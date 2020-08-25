https://ria.ru/20200825/shokolad-1576288008.html

"Двойные стандарты". Против Lindt завели дело из-за качества шоколада

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против производителя шоколада Lindt из-за различий в качестве продукции, продаваемой в России и... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T14:29

2020-08-25T14:29

2020-08-25T16:35

западная европа

евразийский экономический союз

henkel

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

экономика

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. </strong>Федеральная антимонопольная служба (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>) России возбудила дело против производителя шоколада Lindt из-за различий в качестве продукции, продаваемой в России и Западной Европе, сообщило ведомство.При этом, как отмечает ведомство, при продвижении шоколада Lindt компания делала акценты на давние традиции производства, высокую репутацию производителя и гарантированное качество продукции. "Такие сведения, размещенные на упаковках шоколада, очевидно формируют у потребителя впечатление, что ему предлагается такой же товар, какой производится и реализуется под тем же брендом в странах Западной Европы", - указывает регулятор.В начале декабря 2019 года ФАС по результатам совместных с <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзором</a> исследований установила, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом. Антимонопольное ведомство выдало производителям этих товаров предупреждения, срок исполнения которых неоднократно продлевался. Последним сроком для ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" было 31 июля 2020 года, однако компания так и не предоставила сведения об устранении нарушения.Ранее ФАС уже возбудила дело против компании "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания" за разницу в качестве капсул для стирки Ariel, которые реализуются в России и в Европейском союзе. Как ФАС сообщала РИА Новости в начале августа, "Проктер энд Гэмбл-Новомосковск", которая производит порошок Ariel, предоставила свою позицию, ее в настоящий момент ведомство анализирует. При этом компания <a href="http://ria.ru/organization_Henkel_AG_Co_KGaA/" target="_blank" data-auto="true">Henkel</a> требование регулятора исполнила - она нанесет на все упаковки средств для стирки Persil знак, что продукция адаптирована под требования качества <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>.

https://ria.ru/20200710/1574145886.html

https://ria.ru/20200708/1574032709.html

Pawel Zverev она нанесет на все упаковки средств для стирки Persil знак, что продукция адаптирована под требования качества ЕАЭС. Похоже в этом кроется ответ. В России требования к качеству шоколада отличаются от европейский и Линд адаптировал свой шоколад под российские требования. 13

Василий П. т.е. качественный состав никто менять не собирается, просто нанесут маркировку на упаковке "Сделано исключительно для русских, на качество не смотрите", а потом будут удивляться почему люди везут это гумно из-за границы... 12

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западная европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

западная европа, евразийский экономический союз, henkel , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика