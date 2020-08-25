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РИА Наука
https://ria.ru/20200825/pribor-1576266021.html
В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали уникальный мобильный... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T02:10
2020-08-25T02:10
риа наука
россия
форум "армия — 2020"
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)
москва
наука
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (<a href="https://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_nauchno-issledo" target="_blank">ВНИИ ГОЧС</a>) разработали уникальный мобильный радиолокационный комплекс, который позволяет определять местонахождение человека под завалами разрушенных зданий по его дыханию или движению, а также рассчитать расстояние до него. Новинка представлена на форуме <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">"Армия-2020"</a>."Сотрудники института представляют разработанный мобильный радиолокационный комплекс для поиска пострадавших под завалами разрушенных зданий. Прибор будет работать в двух режимах, что позволит определить местонахождение человека по дыханию или по движению, а также вычислить расстояние до него", — говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.Отмечается, что на обследование участка завала площадью до 10 квадратных метров потребуется всего от одной до трех минут. Еще одна важная характеристика разработки – высокая степень достоверности поиска. Комплекс, кроме того, будет незаменим при поиске людей после схода оползней.
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россия, форум "армия — 2020", всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс), москва, наука

В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию

02:10 25.08.2020
135
© РИА Новости / Илья Московец / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте обрушения одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске. 3 января 2019
Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске. 3 января 2019
© РИА Новости / Илья Московец
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали уникальный мобильный радиолокационный комплекс, который позволяет определять местонахождение человека под завалами разрушенных зданий по его дыханию или движению, а также рассчитать расстояние до него. Новинка представлена на форуме "Армия-2020".
"Сотрудники института представляют разработанный мобильный радиолокационный комплекс для поиска пострадавших под завалами разрушенных зданий. Прибор будет работать в двух режимах, что позволит определить местонахождение человека по дыханию или по движению, а также вычислить расстояние до него", — говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
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24 октября 2019, 14:32РИА Наука
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Отмечается, что на обследование участка завала площадью до 10 квадратных метров потребуется всего от одной до трех минут. Еще одна важная характеристика разработки – высокая степень достоверности поиска. Комплекс, кроме того, будет незаменим при поиске людей после схода оползней.
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РИА НаукаРоссияФорум "Армия — 2020"Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС)МоскваНаука
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