https://ria.ru/20200825/protesty-1576301802.html

В Минске прошла акция протеста у здания Министерства образования

Массовая несанкционированная акция в поддержку учителей прошла во вторник в Минске у стен министерства образования Белоруссии, к зданию стягивали спецтехнику и... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T18:19

2020-08-25T18:19

2020-08-25T22:17

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Массовая несанкционированная акция в поддержку учителей прошла во вторник в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a> у стен министерства образования <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, к зданию стягивали спецтехнику и автозаки, но мероприятие завершилось без вмешательства силовиков, передает корреспондент РИА Новости.Несколько сотен манифестантов собрались напротив центрального входа в министерство образования, расположенного на улице Советская, примыкающей к площади Независимости. Активисты заявляли, что выступали в поддержку честных учителей, настаивая, что другие якобы помогали фальсифицировать данные по голосованию на прошедших президентских выборах. Сотрудник милиции в мегафон призывал собравшихся разойтись, заявляя, что мероприятие несанкционированно. Другой сотрудник в штатском снимал собравшихся на портативную камеру. В месте проведения акции присутствовали родители с малолетними детьми, много молодежи.Через полчаса после начала пикета на улицу, на которой находится министерство, прибыла колонна из нескольких грузовых автомобилей, использующихся для разгона демонстраций. К переднему бамперу были приделаны железные листы, похожие на те, что устанавливаются на снегоуборщиках, на крыше закреплены водометы. Всего в колонне было пять автозаков и более пяти грузовиков с бойцами внутренних войск, на автомобилях флаги. Они парковались вдоль дороги - по одну и другую стороны.Несмотря к зданию министерства спецтехники и призывов сотрудника милиции покинуть прилегающую к зданию территорию, активисты оставались у ведомства. Через полчаса после приезда спецмашин небольшими группами они начали расходиться, но все равно несколько сотен участников акции оставались напротив здания. В руках они держали бело-красные флаги и плакаты в поддержку "честных учителей".Спустя два часа после начала акции все ее участники разошлись. Сотрудники ОМОН не вмешивались в течение мероприятия, задержаний также замечено не было. Военнослужащие внутренних войск и бойцы ОМОН не покидали автомобилей или находились рядом с ними, не вступая в контакт с толпой.Официальной информации о том, был ли кто-либо из участников акций задержан, РИА Новости не располагает. Между тем спецтранспорт на момент завершения манифестации продолжал стоять по обеим сторонам улицы Советская.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

Владимир Лушников Так бы и написали: Уважаемые учителя не выходите 1 сентября на работу, ибо нам нужна школота и студенты для массовых акций. А то честные, не честные, устроили "ромашку". 10

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире