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https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576304745.html
Небензя прокомментировал попытку США восстановить санкции против Ирана
Постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что США не будут больше стремиться к восстановлению санкций против Ирана и развалу СВПД. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T19:25
2020-08-25T19:38
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
евросоюз
тегеран (город)
россия
василий небензя
совет безопасности оон
оон
иран
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<strong>ООН, 25 авг – РИА Новости.</strong> Постпред России при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a> выразил надежду, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не будут больше стремиться к восстановлению санкций против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> и развалу <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>.Госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> на прошлой неделе передал председателю <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Во вторник в СБ ООН подавляющее большинство членов СБ ООН открыто выступили против восстановления санкций, так как не считают, что США, покинувшие СВПД, вправе запустить эту процедуру."Сегодняшняя дискуссия четко продемонстрировала, какой позиции придерживается большинство членов Совета Безопасности. Они все подтвердили ... необходимость сохранить СВПД. И сохранение СВПД важно для всего международного сообщества, в том числе для США", - сказал Небензя."Надеюсь, что Соединенные Штаты смогут в итоге осознать это и не будут следовать тому пути, который не только не законен, но попросту не приведет к достижению результата, которого ожидали США", - подчеркнул он.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>.
https://ria.ru/20200821/oruzhie-1576108288.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, евросоюз, тегеран (город), россия, василий небензя, совет безопасности оон, оон, иран, сша, в мире

Небензя прокомментировал попытку США восстановить санкции против Ирана

19:25 25.08.2020 (обновлено: 19:38 25.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 25 авг – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что США не будут больше стремиться к восстановлению санкций против Ирана и развалу СВПД.
Госсекретарь США Майк Помпео на прошлой неделе передал председателю СБ ООН жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.
Во вторник в СБ ООН подавляющее большинство членов СБ ООН открыто выступили против восстановления санкций, так как не считают, что США, покинувшие СВПД, вправе запустить эту процедуру.
"Сегодняшняя дискуссия четко продемонстрировала, какой позиции придерживается большинство членов Совета Безопасности. Они все подтвердили ... необходимость сохранить СВПД. И сохранение СВПД важно для всего международного сообщества, в том числе для США", - сказал Небензя.
"Надеюсь, что Соединенные Штаты смогут в итоге осознать это и не будут следовать тому пути, который не только не законен, но попросту не приведет к достижению результата, которого ожидали США", - подчеркнул он.
Госсекретарь США Майк Помпео
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Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране
21 августа, 08:00
Санкции против Ирана: мнение США и неправильное
7340011
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоЕвросоюзТегеран (город)РоссияВасилий НебензяСовет Безопасности ООНООНИранСШАВ мире
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