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Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии
Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, сообщается РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T21:22
2020-08-25T23:10
новости - религия и мировоззрение
протоиерей димитрий смирнов
русская православная церковь
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, сообщается в опубликованных постановлениях Священного Синода <a href="https://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov" target="_blank">Русской православной церкви</a>.Священнослужителя назначили ее почетным председателем.Новым главой комиссии назначили священника Феодора Лукьянова, клирика Москвы.
https://ria.ru/20200304/1568162431.html
Давно пора.
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Договорился......
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новости - религия и мировоззрение, протоиерей димитрий смирнов, русская православная церковь, общество

Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

21:22 25.08.2020 (обновлено: 23:10 25.08.2020)
13621
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, сообщается в опубликованных постановлениях Священного Синода Русской православной церкви.

"Выразить <...> благодарности за понесенные труды по созданию и организации деятельности комиссии", — говорится в решении.

Священнослужителя назначили ее почетным председателем.
Новым главой комиссии назначили священника Феодора Лукьянова, клирика Москвы.
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Новости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновРусская православная церковьОбщество
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