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Минпросвещения заявило о недопустимости поборов с родителей школьников
Министерство просвещения РФ разъяснило регионам недопустимость поборов с родителей школьников, средства на расходы для организации учебного процесса... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T17:49
2020-08-25T17:49
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
сергей миронов
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Министерство просвещения РФ разъяснило регионам недопустимость поборов с родителей школьников, средства на расходы для организации учебного процесса предусмотрены в региональных бюджетах, заявил министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> в ходе онлайн-встречи с лидером "Справедливой России" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Мироновым</a>.Лидер СР на встрече обратил внимание на проступающие от родителей жалобы. "Поступают письма от родителей из самых разных регионов. Собирают деньги с родителей на термометры, санитайзеры и прочее", – заявил Миронов, которого цитирует его пресс-служба."Мы тоже такие точечные сигналы получали. Мы оперативно включились, отправили соответствующее письмо, что этого нельзя делать. Это должно быть предусмотрено в региональных бюджетах", – ответил Кравцов, добавив, что всплеск таких обращений был пару недель назад.
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россия
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, сергей миронов, образование - общество

Минпросвещения заявило о недопустимости поборов с родителей школьников

17:49 25.08.2020
5093
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики во время урока
Ученики во время урока
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики во время урока . Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министерство просвещения РФ разъяснило регионам недопустимость поборов с родителей школьников, средства на расходы для организации учебного процесса предусмотрены в региональных бюджетах, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым.
Лидер СР на встрече обратил внимание на проступающие от родителей жалобы. "Поступают письма от родителей из самых разных регионов. Собирают деньги с родителей на термометры, санитайзеры и прочее", – заявил Миронов, которого цитирует его пресс-служба.
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11 августа, 03:24
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"Мы тоже такие точечные сигналы получали. Мы оперативно включились, отправили соответствующее письмо, что этого нельзя делать. Это должно быть предусмотрено в региональных бюджетах", – ответил Кравцов, добавив, что всплеск таких обращений был пару недель назад.
3983154
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РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовСергей МироновОбразование - Общество
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