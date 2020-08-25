https://ria.ru/20200825/revolyutsiya-1576282659.html

Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в республике началась "мирная революция", и оппозиция готова к диалогу с властями. Об... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T13:34

2020-08-25T13:34

2020-08-25T17:04

протесты в белоруссии

светлана тихановская

европарламент

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Бывший кандидат в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> заявила, что в республике началась "мирная революция", и оппозиция готова к диалогу с властями. Об этом она рассказала во время онлайн-выступления перед депутатами Европарламента. По ее словам, эта революция не является геополитической по своей природе. "Она ни пророссийская, ни антироссийская, ни проевропейская, ни антиевропейская. Это демократическая революция. Это борьба народа, который хочет решать за себя, за то, чтобы свободно выбирать своих лидеров и решать собственную судьбу", — добавила она. Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, занявшая второе место.На прошлой неделе в стране был создан Координационный совет оппозиции, который намерен добиваться разрешения кризиса путем диалога с властью и проведения новых выборов. По факту создания совета было возбуждено уголовное дело. Белорусские власти неоднократно говорили, что оппозиционных лидеров спонсируют из-за рубежа.

https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576281006.html

Владимир Белогорский Вот и результат встреч с амеровскими начальниками и их европейскими шестёрками. Пора, после такого заявления, просто их привлекать к уголовной ответственности за деятельность по свержению конституционного строя в Белоруссии. Если так не сделать, то развитие событий будет плачевным для белорусского народа. 501

pumba N Очень любопытно...т.е. она открыто признаётся, что всё то, что было до этого, это была неудачная попытка вооружённого госпереворота? Молодец, сама призналась. 464

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, европарламент, александр лукашенко, белоруссия, в мире