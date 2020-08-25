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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/protesty-1576301802.html
В Минске прошла акция протеста у здания Министерства образования
Массовая несанкционированная акция в поддержку учителей прошла во вторник в Минске у стен министерства образования Белоруссии, к зданию стягивали спецтехнику и... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T18:19
2020-08-25T22:17
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Массовая несанкционированная акция в поддержку учителей прошла во вторник в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a> у стен министерства образования <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, к зданию стягивали спецтехнику и автозаки, но мероприятие завершилось без вмешательства силовиков, передает корреспондент РИА Новости.Несколько сотен манифестантов собрались напротив центрального входа в министерство образования, расположенного на улице Советская, примыкающей к площади Независимости. Активисты заявляли, что выступали в поддержку честных учителей, настаивая, что другие якобы помогали фальсифицировать данные по голосованию на прошедших президентских выборах. Сотрудник милиции в мегафон призывал собравшихся разойтись, заявляя, что мероприятие несанкционированно. Другой сотрудник в штатском снимал собравшихся на портативную камеру. В месте проведения акции присутствовали родители с малолетними детьми, много молодежи.Через полчаса после начала пикета на улицу, на которой находится министерство, прибыла колонна из нескольких грузовых автомобилей, использующихся для разгона демонстраций. К переднему бамперу были приделаны железные листы, похожие на те, что устанавливаются на снегоуборщиках, на крыше закреплены водометы. Всего в колонне было пять автозаков и более пяти грузовиков с бойцами внутренних войск, на автомобилях флаги. Они парковались вдоль дороги - по одну и другую стороны.Несмотря к зданию министерства спецтехники и призывов сотрудника милиции покинуть прилегающую к зданию территорию, активисты оставались у ведомства. Через полчаса после приезда спецмашин небольшими группами они начали расходиться, но все равно несколько сотен участников акции оставались напротив здания. В руках они держали бело-красные флаги и плакаты в поддержку "честных учителей".Спустя два часа после начала акции все ее участники разошлись. Сотрудники ОМОН не вмешивались в течение мероприятия, задержаний также замечено не было. Военнослужащие внутренних войск и бойцы ОМОН не покидали автомобилей или находились рядом с ними, не вступая в контакт с толпой.Официальной информации о том, был ли кто-либо из участников акций задержан, РИА Новости не располагает. Между тем спецтранспорт на момент завершения манифестации продолжал стоять по обеим сторонам улицы Советская.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
Так бы и написали: Уважаемые учителя не выходите 1 сентября на работу, ибо нам нужна школота и студенты для массовых акций. А то честные, не честные, устроили "ромашку".
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минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске прошла акция протеста у здания Министерства образования

18:19 25.08.2020 (обновлено: 22:17 25.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкция протеста учителей в Минске
Акция протеста учителей в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 25 авг - РИА Новости. Массовая несанкционированная акция в поддержку учителей прошла во вторник в Минске у стен министерства образования Белоруссии, к зданию стягивали спецтехнику и автозаки, но мероприятие завершилось без вмешательства силовиков, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен манифестантов собрались напротив центрального входа в министерство образования, расположенного на улице Советская, примыкающей к площади Независимости. Активисты заявляли, что выступали в поддержку честных учителей, настаивая, что другие якобы помогали фальсифицировать данные по голосованию на прошедших президентских выборах. Сотрудник милиции в мегафон призывал собравшихся разойтись, заявляя, что мероприятие несанкционированно. Другой сотрудник в штатском снимал собравшихся на портативную камеру. В месте проведения акции присутствовали родители с малолетними детьми, много молодежи.
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Вчера, 08:00
"Постоим и разойдемся". Вся подноготная белорусского протеста
Через полчаса после начала пикета на улицу, на которой находится министерство, прибыла колонна из нескольких грузовых автомобилей, использующихся для разгона демонстраций. К переднему бамперу были приделаны железные листы, похожие на те, что устанавливаются на снегоуборщиках, на крыше закреплены водометы. Всего в колонне было пять автозаков и более пяти грузовиков с бойцами внутренних войск, на автомобилях флаги. Они парковались вдоль дороги - по одну и другую стороны.
Несмотря к зданию министерства спецтехники и призывов сотрудника милиции покинуть прилегающую к зданию территорию, активисты оставались у ведомства. Через полчаса после приезда спецмашин небольшими группами они начали расходиться, но все равно несколько сотен участников акции оставались напротив здания. В руках они держали бело-красные флаги и плакаты в поддержку "честных учителей".
Спустя два часа после начала акции все ее участники разошлись. Сотрудники ОМОН не вмешивались в течение мероприятия, задержаний также замечено не было. Военнослужащие внутренних войск и бойцы ОМОН не покидали автомобилей или находились рядом с ними, не вступая в контакт с толпой.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
Официальной информации о том, был ли кто-либо из участников акций задержан, РИА Новости не располагает. Между тем спецтранспорт на момент завершения манифестации продолжал стоять по обеим сторонам улицы Советская.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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9310529
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Так бы и написали: Уважаемые учителя не выходите 1 сентября на работу, ибо нам нужна школота и студенты для массовых акций. А то честные, не честные, устроили "ромашку".
25 августа, 18:21
Владимир Лушников
630001
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