https://ria.ru/20200825/ratakovski-1576272898.html

Эмили Ратаковски поразила фанатов фотографией в полупрозрачном топе

Супермодель из США Эмили Ратаковски в своем аккаунте в Instagram опубликовала фото, на которых она позирует в полупрозрачной майке. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T10:40

2020-08-25T10:40

2020-08-25T14:28

сша

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Супермодель из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Эмили Ратаковски в своем аккаунте в Instagram опубликовала фото, на которых она позирует в полупрозрачной майке.При этом, на девушке не было нижнего белья, что порадовало поклонников модели. В комментариях под постом подписчики начали активно обсуждать внешний вид Эмили. "Прикольно. Надела полупрозрачный топ и на тебе, полтора миллиона лайков…" — написал magrus007."Бретелька кривая, фото было практически идеальным, жаль", — считает abdoukab."Думаю, было бы невежливо желать, чтобы ты попала в этой одежде под ливень", — пишет wolfoakden."Шикарна как всегда", — заметил пользователь с ником neoone8.Пост, который Ратаковски подписала словом "Понедельник", набрал уже больше миллиона лайков.

https://ria.ru/20200713/1574280973.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша