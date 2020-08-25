Латвия пригрозила ограничить торговлю с Белоруссией из-за запуска БелАЭС
20:17 25.08.2020 (обновлено: 20:36 25.08.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
РИГА, 25 авг – РИА Новости. Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Белоруссией в случае запуска Белорусской АЭС в Островце, заявил премьер Кришьянис Кариньш во вторник после заседания правительства.
"Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Белоруссией в случае запуска Белорусской АЭС в Островце", - сказал Кариньш.
По словам премьера, в этом случае Латвия, возможно, будет торговать электроэнергией с третьими странами, используя латвийско-российское межсоединение.
"Учитывая развитие событий в Белоруссии, опасения по поводу ядерной безопасности только растут", - cказал премьер, отвечая на вопрос о том, почему было принято это решение.
Строительство БелАЭС в Островце больше всего беспокоит Литву, поскольку станция находится в 50 километрах от ее столицы Вильнюса. Литва считает, что станция строится без соблюдения норм безопасности. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Правительство балтийской республики уже приняло решение о том, что не будет закупать электроэнергию со станции и добивается, чтобы Латвия и Эстония подписали декларацию об отказе покупки электроэнергии с новой АЭС.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
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30 июля, 14:49АкцентыПрибалтийский разлад. БелАЭС рассорила Литву с Латвией и ЭстониейВот-вот белорусская атомная электростанция начнет выдавать на рынок недорогую электроэнергию. Латвия и Эстония только того и ждут, а Литва – наоборот. Вильнюс называет объект опасным и хочет объявить общебалтийский бойкот. Но, похоже, этим планам не суждено сбыться.