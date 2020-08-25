https://ria.ru/20200825/syr-1576273689.html
Почти 30 тысяч тонн сыра произвели в Подмосковье с начала года
Порядка 30 тысяч тонн сыра было произведено в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T10:59
2020-08-25T10:59
2020-08-25T10:59
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565351154_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6a36d651bc1b3ab39a21f3caa2293830.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости</strong>. Порядка 30 тысяч тонн сыра было произведено в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."Подмосковье меньше, чем на четыре тысячи тонн отстаёт от Алтайского края - лидера по производству сыра. У нас есть все шансы опередить коллег. "Озерецкий молочный комбинат" строит крупнейший комплекс по производству сыра, создается "Сырная долина", где после выхода на полную мощность планируется производить около 20 тысяч тонн сыра, также открываются небольшие производства и фермерские сыроварни", - приводятся слова главы ведомства <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Razin1" target="_blank">Андрея Разина</a>.По его словам в Московской области в настоящее время производят более 200 видов и сортов сыра, это твёрдые, полутвёрдые и мягкие сыры, плавленые, зрелые и быстрые, голубые сыры с плесенью и пикантным вкусом, диетические, вегетарианские, при производстве которых не используется сычужный фермент животного происхождения и другие.
https://ria.ru/20200824/stroitelstvo-1576245468.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565351154_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_14032a189bfb0a9ff9a763c27ceff786.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей разин, московская область (подмосковье)