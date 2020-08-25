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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200825/shtraf-1576290810.html
В Подмосковье оштрафовали организаторов незаконной добычи песка
Около 650 тысяч рублей выплатит горнодобывающая компания "Эмеральд Групп" за добычу песка в городском округе Мытищи без лицензии, говорится в сообщении... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T15:11
2020-08-25T15:11
новости подмосковья
министерство экологии и природопользования московской области
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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Около 650 тысяч рублей выплатит горнодобывающая компания "Эмеральд Групп" за добычу песка в городском округе <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищи</a> без лицензии, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии региона.Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Москвы по иску Минэкологии."Сотрудники МУ МВД России "Мытищинское" пресекли незаконную добычу и обратились в Минэкологии с просьбой провести маркшейдерские изыскания и установить объем добытого песка, а также рассчитать ущерб, нанесенный окружающей среде. Исследования показали, что всего было добыто более 2800 кубометров полезных ископаемых, а ущерб превысил 650 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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министерство экологии и природопользования московской области

В Подмосковье оштрафовали организаторов незаконной добычи песка

15:11 25.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДобыча глины для Новокубанского завода керамических стеновых материалов
Добыча глины для Новокубанского завода керамических стеновых материалов
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Около 650 тысяч рублей выплатит горнодобывающая компания "Эмеральд Групп" за добычу песка в городском округе Мытищи без лицензии, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии региона.
Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Москвы по иску Минэкологии.
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"Сотрудники МУ МВД России "Мытищинское" пресекли незаконную добычу и обратились в Минэкологии с просьбой провести маркшейдерские изыскания и установить объем добытого песка, а также рассчитать ущерб, нанесенный окружающей среде. Исследования показали, что всего было добыто более 2800 кубометров полезных ископаемых, а ущерб превысил 650 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМинистерство экологии и природопользования Московской области
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