https://ria.ru/20200825/schi-1576285092.html

Захарова рассказала, чем угощали замгоссекретаря США

Первому заместителю госсекретаря США Стивену Бигану, прибывшему в Москву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, накрыли русский стол:... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T14:00

2020-08-25T14:00

2020-08-25T17:49

стивен биган

мария захарова

игорь моргулов

сергей лавров

сергей рябков

белоруссия

сша

снв

политика

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Первому заместителю госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивену Бигану</a>, прибывшему в Москву на встречу с министром иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a>, накрыли русский стол: угощают щи с лесными грибами, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Биган прибыл в Москву 25 августа и отправился в особняк МИД РФ для встречи с Лавровым. Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться ситуация вокруг <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, КНДР, вопросы контроля над вооружениями, в том числе ДСНВ.Американский дипломат в ходе поездки планирует также встретиться с заместителями главы МИД РФ - Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым.

https://radiosputnik.ria.ru/20190728/1556913204.html

Абориген СССР Вот кто писал заметку -- они с русским языком дружат, что такое падежи знают? «...угощают щи с лесными грибами...» -- получается «щи» в качестве гостя? «Она схватила ему за руку и неоднократно спросила-- где ты девал деньги?» )))) 30

Степан Краснов Они же считают что мы бедные, у нас ничего нет..... Вручите сухарик чёрного хлеба с водой из под крана.... 29

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белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен биган, мария захарова, игорь моргулов, сергей лавров, сергей рябков, белоруссия, сша, снв, политика