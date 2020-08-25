https://ria.ru/20200825/rap-1576292082.html

Участница Rap Koktebel Party назвала Крым идеальным местом для фестивалей

Российская рэп-исполнительница Екатерина Ткаченко (Lil Kate) назвала Крым идеальным местом для проведения фестивалей. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T15:30

2020-08-25T15:30

2020-08-25T16:25

культура

rap koktebel

россия

дмитрий киселев

республика крым

коктебель

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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг - РИА Новости.</strong> Российская рэп-исполнительница Екатерина Ткаченко (Lil Kate) назвала Крым идеальным местом для проведения фестивалей.Фестиваль Rap Koktebel Party стартует во вторник на пляже в крымском поселке <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебель</a> около холма Юнге. На фестивале выступят популярные исполнители DJ B Key, Jungle Junkiez, Lil Kate, PLC, Кравц, Гуф, Клава Кока.По ее словам, Крым объединяет в себе творчество и богатство природы.Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль рэп-культуры и музыки, он пройдет в Коктебеле во второй раз. Его инициатором выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>.

https://ria.ru/20200824/koktebel-1576215389.html

россия

республика крым

коктебель

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

rap koktebel, россия, дмитрий киселев, республика крым, коктебель