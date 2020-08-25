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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200825/sinod-1576290352.html
Синод РПЦ впервые за полгода собрался в Москве в очном формате
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник открыл в своей резиденции в Даниловом монастыре заседание Священного синода Русской православной церкви в... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T15:02
2020-08-25T15:02
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник открыл в своей резиденции в Даниловом монастыре заседание Священного синода Русской православной церкви в очном формате, первое с начала обострения эпидемиологической ситуации в Москве.Ранее несколько заседаний Синода РПЦ прошли в дистанционном режиме."Благодарю вас, что вы прибыли в град Москву, несмотря на сложности сообщения, обусловленные и эпидемиями, и вообще непростыми обстоятельствами, через которые проходят наши народы, народы тех стран, которые, в том числе по церковной линии, представляют некоторые члены нашего Синода. Но тем не менее жизнь жительствует, возникают новые проблемы, нередко достаточно сложные, которые нам сегодня придется решать. Поэтому благодарю всех за прибытие в Москву. Пусть Господь помогает нам в принятии тех решений, которые предстоит обсуждать", - сказал патриарх, открывая заседание.Далее с докладом о деятельности Церкви в период пандемии коронавирусной инфекции выступил управляющий делами Московской патриархии, председатель рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции митрополит Воскресенский Дионисий.Предыдущее очное заседание Синода состоялось 11 марта.
https://ria.ru/20200718/1574521011.html
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Синод РПЦ впервые за полгода собрался в Москве в очном формате

15:02 25.08.2020
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© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / свящ. Игорь ПалкинЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / свящ. Игорь Палкин
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник открыл в своей резиденции в Даниловом монастыре заседание Священного синода Русской православной церкви в очном формате, первое с начала обострения эпидемиологической ситуации в Москве.
Ранее несколько заседаний Синода РПЦ прошли в дистанционном режиме.
"Благодарю вас, что вы прибыли в град Москву, несмотря на сложности сообщения, обусловленные и эпидемиями, и вообще непростыми обстоятельствами, через которые проходят наши народы, народы тех стран, которые, в том числе по церковной линии, представляют некоторые члены нашего Синода. Но тем не менее жизнь жительствует, возникают новые проблемы, нередко достаточно сложные, которые нам сегодня придется решать. Поэтому благодарю всех за прибытие в Москву. Пусть Господь помогает нам в принятии тех решений, которые предстоит обсуждать", - сказал патриарх, открывая заседание.
Далее с докладом о деятельности Церкви в период пандемии коронавирусной инфекции выступил управляющий делами Московской патриархии, председатель рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции митрополит Воскресенский Дионисий.
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
18 июля, 00:23Религия и мировоззрение
Легойда: заседание Синода РПЦ в очном формате намечено на август
Предыдущее очное заседание Синода состоялось 11 марта.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
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