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https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576273745.html
"Сонм русофобов". В Крыму оценили присоединение новых стран к санкциям ЕС
Государства, которые поддерживают санкции против России, стремятся наказать крымчан за исторический выбор, заявил РИА Новости глава рабочей группы по... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T11:01
2020-08-25T12:13
жозеп боррель
евросоюз
республика крым
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. </strong>Государства, которые поддерживают санкции против России, стремятся наказать крымчан за исторический выбор, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постоянного представительства <u><a href="http://ria.ru/location_Crimea/">республики</a></u> при президенте Александр Молохов.Ранее стало известно, что Украина, <u><a href="http://ria.ru/location_Georgia/">Грузия</a></u>, Черногория, Албания, <u><a href="http://ria.ru/location_Iceland/">Исландия</a></u> и Норвегия присоединяются к действующим до 23 июня 2021 года антироссийским санкциям ЕС по Крыму.По его словам, это было ожидаемо, однако жители этих стран стали заложниками "неправедной и несправедливой политики ЕС", считает собеседник агентства.В июне совет стран ЕС принял решение продлить на год санкции, введенные в 2014 году. В Брюсселе подчеркнули, что по-прежнему не признают присоединение Крыма к России.
https://radiosputnik.ria.ru/20200515/1571506398.html
Говорят,черногорцы с нетерпением ждут возобновления авиасообщения с Россией... Ну-ну...
132
чем они думают? ввп гансов упало на 9.7%, не говоря уже о разных жалких прибалтиках, у которых ввп не существует в принципе))
105
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республика крым
РИА Новости
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жозеп боррель, евросоюз, республика крым, в мире

"Сонм русофобов". В Крыму оценили присоединение новых стран к санкциям ЕС

11:01 25.08.2020 (обновлено: 12:13 25.08.2020)
35631
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Государства, которые поддерживают санкции против России, стремятся наказать крымчан за исторический выбор, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постоянного представительства республики при президенте Александр Молохов.
Ранее стало известно, что Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия присоединяются к действующим до 23 июня 2021 года антироссийским санкциям ЕС по Крыму.

"Своим решением они присоединились к сонму ненавидящих крымчан русофобов", — прокомментировал Молохов.

По его словам, это было ожидаемо, однако жители этих стран стали заложниками "неправедной и несправедливой политики ЕС", считает собеседник агентства.
В июне совет стран ЕС принял решение продлить на год санкции, введенные в 2014 году. В Брюсселе подчеркнули, что по-прежнему не признают присоединение Крыма к России.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
15 мая, 15:24
Крым признать, санкции отменить. Американское издание дало советы Трампу
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Обсудить 52
Жозеп БоррельЕвросоюзРеспублика КрымВ мире
Популярные комментарии
Говорят,черногорцы с нетерпением ждут возобновления авиасообщения с Россией... Ну-ну...
25 августа, 11:27
Von Stirliz
113121105
чем они думают? ввп гансов упало на 9.7%, не говоря уже о разных жалких прибалтиках, у которых ввп не существует в принципе))
25 августа, 11:21
dayzzgone 1
9540006
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