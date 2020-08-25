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Латвия пригрозила ограничить торговлю с Белоруссией из-за запуска БелАЭС
Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Белоруссией в случае запуска Белорусской АЭС в Островце, заявил премьер Кришьянис Кариньш во вторник после заседания РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T20:17
2020-08-25T20:36
кришьянис кариньш
белорусская аэс
латвия
белоруссия
в мире
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<strong>РИГА, 25 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвия</a> прекратит торговлю электроэнергией с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> в случае запуска <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Белорусской АЭС</a> в Островце, заявил премьер Кришьянис Кариньш во вторник после заседания правительства."Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Белоруссией в случае запуска Белорусской АЭС в Островце", - сказал <a href="http://ria.ru/person_krishyanis-karinsh/" target="_blank">Кариньш</a>.По словам премьера, в этом случае Латвия, возможно, будет торговать электроэнергией с третьими странами, используя латвийско-российское межсоединение."Учитывая развитие событий в Белоруссии, опасения по поводу ядерной безопасности только растут", - cказал премьер, отвечая на вопрос о том, почему было принято это решение.Строительство БелАЭС в Островце больше всего беспокоит <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>, поскольку станция находится в 50 километрах от ее столицы <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюса</a>. Литва считает, что станция строится без соблюдения норм безопасности. <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Правительство балтийской республики уже приняло решение о том, что не будет закупать электроэнергию со станции и добивается, чтобы Латвия и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстония</a> подписали декларацию об отказе покупки электроэнергии с новой АЭС.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "<a href="http://ria.ru/organization_Atomstrojjehksport/" target="_blank" data-auto="true">Атомстройэкспорт</a>" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575941535.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200730/1575168419.html
сочетание слов "Латвия" и "пригрозила" - само по себе анекдот и дюже улыбает
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Как теперь жить!? Уаааахахах))))
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латвия
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кришьянис кариньш, белорусская аэс, латвия, белоруссия, в мире

Латвия пригрозила ограничить торговлю с Белоруссией из-за запуска БелАЭС

20:17 25.08.2020 (обновлено: 20:36 25.08.2020)
3760
© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
РИГА, 25 авг – РИА Новости. Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Белоруссией в случае запуска Белорусской АЭС в Островце, заявил премьер Кришьянис Кариньш во вторник после заседания правительства.
"Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Белоруссией в случае запуска Белорусской АЭС в Островце", - сказал Кариньш.
По словам премьера, в этом случае Латвия, возможно, будет торговать электроэнергией с третьими странами, используя латвийско-российское межсоединение.
"Учитывая развитие событий в Белоруссии, опасения по поводу ядерной безопасности только растут", - cказал премьер, отвечая на вопрос о том, почему было принято это решение.
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Строительство БелАЭС в Островце больше всего беспокоит Литву, поскольку станция находится в 50 километрах от ее столицы Вильнюса. Литва считает, что станция строится без соблюдения норм безопасности. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Правительство балтийской республики уже приняло решение о том, что не будет закупать электроэнергию со станции и добивается, чтобы Латвия и Эстония подписали декларацию об отказе покупки электроэнергии с новой АЭС.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
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Прибалтийский разлад. БелАЭС рассорила Литву с Латвией и ЭстониейВот-вот белорусская атомная электростанция начнет выдавать на рынок недорогую электроэнергию. Латвия и Эстония только того и ждут, а Литва – наоборот. Вильнюс называет объект опасным и хочет объявить общебалтийский бойкот. Но, похоже, этим планам не суждено сбыться.
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Кришьянис КариньшБелорусская АЭСЛатвияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
сочетание слов "Латвия" и "пригрозила" - само по себе анекдот и дюже улыбает
25 августа, 20:22
Damir Aliev
25120000
Как теперь жить!? Уаааахахах))))
25 августа, 20:20
ВРВиталик Р
4121000
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