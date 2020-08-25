https://ria.ru/20200825/puteshestviya-1576271722.html
Туристы рассказали, как относятся к путешествиям в одиночку
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как относятся к путешествиям соло, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T10:25
2020-08-25T10:25
2020-08-25T10:25
туристы
туризм
туризм
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как относятся к путешествиям соло, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди трех тысяч пользователей и выяснили, что большинство из них (70 процентов) не любят проводить отпуск без второй половинки. При этом 62 процента опрошенных хотя бы раз путешествовали одни, и 50 процентам из них это понравилось.Большинство пар на отдыхе бронируют номер с двуспальной кроватью, отдельные выбирают лишь 15 процентов респондентов.Чуть более половины опрошенных (54 процента) сообщили, что на отдыхе проводят время вместе — вдвоем ходят в спортзал, на спа-процедуры и в другие места. А остальные рассказали, что стараются отдыхать друг от друга, и даже отправившись в совместную поездку стараются проводить время порознь.
https://ria.ru/20200825/oteli-1576248516.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как относятся к путешествиям соло, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди трех тысяч пользователей и выяснили, что большинство из них (70 процентов) не любят проводить отпуск без второй половинки. При этом 62 процента опрошенных хотя бы раз путешествовали одни, и 50 процентам из них это понравилось.
Большинство пар на отдыхе бронируют номер с двуспальной кроватью, отдельные выбирают лишь 15 процентов респондентов.
Чуть более половины опрошенных (54 процента) сообщили, что на отдыхе проводят время вместе — вдвоем ходят в спортзал, на спа-процедуры и в другие места. А остальные рассказали, что стараются отдыхать друг от друга, и даже отправившись в совместную поездку стараются проводить время порознь.