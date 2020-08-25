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https://ria.ru/20200825/retsirkulyatory-1576280770.html
В ОП призвали обеспечить все школы рециркуляторами воздуха
Все школы должны быть оснащены бактерицидными рециркуляторами воздуха для защиты от коронавируса, поскольку они дадут лучший эффект, что средства индивидуальной РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:07
2020-08-25T13:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ирина волынец
общественная палата рф
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Все школы должны быть оснащены бактерицидными рециркуляторами воздуха для защиты от коронавируса, поскольку они дадут лучший эффект, что средства индивидуальной защиты, а также пригодятся в будущем при сезонных инфекциях, считает глава Национального родительского комитета, член Общественной палаты РФ <a href="https://ria.ru/person_Irina_Volynec" target="_blank">Ирина Волынец</a>.Она также отметила, что рециркуляторы производятся, в том числе, на территории <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>, это станет также и реинвестицией в российскую экономику.По ее мнению, рано или поздно все придут к необходимости установки рециркуляторов в социальных учреждениях. "Так лучше сделать это раньше... Если мы не будем решать проблему таким образом, то мы замучаемся закрывать наши школы на карантин, замучаемся лечить наших людей, наших детей, наших пожилых людей", - считает Волынец.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ирина волынец, общественная палата рф, общество

В ОП призвали обеспечить все школы рециркуляторами воздуха

13:07 25.08.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики во время урока
Ученики во время урока
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Все школы должны быть оснащены бактерицидными рециркуляторами воздуха для защиты от коронавируса, поскольку они дадут лучший эффект, что средства индивидуальной защиты, а также пригодятся в будущем при сезонных инфекциях, считает глава Национального родительского комитета, член Общественной палаты РФ Ирина Волынец.

"Необходимо в каждой школе, абсолютно в каждом социальном учреждении, в детском саду, в больнице, в интернате, в доме престарелых установить бактерицидные рециркуляторы... Да, это достаточно большие расходы, но это инвестиция в наше будущее, потому что никакие маски, никакие санитайзеры не могут дать такого эффекта, как рециркуляторы. Они защитят нас не только от коронавируса, но и от гриппа, и от сезонных ОРВИ, прочих бактериальных, вирусных инфекций", - заявила Волынец на пресс-конференции, посвященной нововведениям в школах.

Она также отметила, что рециркуляторы производятся, в том числе, на территории России, это станет также и реинвестицией в российскую экономику.
По ее мнению, рано или поздно все придут к необходимости установки рециркуляторов в социальных учреждениях. "Так лучше сделать это раньше... Если мы не будем решать проблему таким образом, то мы замучаемся закрывать наши школы на карантин, замучаемся лечить наших людей, наших детей, наших пожилых людей", - считает Волынец.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ирина ВолынецОбщественная палата РФОбщество
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