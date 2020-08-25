Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/revolyutsiya-1576282659.html
Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в республике началась "мирная революция", и оппозиция готова к диалогу с властями. Об... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:34
2020-08-25T17:04
протесты в белоруссии
светлана тихановская
европарламент
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575790817_0:45:3070:1772_1400x0_80_0_0_0bc195aed68332271e08f631728dddd6.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Бывший кандидат в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> заявила, что в республике началась "мирная революция", и оппозиция готова к диалогу с властями. Об этом она рассказала во время онлайн-выступления перед депутатами Европарламента. По ее словам, эта революция не является геополитической по своей природе. "Она ни пророссийская, ни антироссийская, ни проевропейская, ни антиевропейская. Это демократическая революция. Это борьба народа, который хочет решать за себя, за то, чтобы свободно выбирать своих лидеров и решать собственную судьбу", — добавила она. Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, занявшая второе место.На прошлой неделе в стране был создан Координационный совет оппозиции, который намерен добиваться разрешения кризиса путем диалога с властью и проведения новых выборов. По факту создания совета было возбуждено уголовное дело. Белорусские власти неоднократно говорили, что оппозиционных лидеров спонсируют из-за рубежа.
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576281006.html
Вот и результат встреч с амеровскими начальниками и их европейскими шестёрками. Пора, после такого заявления, просто их привлекать к уголовной ответственности за деятельность по свержению конституционного строя в Белоруссии. Если так не сделать, то развитие событий будет плачевным для белорусского народа.
501
Очень любопытно...т.е. она открыто признаётся, что всё то, что было до этого, это была неудачная попытка вооружённого госпереворота? Молодец, сама призналась.
464
242
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575790817_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_40e4c6aad558a726e919340d7dbf6a3d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, европарламент, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко

13:34 25.08.2020 (обновлено: 17:04 25.08.2020)
145057
© AP Photo / Sergei GritsКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в республике началась "мирная революция", и оппозиция готова к диалогу с властями. Об этом она рассказала во время онлайн-выступления перед депутатами Европарламента.

"Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция", — сказала Тихановская.

По ее словам, эта революция не является геополитической по своей природе.
"Она ни пророссийская, ни антироссийская, ни проевропейская, ни антиевропейская. Это демократическая революция. Это борьба народа, который хочет решать за себя, за то, чтобы свободно выбирать своих лидеров и решать собственную судьбу", — добавила она.
Светлана Тихановская во время пресс-конференции
Вчера, 13:10Протесты в Белоруссии
Тихановская заявила в Европарламенте о фальсификации выборов в Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, занявшая второе место.
На прошлой неделе в стране был создан Координационный совет оппозиции, который намерен добиваться разрешения кризиса путем диалога с властью и проведения новых выборов. По факту создания совета было возбуждено уголовное дело. Белорусские власти неоднократно говорили, что оппозиционных лидеров спонсируют из-за рубежа.
16795121634632
Обсудить 242
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЕвропарламентАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вот и результат встреч с амеровскими начальниками и их европейскими шестёрками. Пора, после такого заявления, просто их привлекать к уголовной ответственности за деятельность по свержению конституционного строя в Белоруссии. Если так не сделать, то развитие событий будет плачевным для белорусского народа.
25 августа, 13:38
Владимир Белогорский
439013249
Очень любопытно...т.е. она открыто признаётся, что всё то, что было до этого, это была неудачная попытка вооружённого госпереворота? Молодец, сама призналась.
25 августа, 13:42
pNpumba N
412403144
Рекомендуем
Здание Пенсионного фонда Российской Федерации
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Полис ОСАГО: что изменилось в законе об автогражданке
Полис ОСАГО: что изменилось в законе об автогражданке
Подкаст «Это надолго»: как правильно кормить ребёнка?
Подкаст "Это надолго": как правильно кормить ребёнка?
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ
Северо-Крымский канал
В Госдуме заявили о законном праве крымчан на днепровскую воду
Российский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов
В Сети высмеяли Гуфа за комментарий под фото бывшей жены с новым парнем
Статуя Фемиды в суде
Устроивший несколько убийств "черный риэлтор" осужден на пожизненный срок
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский поддержал гостерроризм. Как отреагирует Россия
Вид на набережную в Симеизе, Крым
Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
В Кремле прокомментировали заявление КС Белоруссии о контактах с Россией
Светлана Тихановская во время пресс-конференции
Тихановская заявила в Европарламенте о фальсификации выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Жириновский предсказал, сколько Лукашенко пробудет главой государства
Телеведущая Елена Малышева
Прилетевшую из США Малышеву восхитила Москва
Папка с логотипом ФСИН РФ
Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина
Врач с рентгеном легких
Ученые назвали витамин, способствующий подавлению клеток рака легких
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01Названы опасные последствия использования косметики
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
Лента новостейМолния