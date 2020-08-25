МВД опасается участия банд из АУЕ* в акциях протеста
4499
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в Москве
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Подростковые банды из движения АУЕ* могут задействовать для организации массовых беспорядков в ходе протестных акций, заявил во вторник врио замначальника управления МВД России по охране общественного порядка Сергей Кравчук.
"Стабильно высокое количество преступлений, совершенных подростками в группе... Удельный вес таких преступлений остается достаточно высоким - 44%. Именно такие группы под определенным руководством могут стать боевой единицей", - сказал Кравчук, выступая на круглом столе на тему АУЕ*.
Подобные "единицы", по его мнению, "могут использоваться для протестных акций", массовых беспорядков, экстремистских преступлений, в том числе в Москве.
На прошлой неделе Верховный суд РФ запретил АУЕ*, которое Генпрокуратура определила как "международное общественное движение" "Арестантское уголовное единство"* (другие варианты названия – "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство").
О необходимости более активной борьбы с АУЕ* и прочими деструктивными движениями среди молодежи ранее заявляли и в экспертном сообществе, и лично детский омбудсмен Анна Кузнецова. В то же время они отмечали, что нужно не просто запрещать такие движения, а предлагать молодежи что-то взамен.
* Организация, запрещенная на территории России
26 июля 2019, 09:00Чем грозит участие в несогласованных акциях