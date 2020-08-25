https://ria.ru/20200825/tanki-1576267058.html

Times: Великобритания планирует отказаться от танков

Великобритания рассматривает возможность отказаться от танков в рамках предложения по модернизации вооруженных сил, сообщает газета Times. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T06:17

2020-08-25T06:17

2020-08-25T09:39

минобороны великобритании

нато

великобритания

москва

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> рассматривает возможность отказаться от танков в рамках предложения по модернизации вооруженных сил, сообщает газета <a href="https://www.thetimes.co.uk/" target="_blank">Times</a>.По данным газеты, правительство страны изучает такую возможность из-за роста стоимости модернизации танков Challenger 2 и боевых машин пехоты Warrior британских вооруженных сил, которые в прошлом году были признаны устаревшими. В <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Velikobritanii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Великобритании</a> полагают, что меняющийся характер ведения войны требует больших инвестиций в кибервооружение, космос и другие передовые технологии, пишет издание.Сообщается, что обсуждение отказа от танков — часть обзора правительства, связанного с вопросами внешней политики, обороны и безопасности, который должен завершиться в ноябре."При том, что остается возможность модернизировать Challenger 2 или купить у <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> танк Leopard 2, Великобритания уже выясняет мнение партнеров по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> по предложению об отказе от тяжелой бронетехники и пересмотре своего военного вклада в альянс", — пишет газета.В соответствии с новым предложением Великобритания сосредоточится на лидерстве в штурмовой авиации и предложит своим союзникам 50 вертолетов Apache, а также тяжелые вертолеты-заправщики и вертолеты-разведчики.

https://ria.ru/20200824/armata-1576231396.html

https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html

Лысый Кучерявый Шумерам продайте, он любят металлолом белых людей. 142

Alexander Koryagin В общем правильно. В современном мире танки это больше орудие тиранов - подавления восстаний безоружного народа. Проку на войне мало. 127

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великобритания

москва

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны великобритании, нато, великобритания, москва, германия, в мире