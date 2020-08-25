https://ria.ru/20200825/retsirkulyatory-1576280770.html

В ОП призвали обеспечить все школы рециркуляторами воздуха

Все школы должны быть оснащены бактерицидными рециркуляторами воздуха для защиты от коронавируса, поскольку они дадут лучший эффект, что средства индивидуальной РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T13:07

2020-08-25T13:07

2020-08-25T13:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ирина волынец

общественная палата рф

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Все школы должны быть оснащены бактерицидными рециркуляторами воздуха для защиты от коронавируса, поскольку они дадут лучший эффект, что средства индивидуальной защиты, а также пригодятся в будущем при сезонных инфекциях, считает глава Национального родительского комитета, член Общественной палаты РФ <a href="https://ria.ru/person_Irina_Volynec" target="_blank">Ирина Волынец</a>.Она также отметила, что рециркуляторы производятся, в том числе, на территории <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>, это станет также и реинвестицией в российскую экономику.По ее мнению, рано или поздно все придут к необходимости установки рециркуляторов в социальных учреждениях. "Так лучше сделать это раньше... Если мы не будем решать проблему таким образом, то мы замучаемся закрывать наши школы на карантин, замучаемся лечить наших людей, наших детей, наших пожилых людей", - считает Волынец.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200825/shkola-1576276595.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ирина волынец, общественная палата рф, общество