в 2020 году в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования с 1 сентября на 1 октября", - говорится в письме.
Депутат пояснил, что его предложение обусловлено фактом ежедневной регистрации порядка пяти тысяч новых случаев COVID-19 на территории России.
"Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру", - полагает парламентарий.
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"В штатном режиме"

В Минпросвещения рассчитывают, что учебные заведения 1 сентября начнут работу в нормальном очном режиме с соблюдением требований Роспотребнадзора, заявил ранее глава ведомства Сергей Кравцов.
"В целом 27 миллионов ребят, которых примут 80 тысяч образовательных организаций. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что произойдет это 1 сентября. Готовимся именно в этот день начать полноценную работу в нормальном очном режиме, конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - сказал Кравцов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
По его словам, министерство держит на особом контроле ход подготовки образовательных организаций к учебному году, включая вопрос не только эпидемиологический, но и пожарной и антитеррористической безопасности.
"На текущий момент уже 36 485 образовательных организаций прошли все процедуры и полностью готовы к учебному году", - добавил Кравцов.
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Перенос не планируется

Ранее в Минобрнауки заявили, что перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок в российских вузах не планируется.
"Дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации. Сейчас вернуться в Россию могут граждане Турции, Великобритании, Танзании, Швейцарии, Абхазии, а также лица, имеющие вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в вышеуказанных странах. Приступить к обучению они смогут после выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе прохождения двухнедельного карантина и сдачи теста на наличие коронавируса", - заявили в ведомстве.
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Отказ от праздничных линеек

На фоне ситуации с COVID-19 власти Москвы и многих других российских регионов решили отказаться от проведения массовых мероприятий и линеек в новом учебном году.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что традиционных общешкольных линеек 1 сентября в этом году не будет, но для первоклашек проведут "локальные праздники".
"Мы понимаем, что День знаний особенно важен для ребят, которые впервые в этом году пойдут в школу. Поэтому чтобы сохранить атмосферу первого знакомства со школой отдельно для первоклассников организуют линейки. Поскольку время начала дня у первоклассников будет иным, с другими учениками они общаться в этот момент не будут. А для школьников со второго по 11-й классы педагоги проведут классные часы", - рассказали, в свою очередь, в столичном департаменте образования и науки.
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РоссияВасилий ВласовСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЛДПРГосдума РФМоскваОбщество
Популярные комментарии
А я считаю , есть рациональное зерно в его предложении.
25 августа, 08:50
Петр Бронников
5100010
Нужно запретить госдуму - что бы эта зараза не распространялась по стране
25 августа, 09:46
aalienigma
1400000
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