https://ria.ru/20200825/rieltory-1576298252.html

Устроивший несколько убийств "черный риэлтор" осужден на пожизненный срок

Мосгорсуд приговор к пожизненному заключению "черного риэлтора" Романа Миронова, вместе с подельниками он убил свою супругу, двух её братьев и мать ради 20... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T17:11

2020-08-25T17:11

2020-08-25T17:11

следственный комитет россии (ск рф)

московский городской суд

москва

рязань

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank">Мосгорсуд</a> приговор к пожизненному заключению "черного риэлтора" Романа Миронова, вместе с подельниками он убил свою супругу, двух её братьев и мать ради 20 миллионов рублей от продажи квартир, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В суде добавили, что данное дело слушалось с участием коллегии присяжных, они признали подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.По данным ГСУ СК России по Москве, Миронов в 2010 году убедил жену продать её квартиру и комнату, дабы вложить средства в развитие неких проектов. Через год женщина начала интересоваться, куда пошли деньги от продажи имущества – семь миллионов рублей, тогда мужчина застрелил её из пистолета в съемной квартире, после чего избавился от тела на территории <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>.В 2014 году вместе с сообщниками Миронов захотел завладеть трехкомнатной квартирой матери убитой супруги стоимостью 13 миллионов рублей, его также тревожило, что женщина собирается обратиться в правоохранительные органы по факту пропажи дочери. Тогда он организовал убийство женщины и двух её сыновей, их тела были сожжены также под <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязанью</a>.Преступников задержали в 2016 году, им вменили убийства, мошенничество, незаконное хранение оружия и подделку документов.

https://ria.ru/20200824/ubiystvo-1576228117.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574575390.html

москва

рязань

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, москва, рязань, рязанская область, происшествия