https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576304695.html

В СБ ООН не дали ход запросу США на восстановление санкций против Ирана

Председатель СБ ООН, постпред Индонезии при организации Диан Трианшах Джани заявил, что не может предпринять действий в ответ на поданный запрос США о запуске... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T19:24

2020-08-25T19:24

2020-08-25T19:24

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

василий небензя

совет безопасности оон

евросоюз

иран

сша

в мире

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<strong>ООН, 25 авг – РИА Новости.</strong> Председатель <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">СБ ООН</a>, постпред Индонезии при организации Диан Трианшах Джани заявил, что не может предпринять действий в ответ на поданный запрос США о запуске процедуры восстановления санкций против Ирана.Госсекретарь США <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a> на прошлой неделе передал председателю СБ жалобу на неисполнение <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ираном</a> положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.В ходе заседания СБ ООН во вторник Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР в числе прочих прямо заявили, что не считают США вправе запускать механизм восстановления санкций, так как они вышли из СВПД и не являются участниками сделки.Между тем, США полагают, что имеют полное право запустить восстановление санкций, так как, несмотря на выход из <a href="https://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_d" target="_blank">СВПД</a>, они упомянуты в резолюции 2231.Постпред РФ при ООН <a href="https://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja" target="_blank">Василий Небензя</a> попросил председателя СБ ООН высказать свою позицию о том, как он расценивает уведомление США.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

https://ria.ru/20200821/sanktsii-1576071580.html

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иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), василий небензя, совет безопасности оон, евросоюз, иран, сша, в мире