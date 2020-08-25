https://ria.ru/20200825/slogan-1576266435.html
KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
Сеть ресторанов быстрого питания KFC временно отказывается от слогана "Так вкусно, что пальчики оближешь" из-за его несвоевременности в связи с коронавирусом. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T03:40
2020-08-25T03:40
2020-08-25T06:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
kfc
москва
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Сеть ресторанов быстрого питания <a href="http://ria.ru/organization_KFC/" target="_blank" data-auto="true">KFC</a> временно отказывается от слогана "Так вкусно, что пальчики оближешь" из-за его несвоевременности в связи с коронавирусом."Мы оказались в уникальной ситуации - у нас есть знаковый слоган, который не совсем вписывается в текущую обстановку. Несмотря на то, что мы приостанавливаем использование слогана "Так вкусно, что пальчики оближешь", будьте уверены, еда, которую хотят многие люди во всем мире, ничуть не изменится", - приводятся на сайте слова главного специалиста по маркетингу KFC Кэтрин Тан-Джиллеспай.В компании заверили, что слоган отменяют не навсегда, он вернется, "когда будет подходящее время".KFC - подразделение американского оператора сетей быстрого питания Yum! Brands. KFC специализируется на блюдах из курицы, на сегодняшний день сеть ресторанов компании насчитывает 23 тысячи ресторанов в 140 странах мира. Число ресторанов KFC в России превышает 930.
https://ria.ru/20200805/1575416600.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, kfc, москва, в мире
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Сеть ресторанов быстрого питания KFC
временно отказывается от слогана "Так вкусно, что пальчики оближешь" из-за его несвоевременности в связи с коронавирусом.
"Мы оказались в уникальной ситуации - у нас есть знаковый слоган, который не совсем вписывается в текущую обстановку. Несмотря на то, что мы приостанавливаем использование слогана "Так вкусно, что пальчики оближешь", будьте уверены, еда, которую хотят многие люди во всем мире, ничуть не изменится", - приводятся на сайте слова главного специалиста по маркетингу KFC Кэтрин Тан-Джиллеспай.
В компании заверили, что слоган отменяют не навсегда, он вернется, "когда будет подходящее время".
KFC - подразделение американского оператора сетей быстрого питания Yum! Brands. KFC специализируется на блюдах из курицы, на сегодняшний день сеть ресторанов компании насчитывает 23 тысячи ресторанов в 140 странах мира. Число ресторанов KFC в России превышает 930.