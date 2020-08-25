https://ria.ru/20200825/strakhovanie-1576289817.html

Юрист перечислил самые распространенные схемы мошенничества в страховании

Страховая отрасль уязвима для мошенников - наиболее они активны в автостраховании, в страховании грузов и товаров на складах, а также в страховании жизни и... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T14:56

2020-08-25T14:56

2020-08-25T14:56

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Страховая отрасль уязвима для мошенников - наиболее они активны в автостраховании, в страховании грузов и товаров на складах, а также в страховании жизни и здоровья, рассказал РИА Новости генеральный директор "Первой юридической сети" Виталий Пономаренко.По его словам, страховое мошенничество широко распространено как в России, так и за рубежом - даже в странах с устоявшимся правопорядком фиксируют, что до 20% страховых выплат приходится на злоумышленников.Мошеннические схемы в страховании грузов и товаров на складах не такие массовые, но причиняют значительно больший ущерб, продолжил эксперт. Злоумышленники устраивают поджоги или инсценируют хищение, а потом требуют возмещения за большее количество товара, чем было на самом деле. Выявлять такие случаи непросто.Кроме того, мошенники фальсифицируют травмы и заболевания, чтобы добиться выплат в личном страховании. Бывают даже такие случаи, когда заявляется смерть застрахованного, а потом выясняется, что он жив и здоров, отметил Пономаренко. Также страхователи могут скрывать уже имеющееся заболевание, ведущее к получению инвалидности. Так происходит, например, при получении кредита.

https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575348991.html

https://ria.ru/20200730/1575138639.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество