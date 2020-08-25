https://ria.ru/20200825/protest-1576285810.html

МВД опасается участия банд из АУЕ* в акциях протеста

Подростковые банды из движения АУЕ* могут задействовать для организации массовых беспорядков в ходе протестных акций, заявил во вторник врио замначальника... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T14:07

2020-08-25T14:07

2020-08-25T14:07

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Подростковые банды из движения АУЕ* могут задействовать для организации массовых беспорядков в ходе протестных акций, заявил во вторник врио замначальника управления МВД России по охране общественного порядка Сергей Кравчук."Стабильно высокое количество преступлений, совершенных подростками в группе... Удельный вес таких преступлений остается достаточно высоким - 44%. Именно такие группы под определенным руководством могут стать боевой единицей", - сказал Кравчук, выступая на круглом столе на тему АУЕ*.Подобные "единицы", по его мнению, "могут использоваться для протестных акций", массовых беспорядков, экстремистских преступлений, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.На прошлой неделе Верховный суд РФ запретил АУЕ*, которое <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> определила как "международное общественное движение" "Арестантское уголовное единство"* (другие варианты названия – "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство").О необходимости более активной борьбы с АУЕ* и прочими деструктивными движениями среди молодежи ранее заявляли и в экспертном сообществе, и лично детский омбудсмен <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>. В то же время они отмечали, что нужно не просто запрещать такие движения, а предлагать молодежи что-то взамен.<em>* Организация, запрещенная на территории России</em>

https://ria.ru/20200824/shtraf-1576264883.html

https://ria.ru/20190726/1556886505.html

Степан Краснов МВД боится подростков? Зачем нам такое МВД? Вы же сами полицейские проспали это явление. Не хотели связываться, вот и получите. 40

Станислав Попов Нашли ещё одну страшилку 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество