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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200825/raskolniki-1576243538.html
"Хелп ми, Трамп". Украинские раскольники прибегли к крайней мере
На фоне разгорающихся предвыборных страстей в США украинские раскольники прощупывают почву. Отчаявшись добиться чего-либо от президента Владимира Зеленского,... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T08:00
2020-08-25T14:58
религия и мировоззрение
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
раскольник филарет ( денисенко)
ростислав ищенко
аналитика - религия и мировоззрение
дональд трамп
москва
вашингтон (город)
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<strong> МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Олег Налисник</strong>. На фоне разгорающихся предвыборных страстей в США украинские раскольники прощупывают почву. Отчаявшись добиться чего-либо от президента Владимира Зеленского, который отстранился от церковной темы, они стремятся решить свои проблемы в Белом доме. Наиболее активен перессорившийся со всеми на родине "отец раскола" Филарет Денисенко. Однако, как стало известно корреспонденту РИА Новости, его судьба, как и конкурентов в "Православной церкви Украины" (ПЦУ), во многом зависит от простых американцев. На это есть причины. Ставка на эмиграцию"Что могут сделать США? Защитить от нападений, которые могут осуществляться российской церковью", — говорил Филарет Денисенко два года назад. Тогда он имел в виду константинопольского патриарха Варфоломея. Осенью 2018-го тот дал добро на слияние двух раскольнических групп — "Украинской автокефальной православной церкви", созданной еще в 1920 годах, и "Киевского патриархата", учрежденного Денисенко в начале 1990-х. Спустя пару месяцев это и произошло: легализованные Фанаром в обход канонов структуры объединились в "Поместную церковь Украины".Тогда раскольники всячески благодарили своего стамбульского "духовного отца". Однако ныне его имя всуе стараются не упоминать. Томос — грамота об автокефалии — несмотря на декларируемое "преодоление многолетнего разделения", породил лишь еще один раскол. Новую структуру Филарет так и не возглавил. Старого раскольника оставил не у дел его же молодой протеже Епифаний Думенко. Он лишил экс-главу "Киевского патриархата" большинства из шести тысяч приходов, а также отнял церковную кассу. Обиженный Денисенко в мае прошлого года заявил о выходе из ПЦУ. После этого началась борьба, которая длится по сей день: Филарет добивается у государства регистрации упраздненного им же "Киевского патриархата", а вместе с этим и разморозки банковских счетов организации. В ПЦУ же пытаются удержать священников и верующих, чьи ожидания, мягко говоря, не совпали с реальностью. "Константинопольский патриарх должен дать нам такой томос, какой он дал Польской церкви, Румынской, Болгарской, Сербской. Вот такой нам нужен томос. И мы надеялись, что таким он и будет", — озвучил их недовольство Филарет.Дело в том, что полученная от церковного Стамбула автокефалия — половинчатая: Фанар курирует большинство внутренних вопросов ПЦУ. А там даже не имеют права сварить свое миро — специальное масло, необходимое при крещении.Казалось, Денисенко останется ни с чем, но он пока не утратил влияния как на Украине, так и за ее пределами. В начале года он создал "Западноевропейский деканат УПЦ КП" — епархию, объединяющую около двух десятков зарубежных приходов. И анонсировал визит в США, который, правда, отменили из-за пандемии коронавируса."Но он послал четкий сигнал, что намерен делать ставку на зарубежные связи. Прежде всего на диаспору", — пояснил РИА Новости осведомленный источник в украинских церковных кругах.Канал связиУкраинская диаспора — одна из крупнейших в мире. Больше всего ее представителей — в США и Канаде: около трех миллионов человек. Причем большинство давно интегрировались, многие занимают важные государственные должности. Например, западная украинка Христя Фриланд была министром финансов Канады, потом возглавляла МИД.А гражданка США Наталья Яресько успела не только поработать в американских госструктурах, но и два года просидеть в кресле министра финансов Украины, который она в 2016-м со скандалом покинула. После этого ее отправили надзирать за финансовой системой Пуэрто-Рико."Именно через нее Денисенко выходит на влиятельных людей как в конгрессе, так и в Белом доме", — отмечает собеседник агентства.Она, например, помогла ему с визитом в США в 2018-м, когда он говорил о защите американцами Варфоломея. Встретился с вице-президентом Джо Байденом: наградил орденом, а также публично попросил "помочь с созданием поместной независимой автокефальной церкви". Просьбу услышали: когда 6 января 2019 года ПЦУ получила вожделенный томос, единственным зарубежным политиком, официально поздравившим Украину с этим событием, был госсекретарь Майк Помпео. А во время своего последнего визита в Киев из всех религиозных деятелей он встретился только с руководством ПЦУ. И вот сейчас Филарет опять надеется на помощь из-за океана: в официальном обращении на имя президента Дональда Трампа он заявил, что верующие украинцы "переживают козни злых сил" — власти Украины, по его словам, не дают добро на воссоздание "Киевского патриархата". А это не что иное, как "нарушение права на религиозную свободу", которое, как указал Филарет в письме, отстаивает американский президент.Опытный политик Денисенко воспользовался моментом: в июне Трамп официально включил продвижение религиозных свобод в мире в список внешнеполитических приоритетов США. Отныне для всех заподозренных Белым домом в нарушении этого права государств или организаций предусмотрены жесткие санкции. Например, Вашингтон угрожает этим Москве: мол, через своих "агентов" Россия препятствовала деятельности раскольников. "На фоне полного неучастия в церковных вопросах Филарет решил найти себе союзников в Госдепе и Белом доме. Там, впрочем, тоже сейчас особо не поддерживают ПЦУ", — говорит источник. НеопределенностьНо вот незадача: Филарет рискует лишиться заокеанских союзников. Дело в том, что они вовсю заняты президентской гонкой. А дела у кандидата от республиканцев Дональда Трампа плохи. Его конкурент из демократической партии Джо Байден, судя по опросам, стабильно лидирует уже несколько недель. Тот, как известно, активно поддерживал экс-президента Петра Порошенко, создателя ПЦУ, который до сих пор финансово помогает своему детищу. Самого же Байдена видят президентом стамбульские кураторы "незалежной церкви": глава Американской архиепископии (в составе Константинопольского патриархата) Элпидофор, наиболее вероятный преемник Варфоломея, на днях призвал свою паству голосовать за кандидата от демпартии. "Именно демократы активно поддержали стремление Порошенко к "церковной независимости от Москвы". Они же активно давят на глав поместных православных церквей, чтобы те признали ПЦУ", — уточняет собеседник РИА Новости в Иерусалимском патриархате. "Политическая привычка"И у ПЦУ, и у "Киевского патриархата" ситуация плачевная: вопреки обещаниям стать "главной религиозной силой Украины", они стремительно теряют прихожан. А общинами ни та ни другая организация особо не прирастает. В отличие от канонической Украинской православной церкви — именно ее приходы обещали переманить деятели раскола. Однако вместо оттока верующих вышло наоборот: c 2014 года, когда начались гонения, УПЦ приросла четырьмя сотнями священников и почти шестью сотнями монахов и монахинь.Так что стремление борющихся друг с другом раскольников завоевать симпатию американцев объяснимо. От отчаяния они обращаются в "последнюю инстанцию"."Сам украинский раскол, по сути, — попытка огосударствления Церкви, поэтому в случае внутренних конфликтов религиозные деятели обращаются к мирским властям. Тот же Филарет Денисенко начинал с этого еще в 1990-х. Именно благодаря решению светского Киева он и создал тогда свою организацию", — указывает в беседе с РИА Новости украинский политолог Ростислав Ищенко.Вместе с тем деятели раскола переняли привычки светских политиков Украины. Те, по словам Ищенко, считают Вашингтон "своим начальством" и чуть что жалуются именно туда. "Они не ощущают себя суверенными правителями суверенной Украины. Они чувствуют себя наместниками американцев на этой территории. Это очень ярко проявилось еще во времена Ющенко", — подчеркивает эксперт.Вот только услышат ли украинских раскольников за океаном — большой вопрос. Как и то, захочет ли новый хозяин Белого дома использовать их в качестве козыря внешней политики.
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православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, раскольник филарет ( денисенко), ростислав ищенко, аналитика - религия и мировоззрение, дональд трамп, москва, вашингтон (город), сша, в мире

"Хелп ми, Трамп". Украинские раскольники прибегли к крайней мере

08:00 25.08.2020 (обновлено: 14:58 25.08.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание синода Православной церкви Украины
Заседание синода Православной церкви Украины
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Олег Налисник. На фоне разгорающихся предвыборных страстей в США украинские раскольники прощупывают почву. Отчаявшись добиться чего-либо от президента Владимира Зеленского, который отстранился от церковной темы, они стремятся решить свои проблемы в Белом доме. Наиболее активен перессорившийся со всеми на родине "отец раскола" Филарет Денисенко. Однако, как стало известно корреспонденту РИА Новости, его судьба, как и конкурентов в "Православной церкви Украины" (ПЦУ), во многом зависит от простых американцев. На это есть причины.

Ставка на эмиграцию

"Что могут сделать США? Защитить от нападений, которые могут осуществляться российской церковью", — говорил Филарет Денисенко два года назад.
Тогда он имел в виду константинопольского патриарха Варфоломея. Осенью 2018-го тот дал добро на слияние двух раскольнических групп — "Украинской автокефальной православной церкви", созданной еще в 1920 годах, и "Киевского патриархата", учрежденного Денисенко в начале 1990-х. Спустя пару месяцев это и произошло: легализованные Фанаром в обход канонов структуры объединились в "Поместную церковь Украины".
Тогда раскольники всячески благодарили своего стамбульского "духовного отца". Однако ныне его имя всуе стараются не упоминать. Томос — грамота об автокефалии — несмотря на декларируемое "преодоление многолетнего разделения", породил лишь еще один раскол.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТомос об автокефалии ПЦУ
Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Томос об автокефалии ПЦУ
Новую структуру Филарет так и не возглавил. Старого раскольника оставил не у дел его же молодой протеже Епифаний Думенко. Он лишил экс-главу "Киевского патриархата" большинства из шести тысяч приходов, а также отнял церковную кассу. Обиженный Денисенко в мае прошлого года заявил о выходе из ПЦУ.
После этого началась борьба, которая длится по сей день: Филарет добивается у государства регистрации упраздненного им же "Киевского патриархата", а вместе с этим и разморозки банковских счетов организации. В ПЦУ же пытаются удержать священников и верующих, чьи ожидания, мягко говоря, не совпали с реальностью.
"Константинопольский патриарх должен дать нам такой томос, какой он дал Польской церкви, Румынской, Болгарской, Сербской. Вот такой нам нужен томос. И мы надеялись, что таким он и будет", — озвучил их недовольство Филарет.
Дело в том, что полученная от церковного Стамбула автокефалия — половинчатая: Фанар курирует большинство внутренних вопросов ПЦУ. А там даже не имеют права сварить свое миро — специальное масло, необходимое при крещении.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредстоятель ПЦУ Епифаний Думенко
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Предстоятель ПЦУ Епифаний Думенко
Казалось, Денисенко останется ни с чем, но он пока не утратил влияния как на Украине, так и за ее пределами. В начале года он создал "Западноевропейский деканат УПЦ КП" — епархию, объединяющую около двух десятков зарубежных приходов. И анонсировал визит в США, который, правда, отменили из-за пандемии коронавируса.
"Но он послал четкий сигнал, что намерен делать ставку на зарубежные связи. Прежде всего на диаспору", — пояснил РИА Новости осведомленный источник в украинских церковных кругах.

Канал связи

Украинская диаспора — одна из крупнейших в мире. Больше всего ее представителей — в США и Канаде: около трех миллионов человек. Причем большинство давно интегрировались, многие занимают важные государственные должности. Например, западная украинка Христя Фриланд была министром финансов Канады, потом возглавляла МИД.
© AP Photo / Andrew HarnikМинистр иностранных дел Канады Христя Фриланд перед офисом торгового представителя США. 28 сентября 2018
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд перед офисом торгового представителя США. 28 сентября 2018
© AP Photo / Andrew Harnik
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд перед офисом торгового представителя США. 28 сентября 2018
А гражданка США Наталья Яресько успела не только поработать в американских госструктурах, но и два года просидеть в кресле министра финансов Украины, который она в 2016-м со скандалом покинула. После этого ее отправили надзирать за финансовой системой Пуэрто-Рико.
"Именно через нее Денисенко выходит на влиятельных людей как в конгрессе, так и в Белом доме", — отмечает собеседник агентства.
Она, например, помогла ему с визитом в США в 2018-м, когда он говорил о защите американцами Варфоломея. Встретился с вице-президентом Джо Байденом: наградил орденом, а также публично попросил "помочь с созданием поместной независимой автокефальной церкви".
Просьбу услышали: когда 6 января 2019 года ПЦУ получила вожделенный томос, единственным зарубежным политиком, официально поздравившим Украину с этим событием, был госсекретарь Майк Помпео. А во время своего последнего визита в Киев из всех религиозных деятелей он встретился только с руководством ПЦУ.
© AFP 2020 / Sergei SupinskyПрезидент Украины Петр Порошенко выступат перед томосом
Президент Украины Петр Порошенко выступат перед томосом
© AFP 2020 / Sergei Supinsky
Президент Украины Петр Порошенко выступат перед томосом
И вот сейчас Филарет опять надеется на помощь из-за океана: в официальном обращении на имя президента Дональда Трампа он заявил, что верующие украинцы "переживают козни злых сил" — власти Украины, по его словам, не дают добро на воссоздание "Киевского патриархата". А это не что иное, как "нарушение права на религиозную свободу", которое, как указал Филарет в письме, отстаивает американский президент.
Опытный политик Денисенко воспользовался моментом: в июне Трамп официально включил продвижение религиозных свобод в мире в список внешнеполитических приоритетов США. Отныне для всех заподозренных Белым домом в нарушении этого права государств или организаций предусмотрены жесткие санкции. Например, Вашингтон угрожает этим Москве: мол, через своих "агентов" Россия препятствовала деятельности раскольников.
"На фоне полного неучастия в церковных вопросах Филарет решил найти себе союзников в Госдепе и Белом доме. Там, впрочем, тоже сейчас особо не поддерживают ПЦУ", — говорит источник.
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкГлава "Киевского патриархата" Филарет Денисенко
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет. 2014 год
© РИА Новости / Александр Максименко
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Глава "Киевского патриархата" Филарет Денисенко

Неопределенность

Но вот незадача: Филарет рискует лишиться заокеанских союзников. Дело в том, что они вовсю заняты президентской гонкой. А дела у кандидата от республиканцев Дональда Трампа плохи. Его конкурент из демократической партии Джо Байден, судя по опросам, стабильно лидирует уже несколько недель.
Тот, как известно, активно поддерживал экс-президента Петра Порошенко, создателя ПЦУ, который до сих пор финансово помогает своему детищу. Самого же Байдена видят президентом стамбульские кураторы "незалежной церкви": глава Американской архиепископии (в составе Константинопольского патриархата) Элпидофор, наиболее вероятный преемник Варфоломея, на днях призвал свою паству голосовать за кандидата от демпартии.
"Именно демократы активно поддержали стремление Порошенко к "церковной независимости от Москвы". Они же активно давят на глав поместных православных церквей, чтобы те признали ПЦУ", — уточняет собеседник РИА Новости в Иерусалимском патриархате.

"Политическая привычка"

И у ПЦУ, и у "Киевского патриархата" ситуация плачевная: вопреки обещаниям стать "главной религиозной силой Украины", они стремительно теряют прихожан. А общинами ни та ни другая организация особо не прирастает. В отличие от канонической Украинской православной церкви — именно ее приходы обещали переманить деятели раскола. Однако вместо оттока верующих вышло наоборот: c 2014 года, когда начались гонения, УПЦ приросла четырьмя сотнями священников и почти шестью сотнями монахов и монахинь.
Так что стремление борющихся друг с другом раскольников завоевать симпатию американцев объяснимо. От отчаяния они обращаются в "последнюю инстанцию".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМероприятия по случаю 1032-летия Крещения Руси в Киеве
Мероприятия по случаю 1032-летия Крещения Руси в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мероприятия по случаю 1032-летия Крещения Руси в Киеве
"Сам украинский раскол, по сути, — попытка огосударствления Церкви, поэтому в случае внутренних конфликтов религиозные деятели обращаются к мирским властям. Тот же Филарет Денисенко начинал с этого еще в 1990-х. Именно благодаря решению светского Киева он и создал тогда свою организацию", — указывает в беседе с РИА Новости украинский политолог Ростислав Ищенко.
Вместе с тем деятели раскола переняли привычки светских политиков Украины. Те, по словам Ищенко, считают Вашингтон "своим начальством" и чуть что жалуются именно туда.
"Они не ощущают себя суверенными правителями суверенной Украины. Они чувствуют себя наместниками американцев на этой территории. Это очень ярко проявилось еще во времена Ющенко", — подчеркивает эксперт.
Вот только услышат ли украинских раскольников за океаном — большой вопрос. Как и то, захочет ли новый хозяин Белого дома использовать их в качестве козыря внешней политики.
Патриарх Константинопольский Варфоломей
16 августа, 08:00Религия и мировоззрение
Патриарх Варфоломей готовит новый удар по Русской церкви
267054321
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Религия и мировоззрениеПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦРаскольник Филарет ( Денисенко)Ростислав ИщенкоАналитика - Религия и мировоззрениеДональд ТрампМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
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