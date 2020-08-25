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Юрист перечислил самые распространенные схемы мошенничества в страховании
Страховая отрасль уязвима для мошенников - наиболее они активны в автостраховании, в страховании грузов и товаров на складах, а также в страховании жизни и... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T14:56
2020-08-25T14:56
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Страховая отрасль уязвима для мошенников - наиболее они активны в автостраховании, в страховании грузов и товаров на складах, а также в страховании жизни и здоровья, рассказал РИА Новости генеральный директор "Первой юридической сети" Виталий Пономаренко.По его словам, страховое мошенничество широко распространено как в России, так и за рубежом - даже в странах с устоявшимся правопорядком фиксируют, что до 20% страховых выплат приходится на злоумышленников.Мошеннические схемы в страховании грузов и товаров на складах не такие массовые, но причиняют значительно больший ущерб, продолжил эксперт. Злоумышленники устраивают поджоги или инсценируют хищение, а потом требуют возмещения за большее количество товара, чем было на самом деле. Выявлять такие случаи непросто.Кроме того, мошенники фальсифицируют травмы и заболевания, чтобы добиться выплат в личном страховании. Бывают даже такие случаи, когда заявляется смерть застрахованного, а потом выясняется, что он жив и здоров, отметил Пономаренко. Также страхователи могут скрывать уже имеющееся заболевание, ведущее к получению инвалидности. Так происходит, например, при получении кредита.
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общество

Юрист перечислил самые распространенные схемы мошенничества в страховании

14:56 25.08.2020
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© Fotolia / alexstrДва автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег
Два автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег
© Fotolia / alexstr
Два автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег . Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Страховая отрасль уязвима для мошенников - наиболее они активны в автостраховании, в страховании грузов и товаров на складах, а также в страховании жизни и здоровья, рассказал РИА Новости генеральный директор "Первой юридической сети" Виталий Пономаренко.
По его словам, страховое мошенничество широко распространено как в России, так и за рубежом - даже в странах с устоявшимся правопорядком фиксируют, что до 20% страховых выплат приходится на злоумышленников.
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Электронное страхование удвоится, несмотря на сжатие всего рынкаРоссийские страховщики строят планы на год. Электронный рынок оформления полисов за год удвоится. К этому подталкивает пандемия и изменение потребительской модели россиян. А компании, которые активно использовали онлайн-каналы продаж еще до карантина, кризиса почти не заметили.
"Наиболее распространены они, естественно, в самом массовом виде - автостраховании. Здесь имеют место и инсценировки дорожно-транспортных происшествий, и фальсификация угонов, и завышение стоимости транспортных средств и стоимости восстановительного ремонта, и другое", - сказал Пономаренко.
Мошеннические схемы в страховании грузов и товаров на складах не такие массовые, но причиняют значительно больший ущерб, продолжил эксперт. Злоумышленники устраивают поджоги или инсценируют хищение, а потом требуют возмещения за большее количество товара, чем было на самом деле. Выявлять такие случаи непросто.
Кроме того, мошенники фальсифицируют травмы и заболевания, чтобы добиться выплат в личном страховании. Бывают даже такие случаи, когда заявляется смерть застрахованного, а потом выясняется, что он жив и здоров, отметил Пономаренко. Также страхователи могут скрывать уже имеющееся заболевание, ведущее к получению инвалидности. Так происходит, например, при получении кредита.
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"Практика показывает, что во время кризисов всегда возрастает количество страховых мошенничеств, ведь для некоторых это становится едва ли не единственной возможностью поправить свое материальное положение. В настоящее время в целом сложная экономическая ситуация дает основания прогнозировать всплеск мошеннических действий", - резюмировал Пономаренко.
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Общество
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