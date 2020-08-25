https://ria.ru/20200825/shkola-1576300404.html

Минпросвещения заявило о недопустимости поборов с родителей школьников

Министерство просвещения РФ разъяснило регионам недопустимость поборов с родителей школьников, средства на расходы для организации учебного процесса... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T17:49

2020-08-25T17:49

2020-08-25T17:49

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

сергей миронов

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Министерство просвещения РФ разъяснило регионам недопустимость поборов с родителей школьников, средства на расходы для организации учебного процесса предусмотрены в региональных бюджетах, заявил министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> в ходе онлайн-встречи с лидером "Справедливой России" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Мироновым</a>.Лидер СР на встрече обратил внимание на проступающие от родителей жалобы. "Поступают письма от родителей из самых разных регионов. Собирают деньги с родителей на термометры, санитайзеры и прочее", – заявил Миронов, которого цитирует его пресс-служба."Мы тоже такие точечные сигналы получали. Мы оперативно включились, отправили соответствующее письмо, что этого нельзя делать. Это должно быть предусмотрено в региональных бюджетах", – ответил Кравцов, добавив, что всплеск таких обращений был пару недель назад.

https://ria.ru/20200811/1575617097.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, сергей миронов, образование - общество