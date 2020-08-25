https://ria.ru/20200825/skoraya-1576294211.html
Парк Оренбуржской скорой пополнится на 22 машины
До конца года в Оренбуржье поступят ещё 22 новые машины, оборудованные всем необходимым для работы скорой медицинской помощи, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:07
2020-08-25T16:07
2020-08-25T16:07
оренбургская область
денис паслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575648430_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_30b0b5d6cc866842ec3f62b487bb14a4.jpg
<strong>ОРЕНБУРГ, 25 авг - РИА Новости.</strong> До конца года в Оренбуржье поступят ещё 22 новые машины, оборудованные всем необходимым для работы скорой медицинской помощи, говорится в пресс-релизе пресс-службы правительства региона."Ожидается, что к концу текущего года парк службы оказания скорой неотложной помощи Оренбуржья пополнится еще 22 новыми автомобилями", - отмечается в пресс-релизе. На заседании правительства региона, которое провел губернатор <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a> <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Денис Паслер</a>, полномочиями по получению новых автомобилей "скорой" наделили клиническую станцию скорой медицинской помощи Оренбурга. Из областного центра новые машины отправятся в территории региона.
https://ria.ru/20200730/1575173970.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575648430_103:0:2834:2048_1400x0_80_0_0_5356c6e3e1ce73fe5496ac0d6a044a4f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер