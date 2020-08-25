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https://ria.ru/20200825/protest-1576285810.html
МВД опасается участия банд из АУЕ* в акциях протеста
Подростковые банды из движения АУЕ* могут задействовать для организации массовых беспорядков в ходе протестных акций, заявил во вторник врио замначальника... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T14:07
2020-08-25T14:07
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Подростковые банды из движения АУЕ* могут задействовать для организации массовых беспорядков в ходе протестных акций, заявил во вторник врио замначальника управления МВД России по охране общественного порядка Сергей Кравчук."Стабильно высокое количество преступлений, совершенных подростками в группе... Удельный вес таких преступлений остается достаточно высоким - 44%. Именно такие группы под определенным руководством могут стать боевой единицей", - сказал Кравчук, выступая на круглом столе на тему АУЕ*.Подобные "единицы", по его мнению, "могут использоваться для протестных акций", массовых беспорядков, экстремистских преступлений, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.На прошлой неделе Верховный суд РФ запретил АУЕ*, которое <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> определила как "международное общественное движение" "Арестантское уголовное единство"* (другие варианты названия – "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство").О необходимости более активной борьбы с АУЕ* и прочими деструктивными движениями среди молодежи ранее заявляли и в экспертном сообществе, и лично детский омбудсмен <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>. В то же время они отмечали, что нужно не просто запрещать такие движения, а предлагать молодежи что-то взамен.<em>* Организация, запрещенная на территории России</em>
https://ria.ru/20200824/shtraf-1576264883.html
https://ria.ru/20190726/1556886505.html
МВД боится подростков? Зачем нам такое МВД? Вы же сами полицейские проспали это явление. Не хотели связываться, вот и получите.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

МВД опасается участия банд из АУЕ* в акциях протеста

14:07 25.08.2020
4499
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в Москве
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Подростковые банды из движения АУЕ* могут задействовать для организации массовых беспорядков в ходе протестных акций, заявил во вторник врио замначальника управления МВД России по охране общественного порядка Сергей Кравчук.
"Стабильно высокое количество преступлений, совершенных подростками в группе... Удельный вес таких преступлений остается достаточно высоким - 44%. Именно такие группы под определенным руководством могут стать боевой единицей", - сказал Кравчук, выступая на круглом столе на тему АУЕ*.
Камера столичного СИЗО №6
24 августа, 23:43
Юрист сообщил, какое наказание грозит родителям за пропаганду АУЕ* детьми
Подобные "единицы", по его мнению, "могут использоваться для протестных акций", массовых беспорядков, экстремистских преступлений, в том числе в Москве.
На прошлой неделе Верховный суд РФ запретил АУЕ*, которое Генпрокуратура определила как "международное общественное движение" "Арестантское уголовное единство"* (другие варианты названия – "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство").
О необходимости более активной борьбы с АУЕ* и прочими деструктивными движениями среди молодежи ранее заявляли и в экспертном сообществе, и лично детский омбудсмен Анна Кузнецова. В то же время они отмечали, что нужно не просто запрещать такие движения, а предлагать молодежи что-то взамен.
* Организация, запрещенная на территории России
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля 2019, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
6564583
Обсудить 6
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
Популярные комментарии
МВД боится подростков? Зачем нам такое МВД? Вы же сами полицейские проспали это явление. Не хотели связываться, вот и получите.
25 августа, 14:23
Степан Краснов
16011220
Нашли ещё одну страшилку
25 августа, 14:48
Станислав Попов
001108
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