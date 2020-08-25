https://ria.ru/20200825/razvedchik-1576295624.html

Самолет-разведчик США вторгся в запретную для полетов зону в Китае

Американский самолёт-разведчик вторгся в запрещённую для полетов зону, где велась учебная стрельба боевыми патронами, говорится в заявлении министерства обороны РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T16:29

2020-08-25T16:29

2020-08-25T17:14

минобороны кнр

китай

сша

в мире

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<strong>ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости.</strong> Американский самолёт-разведчик вторгся в запрещённую для полетов зону, где велась учебная стрельба боевыми патронами, говорится в заявлении <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_KNR/" target="_blank" data-auto="true">министерства обороны КНР</a>.Подчёркивается, что действия американской стороны создали серьёзное препятствие штатным военным учениям <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, нарушили имеющиеся между <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Китаем нормы поведения по обеспечению безопасности в воздухе и на море, а также принятые международные нормы поведения.В минобороны Китая отметили, что действия США могут легко привести к недопониманию и даже повлечь за собой инцидент на море или в воздухе.

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/perekhvat-1576296486.html

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китай

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны кнр, китай, сша, в мире