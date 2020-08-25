Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200825/rap-1576308542.html
Коктебель останется постоянной площадкой фестиваля Rap Koktebel Party
Поселок Коктебель на юго-востоке Крыма станет традиционным местом проведения фестиваля рэп-музыки, сообщил арт-директор фестиваля Rap Koktebel Party Михаил... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T21:55
2020-08-25T21:55
россия
rap koktebel
дмитрий киселев
республика крым
коктебель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155801/00/1558010015_0:149:3111:1899_1400x0_80_0_0_c7fec175ebad42f48654e0b5c3253ba4.jpg
<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг - РИА Новости.</strong> Поселок <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебель</a> на юго-востоке Крыма станет традиционным местом проведения фестиваля рэп-музыки, сообщил арт-директор фестиваля Rap Koktebel Party Михаил Костров.Фестиваль Rap Koktebel Party стартовал во вторник на пляже в Коктебеле около холма Юнге. На фестивале выступают популярные исполнители: DJ B Key, Jungle Junkiez, Lil Kate, PLC, Кравц, Гуф, Клава Кока.По его словам, фестиваль Rap Koktebel в том числе открыт для иностранных участников."Здесь вопрос только доступности авиаперелетов. За границей тоже достаточно большое количество интересных артистов", - подчеркнул арт-директор.Костров отметил, что в будущем не исключено, что временные рамки проведения фестиваля расширят и в связи с этим пригласят большее число крымских исполнителей."Хотелось бы верить, что это будет неким стимулом для ребят, чтобы развиваться", - подчеркнул Костров.Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль рэп-культуры и музыки, он проходит в Коктебеле во второй раз. Его инициатором выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>.Коктебель — поселок городского типа на юго-востоке Крыма. Входит в городской округ <a href="http://ria.ru/location_Feodosija/" target="_blank" data-auto="true">Феодосия</a>. Поселок расположен на берегу Коктебельского залива, у подножия вулканического массива Карадаг. В августе в поселке проводится Koktebel Jazz Party, возникший в 2003 году как частная инициатива Киселева. В 2019 году в Коктебеле состоялся также первый рэп-фестиваль Rap Koktebel.
https://ria.ru/20200825/koktebel-1576308227.html
https://ria.ru/20200825/rap-1576292082.html
россия
республика крым
коктебель
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155801/00/1558010015_191:0:2920:2047_1400x0_80_0_0_db2180abf59d47339029caec4d242d1e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, rap koktebel, дмитрий киселев, республика крым, коктебель

Коктебель останется постоянной площадкой фестиваля Rap Koktebel Party

21:55 25.08.2020
308
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФестиваль Rap Koktebel
Фестиваль Rap Koktebel
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг - РИА Новости. Поселок Коктебель на юго-востоке Крыма станет традиционным местом проведения фестиваля рэп-музыки, сообщил арт-директор фестиваля Rap Koktebel Party Михаил Костров.
Фестиваль Rap Koktebel Party стартовал во вторник на пляже в Коктебеле около холма Юнге. На фестивале выступают популярные исполнители: DJ B Key, Jungle Junkiez, Lil Kate, PLC, Кравц, Гуф, Клава Кока.

"Площадка не будет меняться, она будет здесь. Фестиваль никуда переезжать не будет. На этой площадке много лет проводится фестиваль джаза, а рэп-фестиваль является неким ребенком фестиваля Koktebel Jazz", - сказал РИА Новости Костров.

По его словам, фестиваль Rap Koktebel в том числе открыт для иностранных участников.
"Здесь вопрос только доступности авиаперелетов. За границей тоже достаточно большое количество интересных артистов", - подчеркнул арт-директор.
Костров отметил, что в будущем не исключено, что временные рамки проведения фестиваля расширят и в связи с этим пригласят большее число крымских исполнителей.
"Хотелось бы верить, что это будет неким стимулом для ребят, чтобы развиваться", - подчеркнул Костров.
Зрители рядом со сценой на фестивале Rap Koktebel в Крыму
Вчера, 21:34
Кравц заявил, что счастлив проведению Rap Koktebel Party в этом году
Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль рэп-культуры и музыки, он проходит в Коктебеле во второй раз. Его инициатором выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Коктебель — поселок городского типа на юго-востоке Крыма. Входит в городской округ Феодосия. Поселок расположен на берегу Коктебельского залива, у подножия вулканического массива Карадаг. В августе в поселке проводится Koktebel Jazz Party, возникший в 2003 году как частная инициатива Киселева. В 2019 году в Коктебеле состоялся также первый рэп-фестиваль Rap Koktebel.
Зрители на концерте рэп-исполнителя
Вчера, 15:30Культура
Участница Rap Koktebel Party назвала Крым идеальным местом для фестивалей
400004
Обсудить 0
РоссияRap KoktebelДмитрий КиселевРеспублика КрымКоктебель
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
Лента новостейМолния