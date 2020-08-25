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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20200825/skoraya-1576294211.html
Парк Оренбуржской скорой пополнится на 22 машины
До конца года в Оренбуржье поступят ещё 22 новые​ машины, оборудованные всем необходимым для работы скорой медицинской помощи, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:07
2020-08-25T16:07
оренбургская область
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<strong>ОРЕНБУРГ, 25 авг - РИА Новости.</strong> До конца года в Оренбуржье поступят ещё 22 новые​ машины, оборудованные всем необходимым для работы скорой медицинской помощи, говорится в пресс-релизе пресс-службы правительства региона."Ожидается, что к концу текущего года парк службы оказания скорой неотложной помощи Оренбуржья пополнится еще 22 новыми автомобилями", - отмечается в пресс-релизе. На заседании правительства региона, которое провел губернатор <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a> <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Денис​ Паслер</a>, полномочиями по​ получению новых автомобилей "скорой" наделили клиническую​ станцию скорой медицинской помощи Оренбурга. ​ Из областного центра новые машины отправятся в территории региона.​
https://ria.ru/20200730/1575173970.html
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60
денис паслер

Парк Оренбуржской скорой пополнится на 22 машины

16:07 25.08.2020
37
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВсероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России"
Всероссийский форум Здоровье нации — основа процветания России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ОРЕНБУРГ, 25 авг - РИА Новости. До конца года в Оренбуржье поступят ещё 22 новые​ машины, оборудованные всем необходимым для работы скорой медицинской помощи, говорится в пресс-релизе пресс-службы правительства региона.
"Ожидается, что к концу текущего года парк службы оказания скорой неотложной помощи Оренбуржья пополнится еще 22 новыми автомобилями", - отмечается в пресс-релизе.
Город Оренбург
30 июля, 15:55Оренбургская область
В Оренбуржье улучшился инвестиционный климат
На заседании правительства региона, которое провел губернатор Оренбургской области Денис​ Паслер, полномочиями по​ получению новых автомобилей "скорой" наделили клиническую​ станцию скорой медицинской помощи Оренбурга. ​ Из областного центра новые машины отправятся в территории региона.​
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Оренбургская областьДенис Паслер
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