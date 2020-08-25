https://ria.ru/20200825/protesty-1576302996.html

В Минске начался митинг сторонников оппозиции

Несколько сотен сторонников белорусской оппозиции, несмотря на дождливую погоду, собрались на несанкционированный митинг на площади Независимости в центре... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T18:43

2020-08-25T18:43

2020-08-25T19:18

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Несколько сотен сторонников белорусской оппозиции, несмотря на дождливую погоду, собрались на несанкционированный митинг на площади Независимости в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a>, передает корреспондент РИА Новости.Трое милиционеров подходят к тем, кто держит бело-красно-белые флаги оппозиции, и уговаривает их разойтись, записывая разговор на видеокамеру. Люди эти призывы игнорируют. Они держат зонтики, скандируют оппозиционные лозунги, поют песни.Милиция активных действий не предпринимает.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

Чипалина Лукин Это они правильно делают, что на видео записывают. Потом для этих "певцов" - сюприз будет, когда они на работу пойдут. 22

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Площадь Независимости собрала оппозиционеров Акция оппозиции проходит в Минске 2020-08-25T18:43 true PT0M11S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире