Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576304695.html
В СБ ООН не дали ход запросу США на восстановление санкций против Ирана
Председатель СБ ООН, постпред Индонезии при организации Диан Трианшах Джани заявил, что не может предпринять действий в ответ на поданный запрос США о запуске... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T19:24
2020-08-25T19:24
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
василий небензя
совет безопасности оон
евросоюз
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_84497dfdcad66c2a88d0faa6215458b6.jpg
<strong>ООН, 25 авг – РИА Новости.</strong> Председатель <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">СБ ООН</a>, постпред Индонезии при организации Диан Трианшах Джани заявил, что не может предпринять действий в ответ на поданный запрос США о запуске процедуры восстановления санкций против Ирана.Госсекретарь США <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a> на прошлой неделе передал председателю СБ жалобу на неисполнение <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ираном</a> положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.В ходе заседания СБ ООН во вторник Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР в числе прочих прямо заявили, что не считают США вправе запускать механизм восстановления санкций, так как они вышли из СВПД и не являются участниками сделки.Между тем, США полагают, что имеют полное право запустить восстановление санкций, так как, несмотря на выход из <a href="https://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_d" target="_blank">СВПД</a>, они упомянуты в резолюции 2231.Постпред РФ при ООН <a href="https://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja" target="_blank">Василий Небензя</a> попросил председателя СБ ООН высказать свою позицию о том, как он расценивает уведомление США.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html
https://ria.ru/20200821/sanktsii-1576071580.html
2
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_80:0:2811:2048_1400x0_80_0_0_2de368d5cc01a7164422998ae7a59c34.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), василий небензя, совет безопасности оон, евросоюз, иран, сша, в мире

В СБ ООН не дали ход запросу США на восстановление санкций против Ирана

19:24 25.08.2020
1079
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
ООН, 25 авг – РИА Новости. Председатель СБ ООН, постпред Индонезии при организации Диан Трианшах Джани заявил, что не может предпринять действий в ответ на поданный запрос США о запуске процедуры восстановления санкций против Ирана.
Госсекретарь США Майк Помпео на прошлой неделе передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.
В ходе заседания СБ ООН во вторник Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР в числе прочих прямо заявили, что не считают США вправе запускать механизм восстановления санкций, так как они вышли из СВПД и не являются участниками сделки.
Между тем, США полагают, что имеют полное право запустить восстановление санкций, так как, несмотря на выход из СВПД, они упомянуты в резолюции 2231.
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране
21 августа, 08:00
Санкции против Ирана: мнение США и неправильное
Постпред РФ при ООН Василий Небензя попросил председателя СБ ООН высказать свою позицию о том, как он расценивает уведомление США.

"Я получил письма от многих стран-членов. И мне ясно, что есть один член, у которого одна позиция по вопросу, и есть значительное число стран-членов, придерживающихся других взглядов. По моему мнению, консенсуса в Совете нет. Таким образом, председатель не может предпринять дальнейших действий", - сказал Трианшах Джани на заседании Совбеза.

Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
21 августа, 00:40
В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
9121013
Обсудить 2
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Василий НебензяСовет Безопасности ООНЕвросоюзИранСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя прокомментировал попытку США восстановить санкции против Ирана
Гроб у здания избирательной комиссии в Ессентуках
В Ессентуках неизвестные поставили гроб перед избиркомом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Джонсон призвал британцев перестать стыдиться своей истории
Милиция Белоруссии
В Белоруссии задержали несколько работников "Гродно Азот"
Алексей Навальный
Госдума обратится в правоохранительные органы по инциденту с Навальным
Вертолёт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на борту над территорией Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Россия предостерегла США и Евросоюз от вмешательства в дела Белоруссии
Алексей Навальный
МИД прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Латвия пригрозила ограничить торговлю с Белоруссией из-за запуска БелАЭС
Алексей Навальный
Володин ответил на заявление ЕС по ситуации с Навальным
Митинг оппозиции в Минске
Белорусская оппозиция осудила арест членов координационного совета
Алексей Навальный
Депутат оценил освещение инцидента с Навальным иностранными СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Жириновский предсказал, сколько Лукашенко пробудет главой государства
Акции протеста в Минске. 23 августа 2020
Парламент Эстонии принял заявление в поддержку протестующих в Белоруссии
Американский высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2
Самолет-разведчик США вторгся в запретную для полетов зону в Китае
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
США поддержали призыв ЕС к расследованию ситуации с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01Названы опасные последствия использования косметики
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
Лента новостейМолния