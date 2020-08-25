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https://ria.ru/20200825/shekspir-1576260429.html
Ученые нашли доказательства бисексуальности Шекспира в его сонетах
Недавний анализ сонетов Уильяма Шекспира показал, что знаменитый британский драматург был бисексуален, сообщает The Independent. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T05:10
2020-08-25T05:10
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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости</strong>. Недавний анализ сонетов Уильяма Шекспира показал, что знаменитый британский драматург был бисексуален, <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/shakespeare-bisexual-sexuality-evidence-plays-a9684056.html" target="_blank">сообщает</a> The Independent. Два британских профессора Стэнли Уэллс и Пол Эдмондсон переставили сонеты из издания 1609 года в наиболее вероятном порядке их написания и добавили к ним еще сонеты из пьес, созданных после 1578 года. В результате они проанализировали 182 стихотворных текста и пришли к выводу, что они были посвящены нескольким людям: и мужчинам, и женщинам. "Язык некоторых сонетов, обращенных к юношам, однозначно говорит о том, что Шекспир был бисексуалом", – отметил Эдмонсон.Он также уточнил, что с середины 1980-х годов активно обсуждается теория о том, что британский поэт был геем, несмотря на то, что он был женат на Энн Хэтуэй, и у него были дети. Эдмонсон считает более правдоподобной версию о бисексуальности Уильяма Шекспира.
https://ria.ru/20191127/1561632775.html
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стиль жизни, книги, новости культуры, уильям шекспир

Ученые нашли доказательства бисексуальности Шекспира в его сонетах

05:10 25.08.2020
361
© РИА Новости / Александр СмотровЕдинственный известный на сегодняшний день прижизненный портрет Шекспира
Единственный известный на сегодняшний день прижизненный портрет Шекспира
© РИА Новости / Александр Смотров
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Недавний анализ сонетов Уильяма Шекспира показал, что знаменитый британский драматург был бисексуален, сообщает The Independent.
Два британских профессора Стэнли Уэллс и Пол Эдмондсон переставили сонеты из издания 1609 года в наиболее вероятном порядке их написания и добавили к ним еще сонеты из пьес, созданных после 1578 года.
В результате они проанализировали 182 стихотворных текста и пришли к выводу, что они были посвящены нескольким людям: и мужчинам, и женщинам.
"Язык некоторых сонетов, обращенных к юношам, однозначно говорит о том, что Шекспир был бисексуалом", – отметил Эдмонсон.
Он также уточнил, что с середины 1980-х годов активно обсуждается теория о том, что британский поэт был геем, несмотря на то, что он был женат на Энн Хэтуэй, и у него были дети.
Эдмонсон считает более правдоподобной версию о бисексуальности Уильяма Шекспира.
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