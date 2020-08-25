https://ria.ru/20200825/shtraf-1576290810.html

В Подмосковье оштрафовали организаторов незаконной добычи песка

Около 650 тысяч рублей выплатит горнодобывающая компания "Эмеральд Групп" за добычу песка в городском округе Мытищи без лицензии, говорится в сообщении... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T15:11

2020-08-25T15:11

2020-08-25T15:11

новости подмосковья

министерство экологии и природопользования московской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152499/19/1524991995_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_f87cb80c7bbbe6c7ab4ba0aea3995abb.jpg

<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Около 650 тысяч рублей выплатит горнодобывающая компания "Эмеральд Групп" за добычу песка в городском округе <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищи</a> без лицензии, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии региона.Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Москвы по иску Минэкологии."Сотрудники МУ МВД России "Мытищинское" пресекли незаконную добычу и обратились в Минэкологии с просьбой провести маркшейдерские изыскания и установить объем добытого песка, а также рассчитать ущерб, нанесенный окружающей среде. Исследования показали, что всего было добыто более 2800 кубометров полезных ископаемых, а ущерб превысил 650 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20190822/1557776378.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство экологии и природопользования московской области