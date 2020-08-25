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Названа основная причина рака легких у некурящих
Хирург Ренат Хайров в своем Instagram рассказал, что у некурящих риск заболеть раком повышается на 20-30 процентов, если они регулярно дышат сигаретным дымом. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T10:44
2020-08-25T10:44
рак легких
рак
курение
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Хирург Ренат Хайров в своем <a href="https://www.instagram.com/doctor.khayrov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> рассказал, что у некурящих риск заболеть <a href="https://ria.ru/keyword_rak/" target="_blank">раком</a> повышается на 20-30 процентов, если они регулярно дышат сигаретным дымом.Он напомнил, что <a href="https://ria.ru/keyword_kurenie/" target="_blank">табачный дым</a> содержит химические вещества, которые ослабляют иммунную систему организма человека и делают его уязвимым для болезней, и негативно влияют на способности иммунитета разрушать раковые клетки. Так, пассивное курение повышает риск развития сердечных болезней и колоректального рака, рака мозга, рака крови и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).Также у взрослых и детей из-за вдыхания табачного дыма могут развиться такие заболевания, как пищевая аллергия, ринит, бронхиальная астма, риносинусит и экзема. Кроме того, Хайров предупредил, что маленький ребенок может погибнуть в колыбели из-за синдрома внезапной детской смертности, который чаще возникает у детей, в семье которых кто-то курит.Хирург напомнил, что в табачном дыме есть канцерогены — нитрозамины, которые оседают на поверхностях в помещении, где курят. При этом в комнате с вентиляцией остается до 80 процентов этого вещества. Поэтому опасны даже те помещения, где курили некоторое время назад. Но опасность несет не только табачный дым, указывает врач. Дым, выделяемый при жарке еды, или при горении благовоний также провоцирует развитие рака легких.
https://ria.ru/20200411/1569893975.html
https://ria.ru/20200131/1564086154.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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рак легких, рак, курение, общество

Названа основная причина рака легких у некурящих

10:44 25.08.2020
12657
© Fotolia / Minerva StudioВрач анализирует рентген легких
Врач анализирует рентген легких
© Fotolia / Minerva Studio
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Хирург Ренат Хайров в своем Instagram рассказал, что у некурящих риск заболеть раком повышается на 20-30 процентов, если они регулярно дышат сигаретным дымом.
Он напомнил, что табачный дым содержит химические вещества, которые ослабляют иммунную систему организма человека и делают его уязвимым для болезней, и негативно влияют на способности иммунитета разрушать раковые клетки. Так, пассивное курение повышает риск развития сердечных болезней и колоректального рака, рака мозга, рака крови и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Также у взрослых и детей из-за вдыхания табачного дыма могут развиться такие заболевания, как пищевая аллергия, ринит, бронхиальная астма, риносинусит и экзема. Кроме того, Хайров предупредил, что маленький ребенок может погибнуть в колыбели из-за синдрома внезапной детской смертности, который чаще возникает у детей, в семье которых кто-то курит.
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Хирург напомнил, что в табачном дыме есть канцерогены — нитрозамины, которые оседают на поверхностях в помещении, где курят. При этом в комнате с вентиляцией остается до 80 процентов этого вещества. Поэтому опасны даже те помещения, где курили некоторое время назад.
Но опасность несет не только табачный дым, указывает врач. Дым, выделяемый при жарке еды, или при горении благовоний также провоцирует развитие рака легких.
Рак легких
31 января, 01:59РИА Наука
Назван простой способ избежать рака легких
16379724
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