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Туризм
https://ria.ru/20200825/turtsiya-1576293886.html
В Турции рассказали, куда поселят заболевших коронавирусом туристов
В Турции рассказали, куда поселят заболевших коронавирусом туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:16
2020-08-25T16:17
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. </strong>В Турции рассказали, куда поселят заболевших коронавирусом туристов, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52506.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Министерство туризма и культуры ужесточило требования к отелям. С 24 августа все объекты размещения, вне зависимости от того, получили ли они "сертификат здоровья" или нет, обязаны выделить часть номерного фонда под размещение туристов с коронавирусом. Гостиницам, которые проигнорируют это требование, грозит аннуляция сертификата.Количество комнат-изоляторов будет варьироваться в зависимости от номерного фонда. Так, объектам, у которых до 50 номеров, предписано выделить для изоляции одно помещение, до 100 номеров — два, до 200 – четыре, до 300 – шесть. Если номеров более 500, то владельцы обязаны предоставить 10 из них для карантина постояльцев.Они будут располагаться на одном этаже и в отдельном блоке, чтобы минимизировать потенциальные контакты с другими отдыхающими.Если у отеля нет возможности выделить такие помещения на удалении от основного номерного фонда, то для физического дистанцирования по две комнаты с каждой стороны от изолятора должны оставаться пустыми.В документе также говорится, что туристы, у которых диагностирован коронавирус, и для его лечения не требуется госпитализация, смогут остаться в отеле в комнате-изоляторе вместе с родственниками или другими сопровождающими. Покидать помещение запрещено.Их обеспечат едой и напитками, будут убирать номер. Персонал, который будет обслуживать таких постояльцев, пройдет специальную подготовку. Ему также запретят контактировать с другими сотрудниками и гостями. Продукты, которые будут использоваться для туристов в изоляции, будут храниться отдельно.
https://ria.ru/20200823/dubtsova-1575929571.html
https://ria.ru/20200824/zagranpoezdki-1576231508.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция

В Турции рассказали, куда поселят заболевших коронавирусом туристов

16:16 25.08.2020 (обновлено: 16:17 25.08.2020)
4007
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДевушка у бассейна одного из отелей в Антальи
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. В Турции рассказали, куда поселят заболевших коронавирусом туристов, сообщает АТОР.
Министерство туризма и культуры ужесточило требования к отелям. С 24 августа все объекты размещения, вне зависимости от того, получили ли они "сертификат здоровья" или нет, обязаны выделить часть номерного фонда под размещение туристов с коронавирусом. Гостиницам, которые проигнорируют это требование, грозит аннуляция сертификата.
Количество комнат-изоляторов будет варьироваться в зависимости от номерного фонда. Так, объектам, у которых до 50 номеров, предписано выделить для изоляции одно помещение, до 100 номеров — два, до 200 – четыре, до 300 – шесть. Если номеров более 500, то владельцы обязаны предоставить 10 из них для карантина постояльцев.
Они будут располагаться на одном этаже и в отдельном блоке, чтобы минимизировать потенциальные контакты с другими отдыхающими.
Если у отеля нет возможности выделить такие помещения на удалении от основного номерного фонда, то для физического дистанцирования по две комнаты с каждой стороны от изолятора должны оставаться пустыми.
В документе также говорится, что туристы, у которых диагностирован коронавирус, и для его лечения не требуется госпитализация, смогут остаться в отеле в комнате-изоляторе вместе с родственниками или другими сопровождающими. Покидать помещение запрещено.
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Их обеспечат едой и напитками, будут убирать номер. Персонал, который будет обслуживать таких постояльцев, пройдет специальную подготовку. Ему также запретят контактировать с другими сотрудниками и гостями. Продукты, которые будут использоваться для туристов в изоляции, будут храниться отдельно.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТурция
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