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Устроивший несколько убийств "черный риэлтор" осужден на пожизненный срок
Мосгорсуд приговор к пожизненному заключению "черного риэлтора" Романа Миронова, вместе с подельниками он убил свою супругу, двух её братьев и мать ради 20... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T17:11
2020-08-25T17:11
следственный комитет россии (ск рф)
московский городской суд
москва
рязань
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank">Мосгорсуд</a> приговор к пожизненному заключению "черного риэлтора" Романа Миронова, вместе с подельниками он убил свою супругу, двух её братьев и мать ради 20 миллионов рублей от продажи квартир, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В суде добавили, что данное дело слушалось с участием коллегии присяжных, они признали подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.По данным ГСУ СК России по Москве, Миронов в 2010 году убедил жену продать её квартиру и комнату, дабы вложить средства в развитие неких проектов. Через год женщина начала интересоваться, куда пошли деньги от продажи имущества – семь миллионов рублей, тогда мужчина застрелил её из пистолета в съемной квартире, после чего избавился от тела на территории <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>.В 2014 году вместе с сообщниками Миронов захотел завладеть трехкомнатной квартирой матери убитой супруги стоимостью 13 миллионов рублей, его также тревожило, что женщина собирается обратиться в правоохранительные органы по факту пропажи дочери. Тогда он организовал убийство женщины и двух её сыновей, их тела были сожжены также под <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязанью</a>.Преступников задержали в 2016 году, им вменили убийства, мошенничество, незаконное хранение оружия и подделку документов.
https://ria.ru/20200824/ubiystvo-1576228117.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574575390.html
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следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, москва, рязань, рязанская область, происшествия

Устроивший несколько убийств "черный риэлтор" осужден на пожизненный срок

17:11 25.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мосгорсуд приговор к пожизненному заключению "черного риэлтора" Романа Миронова, вместе с подельниками он убил свою супругу, двух её братьев и мать ради 20 миллионов рублей от продажи квартир, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд приговорил Миронова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, Амина Арсланбекова – к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Максима Николаева - к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Сусанну Турамуратову – к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
Убийство девятилетней девочки в Саратове
24 августа, 11:33
Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей
В суде добавили, что данное дело слушалось с участием коллегии присяжных, они признали подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.
По данным ГСУ СК России по Москве, Миронов в 2010 году убедил жену продать её квартиру и комнату, дабы вложить средства в развитие неких проектов. Через год женщина начала интересоваться, куда пошли деньги от продажи имущества – семь миллионов рублей, тогда мужчина застрелил её из пистолета в съемной квартире, после чего избавился от тела на территории Рязанской области.
В 2014 году вместе с сообщниками Миронов захотел завладеть трехкомнатной квартирой матери убитой супруги стоимостью 13 миллионов рублей, его также тревожило, что женщина собирается обратиться в правоохранительные органы по факту пропажи дочери. Тогда он организовал убийство женщины и двух её сыновей, их тела были сожжены также под Рязанью.
Преступников задержали в 2016 году, им вменили убийства, мошенничество, незаконное хранение оружия и подделку документов.
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20 июля, 08:11
Отбывающий два пожизненных "ангарский маньяк" сознался в новых убийствах
8712172
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Следственный комитет России (СК РФ)Московский городской судМоскваРязаньРязанская областьПроисшествия
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