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https://ria.ru/20200825/tanki-1576267058.html
Times: Великобритания планирует отказаться от танков
Великобритания рассматривает возможность отказаться от танков в рамках предложения по модернизации вооруженных сил, сообщает газета Times. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T06:17
2020-08-25T09:39
минобороны великобритании
нато
великобритания
москва
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> рассматривает возможность отказаться от танков в рамках предложения по модернизации вооруженных сил, сообщает газета <a href="https://www.thetimes.co.uk/" target="_blank">Times</a>.По данным газеты, правительство страны изучает такую возможность из-за роста стоимости модернизации танков Challenger 2 и боевых машин пехоты Warrior британских вооруженных сил, которые в прошлом году были признаны устаревшими. В <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Velikobritanii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Великобритании</a> полагают, что меняющийся характер ведения войны требует больших инвестиций в кибервооружение, космос и другие передовые технологии, пишет издание.Сообщается, что обсуждение отказа от танков — часть обзора правительства, связанного с вопросами внешней политики, обороны и безопасности, который должен завершиться в ноябре."При том, что остается возможность модернизировать Challenger 2 или купить у <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> танк Leopard 2, Великобритания уже выясняет мнение партнеров по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> по предложению об отказе от тяжелой бронетехники и пересмотре своего военного вклада в альянс", — пишет газета.В соответствии с новым предложением Великобритания сосредоточится на лидерстве в штурмовой авиации и предложит своим союзникам 50 вертолетов Apache, а также тяжелые вертолеты-заправщики и вертолеты-разведчики.
https://ria.ru/20200824/armata-1576231396.html
https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html
Шумерам продайте, он любят металлолом белых людей.
142
В общем правильно. В современном мире танки это больше орудие тиранов - подавления восстаний безоружного народа. Проку на войне мало.
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великобритания
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германия
РИА Новости
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минобороны великобритании, нато, великобритания, москва, германия, в мире

Times: Великобритания планирует отказаться от танков

06:17 25.08.2020 (обновлено: 09:39 25.08.2020)
24029
© Фото : Crown Copyright Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил
Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил
© Фото : Crown Copyright
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Великобритания рассматривает возможность отказаться от танков в рамках предложения по модернизации вооруженных сил, сообщает газета Times.
По данным газеты, правительство страны изучает такую возможность из-за роста стоимости модернизации танков Challenger 2 и боевых машин пехоты Warrior британских вооруженных сил, которые в прошлом году были признаны устаревшими. В Минобороны Великобритании полагают, что меняющийся характер ведения войны требует больших инвестиций в кибервооружение, космос и другие передовые технологии, пишет издание.
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Сообщается, что обсуждение отказа от танков — часть обзора правительства, связанного с вопросами внешней политики, обороны и безопасности, который должен завершиться в ноябре.
"При том, что остается возможность модернизировать Challenger 2 или купить у Германии танк Leopard 2, Великобритания уже выясняет мнение партнеров по НАТО по предложению об отказе от тяжелой бронетехники и пересмотре своего военного вклада в альянс", — пишет газета.
В соответствии с новым предложением Великобритания сосредоточится на лидерстве в штурмовой авиации и предложит своим союзникам 50 вертолетов Apache, а также тяжелые вертолеты-заправщики и вертолеты-разведчики.
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Минобороны ВеликобританииНАТОВеликобританияМоскваГерманияВ мире
Популярные комментарии
Шумерам продайте, он любят металлолом белых людей.
25 августа, 06:18
ЛКЛысый Кучерявый
69691111
В общем правильно. В современном мире танки это больше орудие тиранов - подавления восстаний безоружного народа. Проку на войне мало.
25 августа, 09:56
AKAlexander Koryagin
6911284
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