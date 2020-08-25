https://ria.ru/20200825/pribor-1576266021.html

В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали уникальный мобильный... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T02:10

2020-08-25T02:10

2020-08-25T02:10

риа наука

россия

форум "армия — 2020"

всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)

москва

наука

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (<a href="https://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_nauchno-issledo" target="_blank">ВНИИ ГОЧС</a>) разработали уникальный мобильный радиолокационный комплекс, который позволяет определять местонахождение человека под завалами разрушенных зданий по его дыханию или движению, а также рассчитать расстояние до него. Новинка представлена на форуме <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">"Армия-2020"</a>."Сотрудники института представляют разработанный мобильный радиолокационный комплекс для поиска пострадавших под завалами разрушенных зданий. Прибор будет работать в двух режимах, что позволит определить местонахождение человека по дыханию или по движению, а также вычислить расстояние до него", — говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.Отмечается, что на обследование участка завала площадью до 10 квадратных метров потребуется всего от одной до трех минут. Еще одна важная характеристика разработки – высокая степень достоверности поиска. Комплекс, кроме того, будет незаменим при поиске людей после схода оползней.

https://ria.ru/20191024/1560173804.html

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россия

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, форум "армия — 2020", всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс), москва, наука