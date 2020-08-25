Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/shary-1576266526.html
Белорусское СМИ опубликовало видео инцидента на границе с Литвой
Белорусский портал "Военно-политическое обозрение" опубликовал видеозапись с перехватом объекта, запущенного, вероятно, с территории Литвы. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T04:20
2020-08-25T09:54
протесты в белоруссии
министерство обороны белоруссии
александр лукашенко
ми-24
евросоюз
мид белоруссии
белоруссия
вильнюс
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576266701_0:38:406:266_1400x0_80_0_0_27e338449c16e821905c9f339e46d418.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Белорусский портал "Военно-политическое обозрение" <a href="https://www.belvpo.com/114804.html/" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовал </a>видеозапись с перехватом объекта, запущенного, вероятно, с территории <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>.Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что экипажи боевых вертолетов Ми-24 пресекли "провокацию", в ходе которой с территории соседнего государства запустили зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. При этом в Вильнюсе заявили о нарушении своего воздушного пространства белорусским вертолетом и вручили ноту протеста послу республики. <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> эти обвинения отверг и, в свою очередь, тоже вручил ноту литовскому послу.На записи, снятой из кабины вертолета, видно, как Ми-24 подлетает к связке воздушных шаров, к которой привязан используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг, после чего видео обрывается. При этом авторы ролика приводят геопривязку, из которой, по их утверждению, следует, что инцидент происходит в воздушном пространстве Белоруссии.Как сообщает "Военно-политическое обозрение", после сближения с Ми-24 зонд с воздушными шарами "рассеяли" в районе деревни Лужи.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны Белоруссии</a> сообщило о возросшей активности иностранных самолетов у рубежей страны, а <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что республика будет реагировать на нарушителей госграницы без предупреждения.Глава государства считает, что против Белоруссии действуют несколько внешних центров сил, где осели "правительства в изгнании". По его словам, сейчас оппозиция претендует на многомиллионную поддержку от <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, о которой недавно заявили в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, однако эти деньги без ведома властей в страну не поступят.
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576253806.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
Луке надо закон издать и приравнять флаг-прокладку и копипаст герба Литвы Витис - к нацистской символике. потому что полицаи и коллаборационисты служили немцам именно под этими флагами и гербом. так победим!
244
Так теперь понятно откуда вчера Лукашенко возвращался на вертолёте с автоматом. Он оказывается лично отражал агрессию литовских военно-космических сил, бросивших на Белорусию все свои 8 шаров.
177
42
белоруссия
вильнюс
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576266701_0:0:404:303_1400x0_80_0_0_72d849304face9c3299c6c824a825468.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны белоруссии, александр лукашенко, ми-24, евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, вильнюс, литва, безопасность, в мире

Белорусское СМИ опубликовало видео инцидента на границе с Литвой

04:20 25.08.2020 (обновлено: 09:54 25.08.2020)
44239
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Белорусский портал "Военно-политическое обозрение" опубликовал видеозапись с перехватом объекта, запущенного, вероятно, с территории Литвы.
Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что экипажи боевых вертолетов Ми-24 пресекли "провокацию", в ходе которой с территории соседнего государства запустили зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. При этом в Вильнюсе заявили о нарушении своего воздушного пространства белорусским вертолетом и вручили ноту протеста послу республики. МИД Белоруссии эти обвинения отверг и, в свою очередь, тоже вручил ноту литовскому послу.
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
24 августа, 17:27Протесты в Белоруссии
Белорусских протестующих призвали не опираться на "импортные эмоции"
На записи, снятой из кабины вертолета, видно, как Ми-24 подлетает к связке воздушных шаров, к которой привязан используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг, после чего видео обрывается. При этом авторы ролика приводят геопривязку, из которой, по их утверждению, следует, что инцидент происходит в воздушном пространстве Белоруссии.
Как сообщает "Военно-политическое обозрение", после сближения с Ми-24 зонд с воздушными шарами "рассеяли" в районе деревни Лужи.
Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило о возросшей активности иностранных самолетов у рубежей страны, а Александр Лукашенко заявил, что республика будет реагировать на нарушителей госграницы без предупреждения.
Глава государства считает, что против Белоруссии действуют несколько внешних центров сил, где осели "правительства в изгнании". По его словам, сейчас оппозиция претендует на многомиллионную поддержку от Евросоюза, о которой недавно заявили в Европе, однако эти деньги без ведома властей в страну не поступят.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
488771431728
Обсудить 42
Протесты в БелоруссииМинистерство обороны БелоруссииАлександр ЛукашенкоМи-24ЕвросоюзМИД БелоруссииБелоруссияВильнюсЛитваБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Луке надо закон издать и приравнять флаг-прокладку и копипаст герба Литвы Витис - к нацистской символике. потому что полицаи и коллаборационисты служили немцам именно под этими флагами и гербом. так победим!
25 августа, 04:41
Damir Aliev
214202026
Так теперь понятно откуда вчера Лукашенко возвращался на вертолёте с автоматом. Он оказывается лично отражал агрессию литовских военно-космических сил, бросивших на Белорусию все свои 8 шаров.
25 августа, 07:18
Василий Иванов
385111380
Рекомендуем
Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский поддержал гостерроризм. Как отреагирует Россия
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
Президент Украины Владимир Зеленский
Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
Алексей Навальный
Кремль прокомментировал версию немецких врачей об отравлении Навального
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов на пленарном заседании Госдумы РФ
В Госдуме предложили перенести начало учебного года
Больное сердце
Назван простой способ снизить угрозу инсульта и рака
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Что русскому Лукашенко, то немцу Навальный
Девушка со смартфоном
Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Экс-судья рассказал, чем грозят Ефремову "версии об инопланетянах"
Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил
Times: Великобритания планирует отказаться от танков
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ
Автомобиль Следственного комитета РФ
Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
Программирование
Совбез: США совершают до 75% всех кибератак
Арина Чижова
"Ее задушили": почему родные погибшей студентки не верят в версию ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01Названы опасные последствия использования косметики
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
Лента новостейМолния