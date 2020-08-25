https://ria.ru/20200825/sobaka-1576291450.html
Сообразительность собаки спасла жизнь ее хозяйке
В городе Глендейл в США собака привела прохожего к попавшей в беду хозяйке, чтобы спасти ее. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T15:17
2020-08-25T15:17
2020-08-25T15:17
глендейл
сша
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> В городе <a href="http://ria.ru/location_Glendejjl/" target="_blank" data-auto="true">Глендейл</a> в США собака привела прохожего к попавшей в беду хозяйке, чтобы спасти ее.Запись с видеокамеры опубликовал портал <a href="https://ktla.com/news/local-news/dog-calls-for-help-after-88-year-old-owner-falls-in-glendale/" target="_blank">KTLA</a>.Сборщик мусора Кирк Уайт проходил мимо дома владелицы собаки, Гвендолы Джонсон. Пес подбежал к нему, начал лаять, давая понять, что что-то не так. Мужчина последовал за питомцем и увидел, что Гвендола лежит на земле. Часом ранее 88-летняя женщина упала с крыльца и не смогла встать. Кирк помог ей подняться и удостоверился, что она не травмирована. Она назвала Уайта и Сэнди героями.
https://ria.ru/20191206/1562070104.html
глендейл
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глендейл, сша
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
В городе Глендейл
в США собака привела прохожего к попавшей в беду хозяйке, чтобы спасти ее.
Запись с видеокамеры опубликовал портал KTLA
.
Сборщик мусора Кирк Уайт проходил мимо дома владелицы собаки, Гвендолы Джонсон. Пес подбежал к нему, начал лаять, давая понять, что что-то не так. Мужчина последовал за питомцем и увидел, что Гвендола лежит на земле. Часом ранее 88-летняя женщина упала с крыльца и не смогла встать.
Кирк помог ей подняться и удостоверился, что она не травмирована.
"Мы все заплакали, когда посмотрели видео. Сэнди (имя собаки — ред.) сработала прекрасно" — делится эмоциями внучка Гвендолы Шерил Малвар.
Она назвала Уайта и Сэнди героями.