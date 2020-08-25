https://ria.ru/20200825/predprinimatelstvo-1576301647.html
На круглом столе ПСБ обсудили развитие компетенций военных пенсионеров
ПСБ во вторник провел круглый стол на тему развития предпринимательских компетенций военных пенсионеров и супруг военнослужащих, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T18:21
2020-08-25T18:21
2020-08-25T18:21
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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> во вторник провел круглый стол на тему развития предпринимательских компетенций военных пенсионеров и супруг военнослужащих, сообщает пресс-служба банка.К участию в мероприятии были приглашены представители Госдумы, Минэкономразвития, Минтруда, Минобороны, Главного военно-политического управления, военные пенсионеры и жены военнослужащих. Модератором обсуждения выступила Оксана Романчук, начальник Управления развития предпринимательских программ ПСБ.В ходе обсуждений были затронуты темы государственной поддержки военных пенсионеров и жен военнослужащих, возможности развития их предпринимательского потенциала и профессиональной самореализации, подняты вопросы социального предпринимательства, ориентированного на жен офицеров, как инструмента поддержания финансовой стабильности, отдельное внимание было уделено решениям, предлагаемым банками для военнослужащих, увольняющихся в запас, при создании собственного бизнеса.ПСБ, в сотрудничестве с <a href="http://ria.ru/organization_Vysshaja_shkola_ehkonomiki/" target="_blank" data-auto="true">ВШЭ</a>, разработал первую в России бесплатную обучающую программу "Курс малого бизнеса" для супруг военнослужащих и военных, увольняющихся в запас по выслуге лет. Курс, включенный в число национальных проектов, позволяет получить все необходимые навыки и знания для открытия своего дела, помочь в создании бизнеса, который будет приносить стабильную прибыль.Реализация образовательной программы показала ее востребованность среди увольняющихся военнослужащих и членов их семей, их желание получать новые навыки и знания, необходимые в меняющихся условиях гражданской среды: до 75% военнослужащих рассматривают открытие бизнеса как потенциальную занятость после увольнения из армии по достижению предельного срока службы. Такие данные ПСБ получил в ходе проведения пилотного "Курса малого бизнеса" в рамках гражданской переподготовки военнослужащих на базе высших военных училищ Москвы и Новосибирска.
https://ria.ru/20200619/1573159892.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, банк псб, банки, экономика
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. ПСБ
во вторник провел круглый стол на тему развития предпринимательских компетенций военных пенсионеров и супруг военнослужащих, сообщает пресс-служба банка.
К участию в мероприятии были приглашены представители Госдумы, Минэкономразвития, Минтруда, Минобороны, Главного военно-политического управления, военные пенсионеры и жены военнослужащих. Модератором обсуждения выступила Оксана Романчук, начальник Управления развития предпринимательских программ ПСБ.
В ходе обсуждений были затронуты темы государственной поддержки военных пенсионеров и жен военнослужащих, возможности развития их предпринимательского потенциала и профессиональной самореализации, подняты вопросы социального предпринимательства, ориентированного на жен офицеров, как инструмента поддержания финансовой стабильности, отдельное внимание было уделено решениям, предлагаемым банками для военнослужащих, увольняющихся в запас, при создании собственного бизнеса.
"Барьеры, с которыми сталкиваются военнослужащие, выходящие на пенсию, и жены офицеров требуют комплексного подхода со стороны как государственных, так и коммерческих структур. Круглый стол позволил экспертам обменяться мнениями друг с другом, предложить пути решения и содействия. Вовлечение военных пенсионеров и жен офицеров в дискуссию раскрыло их актуальные потребности и сложности, преодоление которых возможно при непосредственном участии экспертов нашего круглого стола", - отметила Оксана Романчук, слова которой приводятся в сообщении.
ПСБ, в сотрудничестве с ВШЭ
, разработал первую в России бесплатную обучающую программу "Курс малого бизнеса" для супруг военнослужащих и военных, увольняющихся в запас по выслуге лет. Курс, включенный в число национальных проектов, позволяет получить все необходимые навыки и знания для открытия своего дела, помочь в создании бизнеса, который будет приносить стабильную прибыль.
Реализация образовательной программы показала ее востребованность среди увольняющихся военнослужащих и членов их семей, их желание получать новые навыки и знания, необходимые в меняющихся условиях гражданской среды: до 75% военнослужащих рассматривают открытие бизнеса как потенциальную занятость после увольнения из армии по достижению предельного срока службы. Такие данные ПСБ получил в ходе проведения пилотного "Курса малого бизнеса" в рамках гражданской переподготовки военнослужащих на базе высших военных училищ Москвы и Новосибирска.