https://ria.ru/20200825/tailand-1576245009.html
В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
Министерство исправительных учреждений Таиланда планирует превратить 72 тюрьмы по всей стране в туристические достопримечательности, сообщает Bangkok Post со... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T03:31
2020-08-25T03:31
2020-08-25T03:31
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туристы
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таиланд
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Министерство исправительных учреждений Таиланда планирует превратить 72 тюрьмы по всей стране в туристические достопримечательности, <a href="https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1973671/prisons-being-developed-as-tourist-attractions" target="_blank">сообщает</a> Bangkok Post со ссылкой на министра юстиции Сомсака Тхепсутина.Там будут проходить как кулинарные конкурсы для "шеф-поваров и баров", откроются магазины, где посетители смогут купить вещи, изготовленные заключенными.Министр юстиции сообщил, что этот план уже реализуется в пяти тюрьмах. Он также сказал, что уже опробованы различные виды развлечений. Например, "шеф-повара за решеткой", для продвижения профессий в различных областях, подготовки заключенных к возвращению к нормальной жизни в обществе и изменения имиджа исправительных заведений.В 2021 финансовом году проект будет расширен. В общей сложности 72 места заключения, или половина из 143 тюрем по всей стране, будут принимать туристов.
https://ria.ru/20200813/1575696584.html
таиланд
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, таиланд
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
Министерство исправительных учреждений Таиланда планирует превратить 72 тюрьмы по всей стране в туристические достопримечательности, сообщает
Bangkok Post со ссылкой на министра юстиции Сомсака Тхепсутина.
Там будут проходить как кулинарные конкурсы для "шеф-поваров и баров", откроются магазины, где посетители смогут купить вещи, изготовленные заключенными.
Министр юстиции сообщил, что этот план уже реализуется в пяти тюрьмах. Он также сказал, что уже опробованы различные виды развлечений. Например, "шеф-повара за решеткой", для продвижения профессий в различных областях, подготовки заключенных к возвращению к нормальной жизни в обществе и изменения имиджа исправительных заведений.
В 2021 финансовом году проект будет расширен. В общей сложности 72 места заключения, или половина из 143 тюрем по всей стране, будут принимать туристов.