Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200825/smartfon-1576265988.html
Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
Позвонить по телефону, если устройство не видит SIM-карту или нет сигнала сотовой связи, можно, но для этого необходимо использовать специальные приложения,... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T02:20
2020-08-25T02:20
telegram (приложение)
whatsapp inc.
денис кусков
телефон
wi-fi
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572140608_0:106:2000:1231_1400x0_80_0_0_f542e6caccc742cf2caf836e327cbc43.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Позвонить по <a href="https://ria.ru/tag_telefon/" target="_blank">телефону</a>, если устройство не видит SIM-карту или нет сигнала сотовой связи, можно, но для этого необходимо использовать специальные приложения, которые работают через <a href="https://ria.ru/tag_Wi-Fi/" target="_blank">WI-FI</a>, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200825/831946210.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> генеральный директор TelecomDaily <a href="http://ria.ru/person_bb9aa8d56b8b66ed047ee339b5f09b16/" target="_blank" data-auto="true">Денис Кусков</a>.Совершать голосовые вызовы из тех мест, где нет покрытия сотовой связи или сигнал слабый, но есть доступ к интернету по Wi-Fi, можно также через такие мессенджеры, как <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> и <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>. Однако связаться с человеком таким способом можно будет при условии, если у него тоже установлен выбранный вами мессенджер.
https://ria.ru/20200820/1576014304.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572140608_111:0:1891:1335_1400x0_80_0_0_d8f4669f9d670dc576087cf34972e5ef.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram (приложение), whatsapp inc., денис кусков, телефон, wi-fi, технологии

Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети

02:20 25.08.2020
1162
© Depositphotos / AILA_IMAGESДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном
© Depositphotos / AILA_IMAGES
Девушка со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Позвонить по телефону, если устройство не видит SIM-карту или нет сигнала сотовой связи, можно, но для этого необходимо использовать специальные приложения, которые работают через WI-FI, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.
"Особенность этих приложений в том, что с помощью них можно звонить не только на мобильные номера, но и на городские. Самая распространенная программа — Wi-Fi Calling, которую поддерживают крупнейшие российские сотовые операторы, например, "Мегафон" и МТС", — отметил эксперт.
Совершать голосовые вызовы из тех мест, где нет покрытия сотовой связи или сигнал слабый, но есть доступ к интернету по Wi-Fi, можно также через такие мессенджеры, как WhatsApp и Telegram. Однако связаться с человеком таким способом можно будет при условии, если у него тоже установлен выбранный вами мессенджер.
Женщина фотографируется на рапсовом поле в Красноярском крае
20 августа, 03:09
Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
6180207
Обсудить 2
Telegram (приложение)WhatsApp Inc.Денис КусковТелефонWi-FiТехнологии
Рекомендуем
Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
Проверка слуха
Лор объяснил, почему чистить уши опасно
Президент Украины Владимир Зеленский
Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
Автомобиль Следственного комитета РФ
Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
Вид на Детройт, штат Мичиган, США
"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов на пленарном заседании Госдумы РФ
Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
Пенсионное удостоверение
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Камера столичного СИЗО №6
Юрист сообщил, какое наказание грозит родителям за пропаганду АУЕ* детьми
Золотые монеты эпохи династии Аббасидов, найденные археологами в Израиле
Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
Похороны
Умершая девочка ожила во время подготовки к похоронам
Врачи во время операции
Разгадана загадка, заданная 500 лет назад Леонардо да Винчи
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру из-за угроз
Старт продаж новых iPhone в России
Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
Вид на набережную в Симеизе, Крым
Шесть стран поддержали санкции Евросоюза по Крыму
Электронное табло с символикой доллара на одной из улиц в Москве
Банки России к августу исчерпали запас валютной ликвидности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Назван способ застраховаться от морщин
03:50Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
Лента новостейМолния