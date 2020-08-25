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https://ria.ru/20200825/shiffer-1576300379.html
Клаудия Шиффер в свой юбилей рассказала, когда была наиболее уверенной
Клаудия Шиффер, которой сегодня исполняется 50 лет, рассказала, что никогда не чувствовала себя более уверенной, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T19:13
2020-08-25T19:13
стиль жизни
мода
культура
новости культуры
шоу-бизнес
клаудиа шиффер
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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости</strong>. Клаудия Шиффер, которой сегодня исполняется 50 лет, рассказала, что никогда не чувствовала себя более уверенной, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8661879/Claudia-Schiffer-admits-never-felt-confident-turns-50.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.Легендарная модель выложила в инстаграме видео, в котором задувает свечки на торте. "Мне очень повезло, потому что я люблю то, что делаю, и при этом могу выбирать партнеров по работе. Еще я считаю, что возраст нужно воспевать и преклоняться перед ним", — заявила она. "Я так рада, что мне сегодня исполняется 50 лет, я никогда не была более уверенной в себе. Я не хочу чувствовать себя или выглядеть моложе, мне хорошо в настоящем моменте", — добавила Шиффер. У нее и у ее мужа Мэттью Вона трое детей: Каспар (17), Клементина (15) и Косима (10). Она и раньше называла процесс старения естественным и говорила, что не завидует более молодым моделям. "Мне кажется, нет ничего хуже таблетки, которая поможет тебе выглядеть на 20 лет", — говорила Шиффер. "Я могла бы быть очень стеснительным человеком, который не знает, что робость можно преодолеть, попробовав в жизни разные вещи. Я бы наверное работала где-нибудь, где можно спрятаться: в банке или за кулисами. Модельный бизнес был моей терапией. Я научилась общаться", — делилась она своим опытом.
https://ria.ru/20200824/lolita-1576242579.html
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стиль жизни, мода, новости культуры, шоу-бизнес, клаудиа шиффер

Клаудия Шиффер в свой юбилей рассказала, когда была наиболее уверенной

19:13 25.08.2020
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© AFP 2020 / Pierre Verdy Модель Клаудия Шиффер во время показа коллекции Chanel дизайнера Карла Лагерфельда. 20 июля 1993 года
Модель Клаудия Шиффер во время показа коллекции Chanel дизайнера Карла Лагерфельда. 20 июля 1993 года
© AFP 2020 / Pierre Verdy 
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Клаудия Шиффер, которой сегодня исполняется 50 лет, рассказала, что никогда не чувствовала себя более уверенной, сообщает Daily Mail.
Легендарная модель выложила в инстаграме видео, в котором задувает свечки на торте.
"Мне очень повезло, потому что я люблю то, что делаю, и при этом могу выбирать партнеров по работе. Еще я считаю, что возраст нужно воспевать и преклоняться перед ним", — заявила она.
"Я так рада, что мне сегодня исполняется 50 лет, я никогда не была более уверенной в себе. Я не хочу чувствовать себя или выглядеть моложе, мне хорошо в настоящем моменте", — добавила Шиффер.
У нее и у ее мужа Мэттью Вона трое детей: Каспар (17), Клементина (15) и Косима (10). Она и раньше называла процесс старения естественным и говорила, что не завидует более молодым моделям.
"Мне кажется, нет ничего хуже таблетки, которая поможет тебе выглядеть на 20 лет", — говорила Шиффер.
"Я могла бы быть очень стеснительным человеком, который не знает, что робость можно преодолеть, попробовав в жизни разные вещи. Я бы наверное работала где-нибудь, где можно спрятаться: в банке или за кулисами. Модельный бизнес был моей терапией. Я научилась общаться", — делилась она своим опытом.
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КультураСтиль жизнимодаНовости культурыШоу-бизнесКлаудиа Шиффер
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