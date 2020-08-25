https://ria.ru/20200825/razvedchik-1576295624.html
Самолет-разведчик США вторгся в запретную для полетов зону в Китае
Американский самолёт-разведчик вторгся в запрещённую для полетов зону, где велась учебная стрельба боевыми патронами, говорится в заявлении министерства обороны РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:29
2020-08-25T16:29
2020-08-25T17:14
минобороны кнр
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576297729_0:163:1801:1176_1400x0_80_0_0_53d9842371857ee48b3d2a86642f88c2.jpg
<strong>ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости.</strong> Американский самолёт-разведчик вторгся в запрещённую для полетов зону, где велась учебная стрельба боевыми патронами, говорится в заявлении <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_KNR/" target="_blank" data-auto="true">министерства обороны КНР</a>.Подчёркивается, что действия американской стороны создали серьёзное препятствие штатным военным учениям <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, нарушили имеющиеся между <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Китаем нормы поведения по обеспечению безопасности в воздухе и на море, а также принятые международные нормы поведения.В минобороны Китая отметили, что действия США могут легко привести к недопониманию и даже повлечь за собой инцидент на море или в воздухе.
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/perekhvat-1576296486.html
5
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576297729_0:0:1801:1350_1400x0_80_0_0_dd1fa372eb62886507ff37861666b636.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны кнр, китай, сша, в мире