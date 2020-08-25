Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200825/ratakovski-1576272898.html
Эмили Ратаковски поразила фанатов фотографией в полупрозрачном топе
Супермодель из США Эмили Ратаковски в своем аккаунте в Instagram опубликовала фото, на которых она позирует в полупрозрачной майке. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T10:40
2020-08-25T14:28
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/123837/03/1238370382_0:155:2800:1730_1400x0_80_0_0_3d9db55c41a97eca6aff8f7e0a0315a9.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Супермодель из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Эмили Ратаковски в своем аккаунте в Instagram опубликовала фото, на которых она позирует в полупрозрачной майке.При этом, на девушке не было нижнего белья, что порадовало поклонников модели. В комментариях под постом подписчики начали активно обсуждать внешний вид Эмили. "Прикольно. Надела полупрозрачный топ и на тебе, полтора миллиона лайков…" — написал magrus007."Бретелька кривая, фото было практически идеальным, жаль", — считает abdoukab."Думаю, было бы невежливо желать, чтобы ты попала в этой одежде под ливень", — пишет wolfoakden."Шикарна как всегда", — заметил пользователь с ником neoone8.Пост, который Ратаковски подписала словом "Понедельник", набрал уже больше миллиона лайков.
https://ria.ru/20200713/1574280973.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/123837/03/1238370382_0:0:2800:2100_1400x0_80_0_0_b8e0a69c4abd91113bbcf98a720d8341.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша

Эмили Ратаковски поразила фанатов фотографией в полупрозрачном топе

10:40 25.08.2020 (обновлено: 14:28 25.08.2020)
6101
© AP Photo / Invision/John SalangsangМодель Эмили Ратаковски
Модель Эмили Ратаковски
© AP Photo / Invision/John Salangsang
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Супермодель из США Эмили Ратаковски в своем аккаунте в Instagram опубликовала фото, на которых она позирует в полупрозрачной майке.
При этом, на девушке не было нижнего белья, что порадовало поклонников модели. В комментариях под постом подписчики начали активно обсуждать внешний вид Эмили.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

monday💤

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

"Прикольно. Надела полупрозрачный топ и на тебе, полтора миллиона лайков…" — написал magrus007.
"Бретелька кривая, фото было практически идеальным, жаль", — считает abdoukab.
"Думаю, было бы невежливо желать, чтобы ты попала в этой одежде под ливень", — пишет wolfoakden.
"Шикарна как всегда", — заметил пользователь с ником neoone8.
Пост, который Ратаковски подписала словом "Понедельник", набрал уже больше миллиона лайков.
Модель из Будапешта Барбара Луна Сипос
13 июля, 15:23
Девушка осталась без работы из-за "сводящей мужчин с ума красоты"
1210118
Обсудить 1
США
Рекомендуем
Подкаст «Это надолго»: как правильно кормить ребёнка?
Подкаст "Это надолго": как правильно кормить ребёнка?
Полис ОСАГО: что изменилось в законе об автогражданке
Полис ОСАГО: что изменилось в законе об автогражданке
Шихан Куштау
В Башкирии проверят данные об избиении главой района защитников Куштау
Кадры пожара под Анапой в районе Малого Утриша
Под Анапой из-за лесного пожара эвакуировано около тысячи туристов
Стюардесса в аэропорту
Стюардесса удивила пользователей Сети своей позой
Телеведущая Елена Малышева
Прилетевшую из США Малышеву восхитила Москва
Папка с логотипом ФСИН РФ
Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина
Здание Пенсионного фонда Российской Федерации
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский поддержал гостерроризм. Как отреагирует Россия
Врач анализирует рентген легких
Названа основная причина рака легких у некурящих
Путин поручил взять под контроль деятельность коллекторских организаций
Путин призвал главу ФССП взять под контроль работу коллекторов
Электронное голосование
ЦИК проведет тестирование онлайн-голосования с участием избирателей
Кошка
На Ставрополье четыре кошки два года жили в запертой квартире
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции Зиновьевские чтения
Никита Михалков рассказал, какая у России идеология
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
Лента новостейМолния