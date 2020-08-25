https://ria.ru/20200825/rak-1576266871.html
Назван простой способ снизить угрозу инсульта и рака
Непродолжительные физические нагрузки способны снизить риск онкологии, инфаркта и инсульта. Для этого нужно кататься на велосипеде три раза в неделю по полчаса... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T05:45
2020-08-25T05:45
2020-08-25T10:52
зухра павлова
россия
инсульт
инфаркты
онкология
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Непродолжительные физические нагрузки способны снизить риск <a href="https://ria.ru/keyword_onkologija/" target="_blank">онкологии</a>, <a href="https://ria.ru/keyword_infarkty/" target="_blank">инфаркта</a> и <a href="https://ria.ru/keyword_insulty/" target="_blank">инсульта</a>. Для этого нужно кататься на велосипеде три раза в неделю по полчаса в день, написала в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CEJIIFzH9AK/">Instagram</a> врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук <u><a href="http://ria.ru/person_zukhra-pavlova/">Зухра Павлова</a></u>.В качестве аргумента она привела исследование, в котором приняли участие мужчины в возрасте от 27 до 54 лет после перенесенного инфаркта миокарда. У них взяли кровь, провели замеры веса, роста, окружности талии и предложили в течение трех месяцев три раза в неделю полчаса ездить на велосипеде.Спустя три месяца выяснилось, что уровень хорошего холестерина у участников исследования увеличился почти на четверть. Неожиданным результатом стало снижение уровня эстрадиола (женский половой гормон. — Прим. ред.) у мужчин на 45 процентов — с 50,1 до 27,8 пикограмма на миллилитр (с повышенного значения до полной нормы). Врач привела мнения ученых, которые считают, что эстрадиол выше 40 пикограммов на миллилитр связан с повышенным риском внезапной смерти от сердечно-сосудистых катастроф.В заключении она добавила, что достаточно скромная нагрузка способна снизить риски развития опасных состояний.
https://rsport.ria.ru/20200727/1574995597.html
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зухра павлова, россия, инсульт, инфаркты, онкология, здоровье, общество
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
Непродолжительные физические нагрузки способны снизить риск онкологии
, инфаркта
и инсульта
. Для этого нужно кататься на велосипеде три раза в неделю по полчаса в день, написала в своем Instagram
врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова
.
В качестве аргумента она привела исследование, в котором приняли участие мужчины в возрасте от 27 до 54 лет после перенесенного инфаркта миокарда. У них взяли кровь, провели замеры веса, роста, окружности талии и предложили в течение трех месяцев три раза в неделю полчаса ездить на велосипеде.
Спустя три месяца выяснилось, что уровень хорошего холестерина у участников исследования увеличился почти на четверть. Неожиданным результатом стало снижение уровня эстрадиола (женский половой гормон. — Прим. ред.) у мужчин на 45 процентов — с 50,1 до 27,8 пикограмма на миллилитр (с повышенного значения до полной нормы). Врач привела мнения ученых, которые считают, что эстрадиол выше 40 пикограммов на миллилитр связан с повышенным риском внезапной смерти от сердечно-сосудистых катастроф.
"Так что крутите педали, увеличивайте свою продолжительность жизни! И это бесплатно", — написала Павлова.
В заключении она добавила, что достаточно скромная нагрузка способна снизить риски развития опасных состояний.