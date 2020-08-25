https://ria.ru/20200825/turtsiya-1576293886.html

В Турции рассказали, куда поселят заболевших коронавирусом туристов

В Турции рассказали, куда поселят заболевших коронавирусом туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T16:16

2020-08-25T16:16

2020-08-25T16:17

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150024/11/1500241180_0:257:3092:1996_1400x0_80_0_0_a0c568d4bec5820e8c5b950db5a20c9e.jpg

<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. </strong>В Турции рассказали, куда поселят заболевших коронавирусом туристов, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52506.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Министерство туризма и культуры ужесточило требования к отелям. С 24 августа все объекты размещения, вне зависимости от того, получили ли они "сертификат здоровья" или нет, обязаны выделить часть номерного фонда под размещение туристов с коронавирусом. Гостиницам, которые проигнорируют это требование, грозит аннуляция сертификата.Количество комнат-изоляторов будет варьироваться в зависимости от номерного фонда. Так, объектам, у которых до 50 номеров, предписано выделить для изоляции одно помещение, до 100 номеров — два, до 200 – четыре, до 300 – шесть. Если номеров более 500, то владельцы обязаны предоставить 10 из них для карантина постояльцев.Они будут располагаться на одном этаже и в отдельном блоке, чтобы минимизировать потенциальные контакты с другими отдыхающими.Если у отеля нет возможности выделить такие помещения на удалении от основного номерного фонда, то для физического дистанцирования по две комнаты с каждой стороны от изолятора должны оставаться пустыми.В документе также говорится, что туристы, у которых диагностирован коронавирус, и для его лечения не требуется госпитализация, смогут остаться в отеле в комнате-изоляторе вместе с родственниками или другими сопровождающими. Покидать помещение запрещено.Их обеспечат едой и напитками, будут убирать номер. Персонал, который будет обслуживать таких постояльцев, пройдет специальную подготовку. Ему также запретят контактировать с другими сотрудниками и гостями. Продукты, которые будут использоваться для туристов в изоляции, будут храниться отдельно.

https://ria.ru/20200823/dubtsova-1575929571.html

https://ria.ru/20200824/zagranpoezdki-1576231508.html

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция