Устроивший несколько убийств "черный риэлтор" осужден на пожизненный срок
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мосгорсуд приговор к пожизненному заключению "черного риэлтора" Романа Миронова, вместе с подельниками он убил свою супругу, двух её братьев и мать ради 20 миллионов рублей от продажи квартир, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд приговорил Миронова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, Амина Арсланбекова – к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Максима Николаева - к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Сусанну Турамуратову – к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
В суде добавили, что данное дело слушалось с участием коллегии присяжных, они признали подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.
По данным ГСУ СК России по Москве, Миронов в 2010 году убедил жену продать её квартиру и комнату, дабы вложить средства в развитие неких проектов. Через год женщина начала интересоваться, куда пошли деньги от продажи имущества – семь миллионов рублей, тогда мужчина застрелил её из пистолета в съемной квартире, после чего избавился от тела на территории Рязанской области.
В 2014 году вместе с сообщниками Миронов захотел завладеть трехкомнатной квартирой матери убитой супруги стоимостью 13 миллионов рублей, его также тревожило, что женщина собирается обратиться в правоохранительные органы по факту пропажи дочери. Тогда он организовал убийство женщины и двух её сыновей, их тела были сожжены также под Рязанью.
Преступников задержали в 2016 году, им вменили убийства, мошенничество, незаконное хранение оружия и подделку документов.