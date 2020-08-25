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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576306780.html
Латвия запретит ряду белорусских чиновников въезд в страну
Кабинет министров Латвии во вторник принял решение о введении ограничений на въезд в республику для 30 белорусских должностных лиц, которые якобы ответственны... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T20:35
2020-08-25T20:35
протесты в белоруссии
эдгар ринкевич
латвия
белоруссия
в мире
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<strong>РИГА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Кабинет министров <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> во вторник принял решение о введении ограничений на въезд в республику для 30 белорусских должностных лиц, которые якобы ответственны за фальсификацию результатов выборов президента в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил журналистам глава латвийского МИД <a href="http://ria.ru/person_EHdgar_Rinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Эдгар Ринкевич</a>."Латвия наложит ограничения на въезд около 30 белорусских должностных лиц, которые, несомненно, несут ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов в Беларуси и применение насилия в отношении мирных демонстрантов", - сказал Ринкевич.По словам главы МИД, санкции в основном будут направлены против должностных лиц в аппарате президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, Центральной избирательной комиссии, министерстве внутренних дел и Комитете госбезопасности республики.Список подвергнутых санкциям лиц Ринкевич со своим эстонским коллегой совместно огласят в четверг.Согласно официальным результатам президентских выборов в Белоруссии, нынешний глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> – 10,1%, но оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20200814/1575744778.html
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эдгар ринкевич, латвия, белоруссия, в мире

Латвия запретит ряду белорусских чиновников въезд в страну

20:35 25.08.2020
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© AP Photo / Sergei GritsМитинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
РИГА, 25 авг – РИА Новости. Кабинет министров Латвии во вторник принял решение о введении ограничений на въезд в республику для 30 белорусских должностных лиц, которые якобы ответственны за фальсификацию результатов выборов президента в Белоруссии, заявил журналистам глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.
"Латвия наложит ограничения на въезд около 30 белорусских должностных лиц, которые, несомненно, несут ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов в Беларуси и применение насилия в отношении мирных демонстрантов", - сказал Ринкевич.
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По словам главы МИД, санкции в основном будут направлены против должностных лиц в аппарате президента Белоруссии Александра Лукашенко, Центральной избирательной комиссии, министерстве внутренних дел и Комитете госбезопасности республики.
Список подвергнутых санкциям лиц Ринкевич со своим эстонским коллегой совместно огласят в четверг.
Согласно официальным результатам президентских выборов в Белоруссии, нынешний глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,1%, но оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.
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