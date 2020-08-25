https://ria.ru/20200825/siriya-1576293187.html
Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии
Сирийская армия при участии российских военных с 18 по 24 августа провела масштабную антитеррористическую операцию. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T15:49
2020-08-25T15:49
2020-08-25T17:03
россия
ввс сирии
воздушно-космические силы россии
война в сирии
министерство обороны рф (минобороны рф)
сирия
в мире
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<strong>ХМЕЙМИМ (Сирия), 25 авг — РИА Новости.</strong> Сирийская армия при участии российских военных с 18 по 24 августа провела масштабную антитеррористическую операцию."Ударами авиации <u><a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/">ВКС</a></u> России и <u><a href="http://ria.ru/organization_VVS_Sirii/">ВВС Сирии</a></u>, огнем артиллерии и действиями разведывательно-поисковых групп специального назначения в районе "белой пустыни" ликвидировано 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ вооружения и боеприпасов", — рассказал представитель российской группировки в <u><a href="http://ria.ru/location_Syria/">Арабской Республике</a></u>.Авиационная группа ВКС России находится в Сирии с 2015 года, когда российские военные по просьбе Башара Асада начали принимать участие в боевых действиях против террористов в этом регионе. На прошлой неделе Москва и Дамаск договорились о передаче дополнительной территории и акватории для расширения авиабазы Хмеймим — основного места дислокации россиян в стране.
https://ria.ru/20200807/1575360980.html
Степан Краснов
Отлично! Почаще проводите и побольше уничтожайте!
332
Коля Мосяев
Опять всех победили? Тогда всё, домой надо возвращаться в Россию, своим помогать
314
50
россия
сирия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ввс сирии, воздушно-космические силы россии, война в сирии, министерство обороны рф (минобороны рф), сирия, в мире