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https://ria.ru/20200825/shokolad-1576288008.html
"Двойные стандарты". Против Lindt завели дело из-за качества шоколада
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против производителя шоколада Lindt из-за различий в качестве продукции, продаваемой в России и... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T14:29
2020-08-25T16:35
западная европа
евразийский экономический союз
henkel
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. </strong>Федеральная антимонопольная служба (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>) России возбудила дело против производителя шоколада Lindt из-за различий в качестве продукции, продаваемой в России и Западной Европе, сообщило ведомство.При этом, как отмечает ведомство, при продвижении шоколада Lindt компания делала акценты на давние традиции производства, высокую репутацию производителя и гарантированное качество продукции. "Такие сведения, размещенные на упаковках шоколада, очевидно формируют у потребителя впечатление, что ему предлагается такой же товар, какой производится и реализуется под тем же брендом в странах Западной Европы", - указывает регулятор.В начале декабря 2019 года ФАС по результатам совместных с <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзором</a> исследований установила, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом. Антимонопольное ведомство выдало производителям этих товаров предупреждения, срок исполнения которых неоднократно продлевался. Последним сроком для ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" было 31 июля 2020 года, однако компания так и не предоставила сведения об устранении нарушения.Ранее ФАС уже возбудила дело против компании "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания" за разницу в качестве капсул для стирки Ariel, которые реализуются в России и в Европейском союзе. Как ФАС сообщала РИА Новости в начале августа, "Проктер энд Гэмбл-Новомосковск", которая производит порошок Ariel, предоставила свою позицию, ее в настоящий момент ведомство анализирует. При этом компания <a href="http://ria.ru/organization_Henkel_AG_Co_KGaA/" target="_blank" data-auto="true">Henkel</a> требование регулятора исполнила - она нанесет на все упаковки средств для стирки Persil знак, что продукция адаптирована под требования качества <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>.
https://ria.ru/20200710/1574145886.html
https://ria.ru/20200708/1574032709.html
она нанесет на все упаковки средств для стирки Persil знак, что продукция адаптирована под требования качества ЕАЭС. Похоже в этом кроется ответ. В России требования к качеству шоколада отличаются от европейский и Линд адаптировал свой шоколад под российские требования.
13
т.е. качественный состав никто менять не собирается, просто нанесут маркировку на упаковке "Сделано исключительно для русских, на качество не смотрите", а потом будут удивляться почему люди везут это гумно из-за границы...
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западная европа
РИА Новости
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западная европа, евразийский экономический союз, henkel , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика

"Двойные стандарты". Против Lindt завели дело из-за качества шоколада

14:29 25.08.2020 (обновлено: 16:35 25.08.2020)
6892
© Fotolia / BeTa-ArtworksПлитки шоколада
Плитки шоколада
© Fotolia / BeTa-Artworks
Плитки шоколада. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против производителя шоколада Lindt из-за различий в качестве продукции, продаваемой в России и Западной Европе, сообщило ведомство.
"ФАС России возбудила дело в отношении производителя шоколада "Линдт". В шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации и странах Западной Европы, обнаружены качественные различия", - говорится в сообщении.
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При этом, как отмечает ведомство, при продвижении шоколада Lindt компания делала акценты на давние традиции производства, высокую репутацию производителя и гарантированное качество продукции. "Такие сведения, размещенные на упаковках шоколада, очевидно формируют у потребителя впечатление, что ему предлагается такой же товар, какой производится и реализуется под тем же брендом в странах Западной Европы", - указывает регулятор.
В начале декабря 2019 года ФАС по результатам совместных с Роспотребнадзором исследований установила, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом. Антимонопольное ведомство выдало производителям этих товаров предупреждения, срок исполнения которых неоднократно продлевался. Последним сроком для ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" было 31 июля 2020 года, однако компания так и не предоставила сведения об устранении нарушения.
Ранее ФАС уже возбудила дело против компании "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания" за разницу в качестве капсул для стирки Ariel, которые реализуются в России и в Европейском союзе. Как ФАС сообщала РИА Новости в начале августа, "Проктер энд Гэмбл-Новомосковск", которая производит порошок Ariel, предоставила свою позицию, ее в настоящий момент ведомство анализирует. При этом компания Henkel требование регулятора исполнила - она нанесет на все упаковки средств для стирки Persil знак, что продукция адаптирована под требования качества ЕАЭС.
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Обсудить 11
Западная ЕвропаЕвразийский экономический союзHenkelФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Экономика
Популярные комментарии
она нанесет на все упаковки средств для стирки Persil знак, что продукция адаптирована под требования качества ЕАЭС. Похоже в этом кроется ответ. В России требования к качеству шоколада отличаются от европейский и Линд адаптировал свой шоколад под российские требования.
25 августа, 14:36
Pawel Zverev
211117
т.е. качественный состав никто менять не собирается, просто нанесут маркировку на упаковке "Сделано исключительно для русских, на качество не смотрите", а потом будут удивляться почему люди везут это гумно из-за границы...
25 августа, 14:36
Василий П.
202305
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