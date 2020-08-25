https://ria.ru/20200825/syr-1576273689.html

Почти 30 тысяч тонн сыра произвели в Подмосковье с начала года

Порядка 30 тысяч тонн сыра было произведено в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T10:59

2020-08-25T10:59

2020-08-25T10:59

новости подмосковья

андрей разин

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости</strong>. Порядка 30 тысяч тонн сыра было произведено в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."Подмосковье меньше, чем на четыре тысячи тонн отстаёт от Алтайского края - лидера по производству сыра. У нас есть все шансы опередить коллег. "Озерецкий молочный комбинат" строит крупнейший комплекс по производству сыра, создается "Сырная долина", где после выхода на полную мощность планируется производить около 20 тысяч тонн сыра, также открываются небольшие производства и фермерские сыроварни", - приводятся слова главы ведомства <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Razin1" target="_blank">Андрея Разина</a>.По его словам в Московской области в настоящее время производят более 200 видов и сортов сыра, это твёрдые, полутвёрдые и мягкие сыры, плавленые, зрелые и быстрые, голубые сыры с плесенью и пикантным вкусом, диетические, вегетарианские, при производстве которых не используется сычужный фермент животного происхождения и другие.

https://ria.ru/20200824/stroitelstvo-1576245468.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, московская область (подмосковье)