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https://ria.ru/20200825/roskosmos-1576294738.html
Россия впервые разместила метеорологический спутник над Атлантикой
Один из российских геостационарных метеорологических спутников "Электро-Л" размещен над Атлантическим океаном, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:16
2020-08-25T17:14
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россия
атлантический океан
космос - риа наука
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Один из российских геостационарных метеорологических спутников "Электро-Л" размещен над Атлантическим океаном, сообщил "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>".Геостационарная орбита — это круговая орбита высотой 35 786 километров.До этого Россия не имела геостационарных метеоспутников, размещенных над Атлантическим океаном.Первый геостационарный метеоспутник "Электро", запущенный в 1994 году, работал над Индийским океаном в точке 76,8 градуса восточной долготы.Первый аппарат "Электро-Л", запущенный в 2011 году, функционировал над Индийским океаном и отказал в 2016 году при переводе в точку 14,5 градуса западной долготы над Атлантическим океаном.Второй аппарат "Электро-Л", запущенный в 2015 году, работал над Индийским океаном до прибытия в точку 76 градусов восточной долготы третьего спутника "Электро-Л", выведенного на орбиту в 2019 году.Основная область применения космических аппаратов системы "Электро" — обеспечение <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a>, служб Минобороны России и других заинтересованных ведомств оперативной информацией для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, анализа условий полета авиации, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций, а также ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.
https://ria.ru/20200822/1576118883.html
https://ria.ru/20200819/1575967329.html
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россия, атлантический океан, космос - риа наука, роскосмос

Россия впервые разместила метеорологический спутник над Атлантикой

16:16 25.08.2020 (обновлено: 17:14 25.08.2020)
2298
© НПО имени ЛавочкинаСпутник "Электро-Л"
Спутник Электро-Л
© НПО имени Лавочкина
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Один из российских геостационарных метеорологических спутников "Электро-Л" размещен над Атлантическим океаном, сообщил "Роскосмос".
Геостационарная орбита — это круговая орбита высотой 35 786 километров.

"Двадцать пятого августа в 00:00 (мск) завершен маневр по переводу российского спутника "Электро-Л" № 2 из точки стояния 76 градусов восточной долготы в точку 14,5 градуса западной долготы. Время перевода составило около 35 суток. Бортовая аппаратура космического аппарата работает в штатном режиме", — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

До этого Россия не имела геостационарных метеоспутников, размещенных над Атлантическим океаном.
Первый геостационарный метеоспутник "Электро", запущенный в 1994 году, работал над Индийским океаном в точке 76,8 градуса восточной долготы.
Логотип госкорпорации Роскосмос
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Первый аппарат "Электро-Л", запущенный в 2011 году, функционировал над Индийским океаном и отказал в 2016 году при переводе в точку 14,5 градуса западной долготы над Атлантическим океаном.
Второй аппарат "Электро-Л", запущенный в 2015 году, работал над Индийским океаном до прибытия в точку 76 градусов восточной долготы третьего спутника "Электро-Л", выведенного на орбиту в 2019 году.
Основная область применения космических аппаратов системы "Электро" — обеспечение Росгидромета, служб Минобороны России и других заинтересованных ведомств оперативной информацией для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, анализа условий полета авиации, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций, а также ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.
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Хочу стать космонавтомРоссияАтлантический океанКосмос - РИА НаукаРоскосмос
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