https://ria.ru/20200825/rap-1576308542.html

Коктебель останется постоянной площадкой фестиваля Rap Koktebel Party

Поселок Коктебель на юго-востоке Крыма станет традиционным местом проведения фестиваля рэп-музыки, сообщил арт-директор фестиваля Rap Koktebel Party Михаил... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T21:55

2020-08-25T21:55

2020-08-25T21:55

россия

rap koktebel

дмитрий киселев

республика крым

коктебель

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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг - РИА Новости.</strong> Поселок <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебель</a> на юго-востоке Крыма станет традиционным местом проведения фестиваля рэп-музыки, сообщил арт-директор фестиваля Rap Koktebel Party Михаил Костров.Фестиваль Rap Koktebel Party стартовал во вторник на пляже в Коктебеле около холма Юнге. На фестивале выступают популярные исполнители: DJ B Key, Jungle Junkiez, Lil Kate, PLC, Кравц, Гуф, Клава Кока.По его словам, фестиваль Rap Koktebel в том числе открыт для иностранных участников."Здесь вопрос только доступности авиаперелетов. За границей тоже достаточно большое количество интересных артистов", - подчеркнул арт-директор.Костров отметил, что в будущем не исключено, что временные рамки проведения фестиваля расширят и в связи с этим пригласят большее число крымских исполнителей."Хотелось бы верить, что это будет неким стимулом для ребят, чтобы развиваться", - подчеркнул Костров.Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль рэп-культуры и музыки, он проходит в Коктебеле во второй раз. Его инициатором выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>.Коктебель — поселок городского типа на юго-востоке Крыма. Входит в городской округ <a href="http://ria.ru/location_Feodosija/" target="_blank" data-auto="true">Феодосия</a>. Поселок расположен на берегу Коктебельского залива, у подножия вулканического массива Карадаг. В августе в поселке проводится Koktebel Jazz Party, возникший в 2003 году как частная инициатива Киселева. В 2019 году в Коктебеле состоялся также первый рэп-фестиваль Rap Koktebel.

https://ria.ru/20200825/koktebel-1576308227.html

https://ria.ru/20200825/rap-1576292082.html

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коктебель

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, rap koktebel, дмитрий киселев, республика крым, коктебель