https://ria.ru/20200825/ucheba-1576267089.html

В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19,... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T06:37

2020-08-25T06:37

2020-08-25T09:12

россия

василий власов

сергей кравцов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

лдпр

госдума рф

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общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Кравцову</a> (есть в распоряжении РИА Новости).Депутат пояснил, что его предложение обусловлено фактом ежедневной регистрации порядка пяти тысяч новых случаев COVID-19 на территории России."Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру", - полагает парламентарий."В штатном режиме"В Минпросвещения рассчитывают, что учебные заведения 1 сентября начнут работу в нормальном очном режиме с соблюдением требований <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, заявил ранее глава ведомства Сергей Кравцов.По его словам, министерство держит на особом контроле ход подготовки образовательных организаций к учебному году, включая вопрос не только эпидемиологический, но и пожарной и антитеррористической безопасности."На текущий момент уже 36 485 образовательных организаций прошли все процедуры и полностью готовы к учебному году", - добавил Кравцов.Перенос не планируетсяРанее в Минобрнауки заявили, что перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок в российских вузах не планируется. "Дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Сейчас вернуться в Россию могут граждане Турции, Великобритании, Танзании, Швейцарии, Абхазии, а также лица, имеющие вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в вышеуказанных странах. Приступить к обучению они смогут после выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе прохождения двухнедельного карантина и сдачи теста на наличие коронавируса", - заявили в ведомстве.Отказ от праздничных линеекНа фоне ситуации с COVID-19 власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и многих других российских регионов решили отказаться от проведения массовых мероприятий и линеек в новом учебном году.Заммэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила журналистам, что традиционных общешкольных линеек 1 сентября в этом году не будет, но для первоклашек проведут "локальные праздники"."Мы понимаем, что День знаний особенно важен для ребят, которые впервые в этом году пойдут в школу. Поэтому чтобы сохранить атмосферу первого знакомства со школой отдельно для первоклассников организуют линейки. Поскольку время начала дня у первоклассников будет иным, с другими учениками они общаться в этот момент не будут. А для школьников со второго по 11-й классы педагоги проведут классные часы", - рассказали, в свою очередь, в столичном департаменте образования и науки.

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575983735.html

https://ria.ru/20200817/1575897936.html

https://ria.ru/20200731/1575201613.html

https://ria.ru/20200823/shkoly-1576214565.html

Петр Бронников А я считаю , есть рациональное зерно в его предложении. 16

alienigma Нужно запретить госдуму - что бы эта зараза не распространялась по стране 14

13

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий власов, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лдпр, госдума рф, москва, общество