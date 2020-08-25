https://ria.ru/20200825/religiya-1576301345.html

Челябинская епархия одобрила блог священника в TikTok

Настоятель храма Пантелеимона Целителя в Челябинске отец Владимир Панарин, который завел каналы на YouTube и в соцсети TikTok, поднимает интересные и... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T18:11

2020-08-25T18:11

2020-08-25T18:28

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

челябинск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576301950_0:36:1024:612_1400x0_80_0_0_1bafd7401211b66d5d651e3b36a58b66.jpg

<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Настоятель храма Пантелеимона Целителя в <a href="https://ria.ru/location_CHeljabinsk" target="_blank">Челябинске</a> отец Владимир Панарин, который завел каналы на <a href="https://www.youtube.com/c/PopBloger/videos" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a> и в соцсети <a href="https://www.tiktok.com/@popbloger" target="_blank" rel="nofollow noopener">TikTok</a>, поднимает интересные и злободневные вопросы и открывает путь к воцерквлению, заявил РИА Новости руководитель информационно-издательского отдела Челябинской епархии Алексей Ермолюк.Каналы священника Владимира Панарина на YouTube и в TikTok, которые он ведет под ником PopBloger, уже насчитывают 24,6 и 27,8 тысячи подписчиков соответственно. В своих видео иерей объясняет, грешно ли давать и получать взятки, существует ли полтергейст и почему русский народ никогда не будет богатым. Помимо этого, отец Владимир ведет аккаунт в Instagram, где, в частности, принимает от подписчиков имена для молебна о здравии или об упокоении."Молодой священник ощутил, что сейчас, когда люди столько времени проводят в соцсетях, это очень важно, что люди ценят возможность лично пообщаться, получить духовный совет. Для многих это общение открывает путь к воцерковлению, и они начинают читать уже серьезную духовную литературу, становятся прихожанами храмов. Как блогер, отец Владимир поднимает интересные и злободневные вопросы, и я знаю, что его труд востребован", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что отец Владимир, помимо того, что является настоятелем храма Пантелеимона Целителя в Челябинске, создал и возглавляет Центр защиты семьи, материнства и детства "Берег", который предоставляет жилье матерям, оказавшимся без крова над головой, помогает им приобрести профессию, встать на ноги, предоставляет продукты, бесплатные юридические и психологические консультации.По словам Ермолюка, поп-блогер – "вдумчивый, неравнодушный, энергичный, хорошо образованный священник" и отрадно, что он уделяет время общению с молодежью в социальных сетях."Осенью 2018 года я побывал на фестивале "Вера и слово", который организует Синодальный отдел по взаимодействию с обществом и СМИ. Там говорилось о перспективности таких форм работы, о том, что пастырей-блогеров необходимо поддерживать. И я рад, что в нашей епархии отец Владимир взялся за это, причем по своему собственному почину. Это произошло совершенно естественно", - подчеркнул Ермолюк.

https://ria.ru/20171018/1507065059.html

челябинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, челябинск