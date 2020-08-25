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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200825/religiya-1576301345.html
Челябинская епархия одобрила блог священника в TikTok
Настоятель храма Пантелеимона Целителя в Челябинске отец Владимир Панарин, который завел каналы на YouTube и в соцсети TikTok, поднимает интересные и... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T18:11
2020-08-25T18:28
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
челябинск
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Настоятель храма Пантелеимона Целителя в <a href="https://ria.ru/location_CHeljabinsk" target="_blank">Челябинске</a> отец Владимир Панарин, который завел каналы на <a href="https://www.youtube.com/c/PopBloger/videos" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a> и в соцсети <a href="https://www.tiktok.com/@popbloger" target="_blank" rel="nofollow noopener">TikTok</a>, поднимает интересные и злободневные вопросы и открывает путь к воцерквлению, заявил РИА Новости руководитель информационно-издательского отдела Челябинской епархии Алексей Ермолюк.Каналы священника Владимира Панарина на YouTube и в TikTok, которые он ведет под ником PopBloger, уже насчитывают 24,6 и 27,8 тысячи подписчиков соответственно. В своих видео иерей объясняет, грешно ли давать и получать взятки, существует ли полтергейст и почему русский народ никогда не будет богатым. Помимо этого, отец Владимир ведет аккаунт в Instagram, где, в частности, принимает от подписчиков имена для молебна о здравии или об упокоении."Молодой священник ощутил, что сейчас, когда люди столько времени проводят в соцсетях, это очень важно, что люди ценят возможность лично пообщаться, получить духовный совет. Для многих это общение открывает путь к воцерковлению, и они начинают читать уже серьезную духовную литературу, становятся прихожанами храмов. Как блогер, отец Владимир поднимает интересные и злободневные вопросы, и я знаю, что его труд востребован", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что отец Владимир, помимо того, что является настоятелем храма Пантелеимона Целителя в Челябинске, создал и возглавляет Центр защиты семьи, материнства и детства "Берег", который предоставляет жилье матерям, оказавшимся без крова над головой, помогает им приобрести профессию, встать на ноги, предоставляет продукты, бесплатные юридические и психологические консультации.По словам Ермолюка, поп-блогер – "вдумчивый, неравнодушный, энергичный, хорошо образованный священник" и отрадно, что он уделяет время общению с молодежью в социальных сетях."Осенью 2018 года я побывал на фестивале "Вера и слово", который организует Синодальный отдел по взаимодействию с обществом и СМИ. Там говорилось о перспективности таких форм работы, о том, что пастырей-блогеров необходимо поддерживать. И я рад, что в нашей епархии отец Владимир взялся за это, причем по своему собственному почину. Это произошло совершенно естественно", - подчеркнул Ермолюк.
https://ria.ru/20171018/1507065059.html
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новости - религия и мировоззрение, челябинск

Челябинская епархия одобрила блог священника в TikTok

18:11 25.08.2020 (обновлено: 18:28 25.08.2020)
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© Фото : Челябинская Епархия Русской Православной ЦерквиНастоятель храма Пантелеимона Целителя в Челябинске отец Владимир Панарин
Настоятель храма Пантелеимона Целителя в Челябинске отец Владимир Панарин
© Фото : Челябинская Епархия Русской Православной Церкви
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Настоятель храма Пантелеимона Целителя в Челябинске отец Владимир Панарин, который завел каналы на YouTube и в соцсети TikTok, поднимает интересные и злободневные вопросы и открывает путь к воцерквлению, заявил РИА Новости руководитель информационно-издательского отдела Челябинской епархии Алексей Ермолюк.
Каналы священника Владимира Панарина на YouTube и в TikTok, которые он ведет под ником PopBloger, уже насчитывают 24,6 и 27,8 тысячи подписчиков соответственно. В своих видео иерей объясняет, грешно ли давать и получать взятки, существует ли полтергейст и почему русский народ никогда не будет богатым. Помимо этого, отец Владимир ведет аккаунт в Instagram, где, в частности, принимает от подписчиков имена для молебна о здравии или об упокоении.
 
"Молодой священник ощутил, что сейчас, когда люди столько времени проводят в соцсетях, это очень важно, что люди ценят возможность лично пообщаться, получить духовный совет. Для многих это общение открывает путь к воцерковлению, и они начинают читать уже серьезную духовную литературу, становятся прихожанами храмов. Как блогер, отец Владимир поднимает интересные и злободневные вопросы, и я знаю, что его труд востребован", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что отец Владимир, помимо того, что является настоятелем храма Пантелеимона Целителя в Челябинске, создал и возглавляет Центр защиты семьи, материнства и детства "Берег", который предоставляет жилье матерям, оказавшимся без крова над головой, помогает им приобрести профессию, встать на ноги, предоставляет продукты, бесплатные юридические и психологические консультации.
По словам Ермолюка, поп-блогер – "вдумчивый, неравнодушный, энергичный, хорошо образованный священник" и отрадно, что он уделяет время общению с молодежью в социальных сетях.
"Осенью 2018 года я побывал на фестивале "Вера и слово", который организует Синодальный отдел по взаимодействию с обществом и СМИ. Там говорилось о перспективности таких форм работы, о том, что пастырей-блогеров необходимо поддерживать. И я рад, что в нашей епархии отец Владимир взялся за это, причем по своему собственному почину. Это произошло совершенно естественно", - подчеркнул Ермолюк.
Паломническая миссия Неугасимая лампада
18 октября 2017, 12:13Религия и мировоззрение
Глава РПЦЗ: все больше молодежи в РФ приходит в церковь
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЧелябинск
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