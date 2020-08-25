Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200825/puteshestviya-1576271722.html
Туристы рассказали, как относятся к путешествиям в одиночку
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как относятся к путешествиям соло, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T10:25
2020-08-25T10:25
туристы
туризм
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154967/82/1549678246_0:187:2976:1861_1400x0_80_0_0_385217d7665d890cef5213de650a7984.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как относятся к путешествиям соло, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди трех тысяч пользователей и выяснили, что большинство из них (70 процентов) не любят проводить отпуск без второй половинки. При этом 62 процента опрошенных хотя бы раз путешествовали одни, и 50 процентам из них это понравилось.Большинство пар на отдыхе бронируют номер с двуспальной кроватью, отдельные выбирают лишь 15 процентов респондентов.Чуть более половины опрошенных (54 процента) сообщили, что на отдыхе проводят время вместе — вдвоем ходят в спортзал, на спа-процедуры и в другие места. А остальные рассказали, что стараются отдыхать друг от друга, и даже отправившись в совместную поездку стараются проводить время порознь.
https://ria.ru/20200825/oteli-1576248516.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154967/82/1549678246_123:0:2854:2048_1400x0_80_0_0_6c179b056cfd2f86a9fbc7f7bb41ce27.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туристы, туризм, новости - туризм

Туристы рассказали, как относятся к путешествиям в одиночку

10:25 25.08.2020
2446
© Depositphotos / SubbotinaМужчина и женщина
Мужчина и женщина
© Depositphotos / Subbotina
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как относятся к путешествиям соло, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди трех тысяч пользователей и выяснили, что большинство из них (70 процентов) не любят проводить отпуск без второй половинки. При этом 62 процента опрошенных хотя бы раз путешествовали одни, и 50 процентам из них это понравилось.
Большинство пар на отдыхе бронируют номер с двуспальной кроватью, отдельные выбирают лишь 15 процентов респондентов.
Чуть более половины опрошенных (54 процента) сообщили, что на отдыхе проводят время вместе — вдвоем ходят в спортзал, на спа-процедуры и в другие места. А остальные рассказали, что стараются отдыхать друг от друга, и даже отправившись в совместную поездку стараются проводить время порознь.
Горничная застилает кровать в номере отеля Арт Москва Войковская в Москве
Вчера, 08:00Туризм
Кот Ангел и девушка: какие необычные вещи забывают гости в отелях
752203
ТуризмтуристыТуризмНовости - Туризм
Рекомендуем
Телеведущая Елена Малышева
Прилетевшую из США Малышеву восхитила Москва
Кошка
На Ставрополье четыре кошки два года жили в запертой квартире
Врач анализирует рентген легких
Названа основная причина рака легких у некурящих
Корзина с грибами
Россиянам дали советы по заготовке грибов
Здание МИД России
МИД не планирует расширять запрет на усыновление гражданами США
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Назван регион, в котором не нашли новых случаев коронавируса
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
На заседание суда с Ефремовым начали продавать билеты
Аэропорт Ларнаки на Кипре
У посольства на Кипре нет данных о разрешении россиянам посещать страну
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников оценил выводы немецких врачей об интоксикации Навального
Бизнесмен Анатолий Быков
Против бизнесмена Быкова завели дело об организации убийства в 2004 году
Собака породы алабай на крыше пристройки к жилому дому в деревне Терехово в Новой Москве
На крыше дома в Новой Москве застрял стокилограммовый пес
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Биолог прокомментировала версии немецких врачей о состоянии Навального
Алексей Навальный
Кремль прокомментировал версию немецких врачей об отравлении Навального
Электронное голосование
ЦИК проведет тестирование онлайн-голосования с участием избирателей
Палаты медицинского стационара
В России за сутки 6652 пациента выздоровели от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
Лента новостейМолния