https://ria.ru/20200825/tserkov-1576278070.html

Минск манипулирует религиозными процессами в стране, считает эксперт РПЦ

Использование белорусскими властями религиозного фактора в политических целях может только расшатать ситуацию в стране и обратиться против них самих, считает... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T12:33

2020-08-25T12:33

2020-08-25T12:33

религия и мировоззрение

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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Использование белорусскими властями религиозного фактора в политических целях может только расшатать ситуацию в стране и обратиться против них самих, считает заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, доктор политических наук Александр Щипков.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее на митинге в Гродно заявил о том, что священнослужители разных конфессий не должны вмешиваться в белорусскую политику – он призвал их "остепениться и заняться своим делом", напомнив, что "церкви и костелы - не для политики". По его мнению, некоторым представителям духовенства со временем "будет стыдно и позорно" за их нынешнюю позицию."Александр Лукашенко резко, в достаточно жесткой форме высказал претензии к представителям разных Церквей по поводу их участия или их поддержки, прямой или косвенной, оппозиционных акций последних лет в Минске и вообще в Белоруссии. Честно говоря, у меня это заявление президента Республики Беларусь вызвало некоторое недоумение, поскольку религиозная политика самого Лукашенко за эти четверть века была, мягко говоря, неубедительной и неоднозначной", - заявил Щипков РИА Новости.В частности, по мнению собеседника агентства, в по большей части православной республике за последние 20 лет значительно увеличилось влияние католицизма - открывались множество костелов не только на западе, но и на востоке страны.По словам Щипкова, сейчас "конфессиональная" ситуация в стране достаточно напряженная, религиозную составляющую активно использует оппозиция. В первую очередь оппозиционеры, как считает эксперт, связывают себя с католичеством – причем как в латинском его варианте, так и греко-католическом (униатском). "Многие оппозиционеры объявляют себя католиками – это, как правило, пропольски настроенные националистические круги, опирающиеся на польскую политику в отношении Белоруссии. Белорусская оппозиция - это либерал-националистическая оппозиция. Националисты в стране разные – как католики, так и православные. Первые настроены антироссийски, вторые – антипольски и антироссийски одновременно", - отметил эксперт.По его словам, в свое время белорусские власти начали параллельно поддерживать и тех, и других, рассчитывая сыграть на их противоречиях, взять под контроль оба течения и управлять всем процессом.Представители властного истеблишмента, продолжил эксперт, вступали в контакты и с Ватиканом, и с Фанаром (резиденция Константинопольского патриарха), провоцируя в том числе создание параллельной православной организации под патронатом Константинополя и посылая Фанару "недвусмысленные сигналы и импульсы". "Все попытки управлять религиозным процессом должны были, как казалось белорусской власти, принести тактический политический результат, однако, как мы видим, ничего не получилось – заигрывания с католиками и фанариотами привели лишь к тому, что эти направления стали активизироваться, став составной частью белорусской либерал-националистической идеологии", - считает собеседник агентства.Щипков полагает, что Лукашенко лично спровоцировал оппозицию использовать религиозную составляющую. "Его главная ошибка – он думает, что религиозным процессом можно управлять точно так же, как и политическим, однако он не понимает, что их природа различна. Если в политическом процессе присутствует рациональное зерно, борьба за власть, то религиозный процесс строится иначе, мотивация поведения религиозного человека иная – она не рациональная, а иррациональная, и попытки манипулировать этой иррациональной стороной, как правило, никогда не приносят ожидаемого результата. Кроме того, политическая традиция белорусского народа исчисляется лишь десятилетиями, а религиозная – веками. Недооценка религиозного фактора зачастую становится причиной серьёзных политических ошибок", - заметил эксперт.По его мнению, Лукашенко в течение нескольких лет лишь усиливал религиозное напряжение в республике, прежде всего тем, что "вмешивался в идентичность белорусского народа, которая теснейшим образом связана с православием, уходит в глубь поколений и невероятно сильна". Как сказал эксперт, изменить идентичность белорусов не смогли даже поляки, контролировавшие территории современной Белоруссии гораздо больший срок, нежели у власти находится Лукашенко."Никто не отрицает заслуг президента Белоруссии по сохранению русского языка и элементов социального государства, но если бы Лукашенко обладал чувством истории и стратегическим мышлением, он никогда бы не стал покушаться на слом религиозной идентичности народа, которым он управляет в течение долгого времени. Но исправить ошибки никогда не поздно", - заключил Щипков.

https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575851978.html

https://ria.ru/20200819/1575975009.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/belorussiya-1576277461.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, александр щипков, александр лукашенко, белоруссия, ватикан