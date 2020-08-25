https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576273745.html

"Сонм русофобов". В Крыму оценили присоединение новых стран к санкциям ЕС

Государства, которые поддерживают санкции против России, стремятся наказать крымчан за исторический выбор, заявил РИА Новости глава рабочей группы по... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T11:01

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жозеп боррель

евросоюз

республика крым

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. </strong>Государства, которые поддерживают санкции против России, стремятся наказать крымчан за исторический выбор, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постоянного представительства <u><a href="http://ria.ru/location_Crimea/">республики</a></u> при президенте Александр Молохов.Ранее стало известно, что Украина, <u><a href="http://ria.ru/location_Georgia/">Грузия</a></u>, Черногория, Албания, <u><a href="http://ria.ru/location_Iceland/">Исландия</a></u> и Норвегия присоединяются к действующим до 23 июня 2021 года антироссийским санкциям ЕС по Крыму.По его словам, это было ожидаемо, однако жители этих стран стали заложниками "неправедной и несправедливой политики ЕС", считает собеседник агентства.В июне совет стран ЕС принял решение продлить на год санкции, введенные в 2014 году. В Брюсселе подчеркнули, что по-прежнему не признают присоединение Крыма к России.

https://radiosputnik.ria.ru/20200515/1571506398.html

Von Stirliz Говорят,черногорцы с нетерпением ждут возобновления авиасообщения с Россией... Ну-ну... 132

dayzzgone 1 чем они думают? ввп гансов упало на 9.7%, не говоря уже о разных жалких прибалтиках, у которых ввп не существует в принципе)) 105

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республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, евросоюз, республика крым, в мире