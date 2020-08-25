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https://ria.ru/20200825/tyumen-1576288174.html
Тюменские власти объяснили, для чего губернатору VIP-вагон
VIP-вагон губернатора Тюменской области Александра Моора предназначался для работы в качестве передвижного штаба во время ЧС и для транспортировки официальных... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T14:30
2020-08-25T14:30
александр моор
тюменская область
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг - РИА Новости, Ольга Ерачина.</strong> VIP-вагон губернатора <a href="https://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast" target="_blank">Тюменской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александра Моора</a> предназначался для работы в качестве передвижного штаба во время ЧС и для транспортировки официальных делегаций, сейчас власти думают отказаться от него, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы региона.Ранее Telegram-каналы сообщили, что у тюменского губернатора имеется VIP-вагон с удобными купе, кабинетом, кухней, душем. При этом вагон стоит на запасном пути и практически не используется. Между тем, ежегодно на его содержание тратятся значительные суммы. Так, по данным Telegram-каналов, за 2017-2020 годы на эти цели было потрачено порядка 20 миллионов рублей, в 2021 году запланировано потратить еще 5,7 миллиона рублей."Вагон предназначался для работы в качестве передвижного штаба во время ЧС и для транспортировки официальных делегаций. Практика показала, что в связи с развитием авиационного сообщения между регионами страны и сети дорог внутри области в вагоне больше нет особой необходимости. С начала лета ведутся переговоры об условиях его передачи железным дорогам", - сказали в пресс-службе губернатора.Там не смогли пояснить, в какую сумму обходится бюджету содержание вагона.
https://ria.ru/20190919/1558808543.html
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тюменская область
РИА Новости
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александр моор, тюменская область, общество

Тюменские власти объяснили, для чего губернатору VIP-вагон

14:30 25.08.2020
5611
© РИА Новости / Сергей РусановГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© РИА Новости / Сергей Русанов
Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг - РИА Новости, Ольга Ерачина. VIP-вагон губернатора Тюменской области Александра Моора предназначался для работы в качестве передвижного штаба во время ЧС и для транспортировки официальных делегаций, сейчас власти думают отказаться от него, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы региона.
Ранее Telegram-каналы сообщили, что у тюменского губернатора имеется VIP-вагон с удобными купе, кабинетом, кухней, душем. При этом вагон стоит на запасном пути и практически не используется. Между тем, ежегодно на его содержание тратятся значительные суммы. Так, по данным Telegram-каналов, за 2017-2020 годы на эти цели было потрачено порядка 20 миллионов рублей, в 2021 году запланировано потратить еще 5,7 миллиона рублей.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
19 сентября 2019, 08:00
Шинель Сталина и губернаторский мерседес
"Вагон предназначался для работы в качестве передвижного штаба во время ЧС и для транспортировки официальных делегаций. Практика показала, что в связи с развитием авиационного сообщения между регионами страны и сети дорог внутри области в вагоне больше нет особой необходимости. С начала лета ведутся переговоры об условиях его передачи железным дорогам", - сказали в пресс-службе губернатора.
Там не смогли пояснить, в какую сумму обходится бюджету содержание вагона.
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Александр МоорТюменская областьОбщество
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