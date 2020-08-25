https://ria.ru/20200825/smartfon-1576265988.html

Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети

Позвонить по телефону, если устройство не видит SIM-карту или нет сигнала сотовой связи, можно, но для этого необходимо использовать специальные приложения,... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T02:20

2020-08-25T02:20

2020-08-25T02:20

telegram (приложение)

whatsapp inc.

денис кусков

телефон

wi-fi

технологии

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Позвонить по <a href="https://ria.ru/tag_telefon/" target="_blank">телефону</a>, если устройство не видит SIM-карту или нет сигнала сотовой связи, можно, но для этого необходимо использовать специальные приложения, которые работают через <a href="https://ria.ru/tag_Wi-Fi/" target="_blank">WI-FI</a>, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200825/831946210.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> генеральный директор TelecomDaily <a href="http://ria.ru/person_bb9aa8d56b8b66ed047ee339b5f09b16/" target="_blank" data-auto="true">Денис Кусков</a>.Совершать голосовые вызовы из тех мест, где нет покрытия сотовой связи или сигнал слабый, но есть доступ к интернету по Wi-Fi, можно также через такие мессенджеры, как <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> и <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>. Однако связаться с человеком таким способом можно будет при условии, если у него тоже установлен выбранный вами мессенджер.

https://ria.ru/20200820/1576014304.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), whatsapp inc., денис кусков, телефон, wi-fi, технологии