https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576306780.html

Латвия запретит ряду белорусских чиновников въезд в страну

Кабинет министров Латвии во вторник принял решение о введении ограничений на въезд в республику для 30 белорусских должностных лиц, которые якобы ответственны... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T20:35

2020-08-25T20:35

2020-08-25T20:35

протесты в белоруссии

эдгар ринкевич

латвия

белоруссия

в мире

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<strong>РИГА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Кабинет министров <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> во вторник принял решение о введении ограничений на въезд в республику для 30 белорусских должностных лиц, которые якобы ответственны за фальсификацию результатов выборов президента в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил журналистам глава латвийского МИД <a href="http://ria.ru/person_EHdgar_Rinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Эдгар Ринкевич</a>."Латвия наложит ограничения на въезд около 30 белорусских должностных лиц, которые, несомненно, несут ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов в Беларуси и применение насилия в отношении мирных демонстрантов", - сказал Ринкевич.По словам главы МИД, санкции в основном будут направлены против должностных лиц в аппарате президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, Центральной избирательной комиссии, министерстве внутренних дел и Комитете госбезопасности республики.Список подвергнутых санкциям лиц Ринкевич со своим эстонским коллегой совместно огласят в четверг.Согласно официальным результатам президентских выборов в Белоруссии, нынешний глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> – 10,1%, но оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200814/1575744778.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдгар ринкевич, латвия, белоруссия, в мире