https://ria.ru/20200825/shary-1576266526.html

Белорусское СМИ опубликовало видео инцидента на границе с Литвой

Белорусский портал "Военно-политическое обозрение" опубликовал видеозапись с перехватом объекта, запущенного, вероятно, с территории Литвы. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T04:20

2020-08-25T04:20

2020-08-25T09:54

протесты в белоруссии

министерство обороны белоруссии

александр лукашенко

ми-24

евросоюз

мид белоруссии

белоруссия

вильнюс

литва

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Белорусский портал "Военно-политическое обозрение" <a href="https://www.belvpo.com/114804.html/" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовал </a>видеозапись с перехватом объекта, запущенного, вероятно, с территории <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>.Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что экипажи боевых вертолетов Ми-24 пресекли "провокацию", в ходе которой с территории соседнего государства запустили зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. При этом в Вильнюсе заявили о нарушении своего воздушного пространства белорусским вертолетом и вручили ноту протеста послу республики. <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> эти обвинения отверг и, в свою очередь, тоже вручил ноту литовскому послу.На записи, снятой из кабины вертолета, видно, как Ми-24 подлетает к связке воздушных шаров, к которой привязан используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг, после чего видео обрывается. При этом авторы ролика приводят геопривязку, из которой, по их утверждению, следует, что инцидент происходит в воздушном пространстве Белоруссии.Как сообщает "Военно-политическое обозрение", после сближения с Ми-24 зонд с воздушными шарами "рассеяли" в районе деревни Лужи.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны Белоруссии</a> сообщило о возросшей активности иностранных самолетов у рубежей страны, а <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что республика будет реагировать на нарушителей госграницы без предупреждения.Глава государства считает, что против Белоруссии действуют несколько внешних центров сил, где осели "правительства в изгнании". По его словам, сейчас оппозиция претендует на многомиллионную поддержку от <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, о которой недавно заявили в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, однако эти деньги без ведома властей в страну не поступят.

https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576253806.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

Damir Aliev Луке надо закон издать и приравнять флаг-прокладку и копипаст герба Литвы Витис - к нацистской символике. потому что полицаи и коллаборационисты служили немцам именно под этими флагами и гербом. так победим! 244

Василий Иванов Так теперь понятно откуда вчера Лукашенко возвращался на вертолёте с автоматом. Он оказывается лично отражал агрессию литовских военно-космических сил, бросивших на Белорусию все свои 8 шаров. 177

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литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны белоруссии, александр лукашенко, ми-24, евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, вильнюс, литва, безопасность, в мире