https://ria.ru/20200825/shiffer-1576300379.html

Клаудия Шиффер в свой юбилей рассказала, когда была наиболее уверенной

Клаудия Шиффер, которой сегодня исполняется 50 лет, рассказала, что никогда не чувствовала себя более уверенной, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T19:13

2020-08-25T19:13

2020-08-25T19:13

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клаудиа шиффер

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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости</strong>. Клаудия Шиффер, которой сегодня исполняется 50 лет, рассказала, что никогда не чувствовала себя более уверенной, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8661879/Claudia-Schiffer-admits-never-felt-confident-turns-50.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.Легендарная модель выложила в инстаграме видео, в котором задувает свечки на торте. "Мне очень повезло, потому что я люблю то, что делаю, и при этом могу выбирать партнеров по работе. Еще я считаю, что возраст нужно воспевать и преклоняться перед ним", — заявила она. "Я так рада, что мне сегодня исполняется 50 лет, я никогда не была более уверенной в себе. Я не хочу чувствовать себя или выглядеть моложе, мне хорошо в настоящем моменте", — добавила Шиффер. У нее и у ее мужа Мэттью Вона трое детей: Каспар (17), Клементина (15) и Косима (10). Она и раньше называла процесс старения естественным и говорила, что не завидует более молодым моделям. "Мне кажется, нет ничего хуже таблетки, которая поможет тебе выглядеть на 20 лет", — говорила Шиффер. "Я могла бы быть очень стеснительным человеком, который не знает, что робость можно преодолеть, попробовав в жизни разные вещи. Я бы наверное работала где-нибудь, где можно спрятаться: в банке или за кулисами. Модельный бизнес был моей терапией. Я научилась общаться", — делилась она своим опытом.

https://ria.ru/20200824/lolita-1576242579.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, мода, новости культуры, шоу-бизнес, клаудиа шиффер