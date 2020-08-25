https://ria.ru/20200825/tserkov-1576308009.html

Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, сообщается РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T21:22

2020-08-25T21:22

2020-08-25T23:10

новости - религия и мировоззрение

протоиерей димитрий смирнов

русская православная церковь

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, сообщается в опубликованных постановлениях Священного Синода <a href="https://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov" target="_blank">Русской православной церкви</a>.Священнослужителя назначили ее почетным председателем.Новым главой комиссии назначили священника Феодора Лукьянова, клирика Москвы.

https://ria.ru/20200304/1568162431.html

Oleg Oleg Давно пора. 26

Степан Краснов Договорился...... 21

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, протоиерей димитрий смирнов, русская православная церковь, общество