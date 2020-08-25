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https://ria.ru/20200825/schi-1576285092.html
Захарова рассказала, чем угощали замгоссекретаря США
Первому заместителю госсекретаря США Стивену Бигану, прибывшему в Москву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, накрыли русский стол:... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T14:00
2020-08-25T17:49
стивен биган
мария захарова
игорь моргулов
сергей лавров
сергей рябков
белоруссия
сша
снв
политика
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Первому заместителю госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивену Бигану</a>, прибывшему в Москву на встречу с министром иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a>, накрыли русский стол: угощают щи с лесными грибами, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Биган прибыл в Москву 25 августа и отправился в особняк МИД РФ для встречи с Лавровым. Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться ситуация вокруг <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, КНДР, вопросы контроля над вооружениями, в том числе ДСНВ.Американский дипломат в ходе поездки планирует также встретиться с заместителями главы МИД РФ - Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым.
https://radiosputnik.ria.ru/20190728/1556913204.html
Вот кто писал заметку -- они с русским языком дружат, что такое падежи знают? «...угощают щи с лесными грибами...» -- получается «щи» в качестве гостя? «Она схватила ему за руку и неоднократно спросила-- где ты девал деньги?» ))))
30
Они же считают что мы бедные, у нас ничего нет..... Вручите сухарик чёрного хлеба с водой из под крана....
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белоруссия
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стивен биган, мария захарова, игорь моргулов, сергей лавров, сергей рябков, белоруссия, сша, снв, политика

Захарова рассказала, чем угощали замгоссекретаря США

14:00 25.08.2020 (обновлено: 17:49 25.08.2020)
11955
© Фото : Мария Захарова /FacebookВстреча Сергея Лаврова с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве
Встреча Сергея Лаврова с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве
© Фото : Мария Захарова /Facebook
Встреча Сергея Лаврова с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Первому заместителю госсекретаря США Стивену Бигану, прибывшему в Москву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, накрыли русский стол: угощают щи с лесными грибами, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Партнеры приехали. Встреча Сергея Лаврова с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве. Знаю, что будете спрашивать про меню. Русский стол, в том числе щи с лесными грибами", - написала Захарова в Facebook.

Биган прибыл в Москву 25 августа и отправился в особняк МИД РФ для встречи с Лавровым. Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться ситуация вокруг Белоруссии, КНДР, вопросы контроля над вооружениями, в том числе ДСНВ.
Американский дипломат в ходе поездки планирует также встретиться с заместителями главы МИД РФ - Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым.
Домашние пельмени с начинкой из щуки в ресторане Чайковский
28 июля 2019, 14:00Акценты
From Russia with smetana. Запад ищет путь к России через желудокАмериканцы и европейцы пытаются понять, какие же они, эти русские. Для этого рассказывают друг другу о том, что мы едим. Например, винегрет с жареной гречкой – по их мнению, традиционное русское блюдо.
425742458
Обсудить 12
Стивен БиганМария ЗахароваИгорь МоргуловСергей ЛавровСергей РябковБелоруссияСШАСНВПолитика
Популярные комментарии
Вот кто писал заметку -- они с русским языком дружат, что такое падежи знают? «...угощают щи с лесными грибами...» -- получается «щи» в качестве гостя? «Она схватила ему за руку и неоднократно спросила-- где ты девал деньги?» ))))
25 августа, 14:11
Абориген СССР
19100001
Они же считают что мы бедные, у нас ничего нет..... Вручите сухарик чёрного хлеба с водой из под крана....
25 августа, 14:04
Степан Краснов
2180000
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