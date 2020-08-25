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Самолет-разведчик США вторгся в запретную для полетов зону в Китае
Американский самолёт-разведчик вторгся в запрещённую для полетов зону, где велась учебная стрельба боевыми патронами, говорится в заявлении министерства обороны РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:29
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минобороны кнр
китай
сша
в мире
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<strong>ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости.</strong> Американский самолёт-разведчик вторгся в запрещённую для полетов зону, где велась учебная стрельба боевыми патронами, говорится в заявлении <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_KNR/" target="_blank" data-auto="true">министерства обороны КНР</a>.Подчёркивается, что действия американской стороны создали серьёзное препятствие штатным военным учениям <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, нарушили имеющиеся между <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Китаем нормы поведения по обеспечению безопасности в воздухе и на море, а также принятые международные нормы поведения.В минобороны Китая отметили, что действия США могут легко привести к недопониманию и даже повлечь за собой инцидент на море или в воздухе.
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/perekhvat-1576296486.html
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китай
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минобороны кнр, китай, сша, в мире

Самолет-разведчик США вторгся в запретную для полетов зону в Китае

16:29 25.08.2020 (обновлено: 17:14 25.08.2020)
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CC0 / U.S. Air Force photo / Американский высотный самолёт-разведчик "Lockheed U-2"
Американский высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2
CC0 / U.S. Air Force photo /
ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Американский самолёт-разведчик вторгся в запрещённую для полетов зону, где велась учебная стрельба боевыми патронами, говорится в заявлении министерства обороны КНР.

"Сегодня американский самолёт-разведчик U-2 вторгся в зону, запрещённую для полетов, северного района боевого командования Народно-освободительной армии Китая, где велась учебная стрельба боевыми патронами", - говорится в сообщении.

Подчёркивается, что действия американской стороны создали серьёзное препятствие штатным военным учениям Китая, нарушили имеющиеся между США и Китаем нормы поведения по обеспечению безопасности в воздухе и на море, а также принятые международные нормы поведения.
В минобороны Китая отметили, что действия США могут легко привести к недопониманию и даже повлечь за собой инцидент на море или в воздухе.

"Это провокация в чистом виде. Китайская сторона выражает протест и уже сделала представление американской стороне. Китайская сторона требует от США немедленно прекратить эти провокационные действия и практическими шагами защищать мир и стабильность в регионе", - подчеркнули в оборонном ведомстве Китая.

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